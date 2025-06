V Teheránu je hlášena velká exploze, zatímco Trump vyzývá k „bezpodmínečné kapitulaci“

18. 6. 2025

Chameneí odmítl Trumpovu výzvu k bezpodmínečné kapitulaci



Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí prohlásil, že jeho země nepřijme výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa k bezpodmínečné kapitulace.



Ve svém prvním prohlášení od pátku Chameneí uvedl, že islámské republice nelze vnutit mír ani válku, informuje agentura Reuters.



„Inteligentní lidé, kteří znají Írán, íránský národ a jeho historii, nikdy nebudou s tímto národem mluvit výhružně, protože íránský národ se nevzdá,“ uvedl ve svém prohlášení, které ve středu přečetl televizní moderátor.



„Američané by měli vědět, že jakákoli vojenská intervence USA bude nepochybně doprovázena nenapravitelnými škodami.“



Tisíce lidí ve středu uprchly z Teheránu poté, co izraelské stíhačky v noci bombardovaly město, a zdroj uvedl, že Trump zvažuje možnosti, které zahrnují připojení se k Izraeli v útoku na íránská jaderná zařízení.



Íránský filmař Jafar Panahi, který letos získal hlavní cenu na filmovém festivalu v Cannes za drama It Was Just an Accident, vyzval OSN a mezinárodní společenství, aby „okamžitě a rozhodně, bez zvažování a bez dohody, donutily oba režimy“ „zastavit vojenské útoky a ukončit zabíjení civilistů“.





V příspěvku na Instagramu, napsaném v perštině a přeloženém platformou do angličtiny, Panahi uvedl, že útoky na Írán jsou „v žádném případě nepřijatelné“ a že Izrael „porušil“ jeho vlast. Dodal, že Izrael by měl být souzen „mezinárodním válečným tribunálem jako agresor“.



Kritizoval však také íránskou vládu a podle magazínu Variety se zdálo, že tlačí na svržení nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Podle přeloženého příspěvku na Instagramu Panahi napsal:



Tento postoj v žádném případě neznamená ignorování čtyřiceti let špatného řízení, korupce, útlaku, tyranie a neschopnosti Islámské republiky. Tato vláda nemá ani moc, ani vůli, ani legitimitu potřebnou k řízení země nebo zvládání krizí.



Zůstat v tomto režimu znamená pokračující pád, pokračování útlaku a pokračování stádního chování! Jedinou cestou k úniku je okamžité rozpuštění tohoto systému a zahájení lidové, odpovědné a demokratické vlády.



Dodal, že „oba režimy“ by měly být odsouzeny „za pokračující násilí, válčení a absolutní lhostejnost k lidské důstojnosti“.





Izraelské jednotky v noci přepadly dva palestinské uprchlické tábory na okupovaném severu Západního břehu, informovala agentura Agence France-Press (AFP), zatímco Izrael pokračuje v ofenzívě na několika frontách.



Armáda agentuře AFP sdělila, že „kolem 4:00 izraelské síly vstoupily do tábora Balata“ poblíž severního města Nablus, aby provedly „rutinní protiteroristickou operaci“. Dodala, že před operací v táboře Balata byly jednotky nasazeny do nedalekého tábora Askar.



Imad Zaki, předseda výboru pro veřejné služby v táboře Balata, rovněž agentuře AFP sdělil, že armáda zahájila razii ve středu v 4:00 (1:00 GMT).



„Uzavřeli všechny vchody do tábora, zabavili několik domů po vystěhování jejich obyvatel a nařídili majitelům, aby se 72 hodin nevraceli. Tyto domy byly přeměněny na vojenské základny a výslechová centra,“ řekl Zaki.



„Vojáci provádějí domovní prohlídky a prohlídky sousedství, ničí obsah domů a fyzicky napadají obyvatele,“ řekl Zaki agentuře AFP. Dodal, že život obyvatel tábora byl „z velké části paralyzován“, ale že nebyly hlášeny žádné zranění.



