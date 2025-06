„Krvavá lázeň“: lékaři popisují masakr v íránských nemocnicích po izraelských útocích

17. 6. 2025

čas čtení 5 minut



Vyčerpaní zdravotníci tvrdí, že nemocnice jsou přetíženy a počet obětí je vyšší než 224.



Od pátku proudili do nemocnice Imáma Chomejního v Teheránu zranění. V neděli večer se proud stal přívalem. Nová vlna izraelských útoků na íránské hlavní město přetížila pohotovostní oddělení nemocnice a proměnila ji v to, co jeden lékař popsal jako „krvavou lázeň“.



„Byla to krvavá lázeň. Byli jsme přemoženi chaosem a výkřiky truchlících příbuzných. Přiváželi desítky a desítky lidí s život ohrožujícími zraněními, lehčími zraněními a dokonce i mrtvá těla,“ řekl v pondělí Guardianu lékař z pohotovosti nemocnice pod podmínkou anonymity.



Jak boje mezi Izraelem a Íránem vstoupily do čtvrtého dne, íránské nemocnice přijímaly množství zraněných, který přetížil zdravotnická zařízení a vyčerpal personál. Zdravotnický personál popsal krvavý chaos a příliv zraněných, který se zdál narůstat s rostoucí intenzitou izraelských útoků.



„Viděl jsem batolata, teenagery, dospělé i staré lidi. Krvácející matky přinášely své děti zraněné střepinami,“ řekl lékař a dodal, že někteří rodiče si neuvědomili, že jsou sami zraněni, dokud neodložili své děti. Od pátku proudili do nemocnice Imáma Chomejního v Teheránu zranění. V neděli večer se proud stal přívalem. Nová vlna izraelských útoků na íránské hlavní město přetížila pohotovostní oddělení nemocnice a proměnila ji v to, co jeden lékař popsal jako „krvavou lázeň“.„Byla to krvavá lázeň. Byli jsme přemoženi chaosem a výkřiky truchlících příbuzných. Přiváželi desítky a desítky lidí s život ohrožujícími zraněními, lehčími zraněními a dokonce i mrtvá těla,“ řekl v pondělí Guardianu lékař z pohotovosti nemocnice pod podmínkou anonymity.Jak boje mezi Izraelem a Íránem vstoupily do čtvrtého dne, íránské nemocnice přijímaly množství zraněných, který přetížil zdravotnická zařízení a vyčerpal personál. Zdravotnický personál popsal krvavý chaos a příliv zraněných, který se zdál narůstat s rostoucí intenzitou izraelských útoků.„Viděl jsem batolata, teenagery, dospělé i staré lidi. Krvácející matky přinášely své děti zraněné střepinami,“ řekl lékař a dodal, že někteří rodiče si neuvědomili, že jsou sami zraněni, dokud neodložili své děti.



Vypočítali seznam zranění: kovové úlomky v stehenních kostech a měkkých tkáních kyčelních kloubů, vnitřní krvácení a těžké popáleniny. Mnoho zraněných bylo v blízkosti, když dopadla izraelská bomba, která je zasypala smrtícími střepinami.



Boje začaly poté, co Izrael v pátek brzy ráno provedl stovky leteckých úderů na Írán, které podle něj měly zabránit Íránu v získání jaderné zbraně. Írán reagoval salvou raket a dronů a násilí mezi oběma zeměmi od té doby eskaluje.



Íránské úřady v pondělí ráno uvedly, že do nemocnic v rámci sítě univerzitních nemocnic po celé zemi bylo převezeno 1 277 lidí, z nichž 224 zemřelo.



Lékař z nemocnice Imáma Chomejního naznačil, že skutečný počet obětí je vyšší. V jeho nemocnici bylo přiděleno více lůžek na jednotku intenzivní péče, zatímco pacienti s lehčími zraněními byli převezeni do jiných klinik, uvedl.



Personál JIP dostal pokyn, aby na sociální sítě nezveřejňoval žádné podrobnosti o počtu zraněných nebo mrtvých, a rozpis služeb byl sledován vedoucími oddělení. Teheránský novinář uvedl, že úřady zamítly žádosti o informace o počtu mrtvých a zraněných.



Mluvčí íránského ministerstva zdravotnictví Hossein Kermanpour uvedl, že více než 90 % obětí jsou civilisté. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tvrdil, že Izrael útočí výhradně na cíle patřící íránské vládě.



„Když ovládáme nebe nad Teheránem, útočíme na tyto cíle, cíle režimu, na rozdíl od zločinného íránského režimu, který útočí na naše občany a zabíjí děti a ženy,“ řekl Netanjahu během pondělní návštěvy letecké základny ve středním Izraeli.



Íránské balistické rakety zasáhly vojenské objekty i obytné oblasti a zabily nejméně 17 lidí v Izraeli, včetně tří dětí.



Íránské úřady tvrdí, že Izrael bombardoval nemocnici v Kermánšáhu na západě Íránu a zranil pacienty. Dramatické video zachytilo televizní moderátorku, který v pondělí večer utíkala uprostřed vysílání, když izraelské bomby zasáhly státní televizní stanici.



„Je tu mnoho mrtvých, ale nedokážu říct, kdo je kdo a kolik jich je. Nevíme, který z nich byl představitelem režimu – snažím se jen zachránit co nejvíce životů,“ řekl pod podmínkou anonymity zdravotník z městské nemocnice v Karadž, západně od Teheránu. Obviňovali Izrael z útoků na obytné oblasti, ale uvedli, že podle nich íránská vláda nemá ohled na životy civilistů.



Zdravotnický personál popsal, že viděl děti ve věku pouhých čtyř let se zlomeninami končetin způsobenými silou výbuchů v blízkosti. Byli vyčerpaní a byli požádáni, aby pracovali v nepřetržitých směnách, protože z jiných nemocnic stále přiváželi další zraněné.



„Neměli jsme čas ani na jídlo nebo pití. Obávám se, že po dnešním ránu přivezou další těla,“ řekl zdravotník.



Írán údajně v pondělí požádal státy Perského zálivu, aby požádaly Donalda Trumpa o pomoc při zprostředkování příměří s Izraelem, ale na místě konfliktu se nezdálo, že by se situace uklidňovala.



Pro zdravotnický personál v Íránu, který již dosáhl svých limitů, byla vyhlídka na pokračující bombardování děsivá.





„Poslední tři dny mi připomněly hrůzné vzpomínky,“ řekl lékař z nemocnice Imáma Chomejního. „Připomíná mi to obrazy z íránsko-irácké války. Zranění jsou děsivá a vypadá to, jako bychom pracovali v provizorní nemocnici na bojišti.“





Zdroj v angličtině ZDE

0