Podle agentury AFP armáda v samostatném prohlášení uvedla, že její síly v noci „zneškodnily“ jednoho Palestince ve vesnici al-Walaja na Západním břehu poblíž Jeruzaléma.



Uvedla, že když byly jednotky nasazeny v této oblasti, Palestinec ozbrojený nožem „se pokusil bodnout (izraelské) vojáky, kteří v této oblasti operovali, a ukrást jim zbraně“. „Vojáci reagovali střelbou a neutralizovali teroristu,“ uvedla armáda, přičemž použila termín, který obvykle používá, když někdo byl zabit.







Pod izraelským útokem má Írán „legitimní“ právo na sebeobranu – Erdoğan



Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan ve středu uvedl, že Írán má „legitimní“ právo bránit se tváří v tvář pokračujícím izraelským bombardováním, informuje agentura AFP.



„Je zcela přirozené, legitimní a legální, že se Írán brání proti izraelskému násilí a státnímu terorismu,“ řekl turecký prezident den poté, co označil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za „největší hrozbu pro bezpečnost regionu“.



„Tyto útoky byly zorganizovány v době, kdy probíhaly íránská jaderná jednání,“ řekl Erdoğan.



„Izrael, který vlastní jaderné zbraně a neuznává žádná mezinárodní pravidla, nepočkal na konec jednání, ale provedl teroristický čin, aniž by čekal na výsledek.



„Pozorně sledujeme teroristické útoky Izraele na Írán. Všechny naše instituce jsou v pohotovosti ohledně možných dopadů těchto útoků na Turecko.



„Připravujeme se na všechny možné scénáře.



„Nikdo by se neměl odvážit nás zkoušet.“



V pondělí Erdogan uvedl, že nařídil obrannému průmyslu zvýšit výrobu střednědobých a dlouhých raket, aby „zvýšil úroveň odstrašení“ s ohledem na vzdušnou válku mezi Izraelem a Íránem.





V Teheránu je hlášena velká exploze, zatímco Trump vyzývá k „bezpodmínečné kapitulaci“





„Vážení občané, pro vaši bezpečnost a blaho vás naléhavě žádáme, abyste neprodleně opustili vymezenou oblast v teheránské zóně 18. Vaše přítomnost v této oblasti ohrožuje váš život,“ uvedla izraelská armáda na sociálních sítích.informovala agentura Associated Press. Na silnicích vedoucích z Teheránu na západ se tvořily kolony aut a dlouhé fronty byly k vidění také u čerpacích stanic. Dopad a rozsah škod způsobených poslední vlnou izraelských útoků však zůstávají nejasné.Íránská revoluční garda ve středu oznámila, že při posledním útoku na Izrael byly použity hypersonické rakety. Rozsah škod, které způsobily, zůstává rovněž nejasný.„Musíme teroristickému sionistickému režimu dát jasnou odpověď. Sionistům neprokážeme žádné slitování,“ uvedl.Včera demokratický senátor Tim Kaine také předložil rezoluci o válečných pravomocích, která by americkým ozbrojeným silám zakázala podnikat přímé akce proti Íránu bez výslovného souhlasu Kongresu nebo vyhlášení války., který byl svržen při invazi vedené USA a nakonec popraven po soudu.Íránské jaderné zařízení Fordow se nachází pod horou, do které bude pro izraelské síly obtížné proniknout bez pomoci Spojených států, které jako jediné disponují bombami schopnými prorazit podzemní bunkr.Írán ve středu brzy ráno oznámil, že v noci vypálil hypersonické rakety na Izrael v rámci nejnovější série útoků, několik hodin poté, co Donald Trump požadoval „bezpodmínečnou kapitulaci“ islámské republiky., ale zároveň varoval Írán, že jeho trpělivost se tenčí.Írán ve středu oznámil, že zadržel pět osob podezřelých z práce pro izraelskou tajnou službu Mossad. Jsou obviněni z „poškozování“ image země na internetu, informovaly íránské tiskové agentury.„Tito žoldáci se snažili vyvolat strach mezi veřejností a poškodit image posvátného systému Íránské islámské republiky prostřednictvím svých promyšlených aktivit na internetu,“ citovaly agentury Tasnim a SNA prohlášení Revolučních gard.Zatčení se podle agentury AFP odehrálo v západním Íránu., oznámilo americké ministerstvo zahraničí.„Vzhledem k bezpečnostní situaci a v souladu s pokyny izraelského velení domácí fronty bude americká ambasáda v Jeruzalémě uzavřena od zítřka (středa 18. června) do pátku (20. června). To se týká i konzulárních oddělení v Jeruzalémě a Tel Avivu,“ uvedlo ministerstvo zahraničí na Twitteru.Izraelští vojenští velitelé a mezinárodní odborníci na šíření jaderných zbraní se shodují, že se jednalo o působivou demonstraci vojenské a zpravodajské převahy Izraele, která však nezpůsobila zásadní škody na široce rozptýleném a silně chráněném jaderném programu Íránu.A místo toho, aby Izrael omezil šíření jaderných zbraní, jeho sázka na sílu by mohla Írán přimět k urychlení snah o získání bomby, pokud současný konflikt skončí bez úplného zničení programu nebo dohody s přísnými kontrolami a širokými inspekčními pravomocemi.Izraelské úvodní útoky o několik měsíců oddálily schopnost Íránu „prorazit“ nebo vyrobit funkční jadernou zbraň, uvedl izraelský vojenský představitel, který si přál zůstat v anonymitě.Američtí zpravodajští představitelé se však domnívají, že Teherán byl až tři roky od schopnosti vyrobit zbraň a aktivně se o bombu nesnažil, uvedla v úterý CNN – což by toto zpoždění činilo relativně bezvýznamným., uvedla ve středu agentura China News Service, jak informovala agentura Reuters.Čínští občané odletěli v úterý z Teheránu po zemi do Turkmenistánu, uvedla státní tisková agentura.Ve svém prvním veřejném vyjádření k konfliktu čínský prezident Si Ťin-pching v úterý uvedl, že je „hluboce znepokojen“ izraelskou vojenskou operací proti Íránu, která eskalovala napětí na Blízkém východě., uvedla letištní správa, jak informovala agentura Agence France Presse.„Před krátkou dobou přistálo na letišti Ben Gurion první letadlo operace Bezpečný návrat,“ uvedlo prohlášení s tím, že let provozovala národní letecká společnost El Al a přivezla Izraelce z Larnaky na Kypru.IDF na Twitteru uvedla, že v noci zaútočila na „výrobnu odstředivek a několik závodů na výrobu zbraní“. Guardian nebyl schopen tyto tvrzení ověřit a íránská vláda útoky nepotvrdila.IDF napsala:„V uplynulých hodinách provedlo více než 50 stíhacích letounů vzdušných sil, řízených na základě přesných informací zpravodajské služby, sérii úderů na vojenské cíle v oblasti Teheránu.“„Během vlny útoků bylo zasaženo několik závodů na výrobu zbraní. Mezi napadenými závody na výrobu zbraní byl i závod na výrobu surovin a komponentů pro montáž raket země-země, které íránský režim odpálil a nadále odpaluje na území státu Izrael.“Agentura Associated Press oznámila, že ve středu ráno kolem 5. hodiny byla v Teheránu slyšet silná exploze, která následovala po dalších výbuších, které se ozvaly dříve v předranní tmě.Íránské úřady útoky nepotvrdily, které se stávají stále častějšími s tím, jak se od pátku zintenzivňuje izraelská letecká kampaň.Alespoň jeden úder se zdál být namířen na východní čtvrť Teheránu Hakimiyeh, kde má akademii polovojenská Revoluční garda.Doprava na silnicích na západ od města byla zcela ochromena a centrum Teheránu se vylidnilo, mnoho obchodů bylo zavřeno, včetně starobylého Velkého bazaru. Bazar byl uzavřen pouze v krizových situacích, například během. Íránská revoluční garda ve středu oznámila, že při posledním útoku na Izrael byly použity hypersonické rakety. Rozsah škod, které způsobily, zůstává rovněž nejasný.