Bitcoin: Ministerstvu spravedlnosti chybí klíčové stránky příběhu

18. 6. 2025 / Fabiano Golgo

Ministerstvo spravedlnosti konečně zveřejnilo svou „definitivní" časovou osu bitcoinové kauzy. Dvacet sedm stran tabulek! Sedm stran „zjednodušeného" výkladu! Audit tří vlastních úředníků! To vše má utišit bouři kolem miliardového „daru" od odsouzeného darknetového magnáta Tomáše Jiřikovského, který stál ministra Blažka (ODS) křeslo. Jenže, vážení, tento monumentální dokument připomíná spíše mistrovské dílo v umění „vynechávání".





První zásadní absence: Resort s pompou prezentuje „nestranný, nezávislý a odborně zpracovaný“ dokument, založený na „listinných podkladech“. Právě proto v něm nenajdete klíčovou schůzku exministra Blažka s ministrem financí Stanjurou (ODS) z března či dubna. Proč? „Nemáme listinný podklad,“ krčí rameny ministryně Decroix. Jak pohodlné! Komunikace na vrcholu vlády o miliardové transakci s kriminálním pozadím proběhla údajně jen ústně? To je stejně věrohodné, jako tvrdit, že bitcoinová peněženka zmizela v černé díře.



Druhá trhlina: Dokument prý „nic nehodnotí“, ale sama Decroix přiznává, že „některé vnitřní procesy nebyly zcela řádné“ a „měla se rozsvítit bezpečnostní kontrolka“. Kde? Prý v komunikaci – řešila se údajně pouze e-maily. To je přece groteskní! Milionový „dar“ s kriminálním pachem se vyjednává stylem „pošli to na mail“? To není selhání systému, to je jeho naprostá absence.



Třetí varovná červená: Advokát Jiřikovského, Kárim Titz, poslal ministerstvu nejen opakované nabídky „daru“, ale už v lednu pět konkrétních podmínek pro smlouvu. Resort to nyní líčí jako pouhé „informování o možném způsobu provedení transakce“. Jak naivní musíme být, abychom uvěřili, že šlo o nezištnou radu? To byly jasné instrukce dárce, který tahal za nitky. Proč se tato skutečnost odhalila až teď?



Čtvrté pokrytectví: Ministerstvo se ohání rozsudkem z roku 2018, který „nepotvrdil legalitu bitcoinů“ Jiřikovského, jako by to byl objev století. Jenže ten rozsudek měl přece exministr Blažek na stole už při přijímání „daru“! Proč tedy jeho tým tvrdošíjně prodával mediím pohádku o „kajícníkovi“, když věděl, že soud o původu majetku pochyboval? A proč teprve nyní s velkou slávou upozorňuje, že letos v dubnu NCOZ zabavila 50 Jiřikovského bitcoinů jako „výnos z trestné činnosti“? To nejsou drobné – to je důkaz, že stát sám kope do hrobu legendy o „polepšeném dárci“.



Pátý kámen úrazu: Samotný „audit“. Tři ministerští auditoři bez plného přístupu k systémům, bez možnosti číst maily zaměstnanců, narážející na „absenci metadat a schvalovacích procesů“. Výsledek? Dokument, který podle slov ministryně „nemusí být kompletní“. Potom je to jen velmi drahý náčrt s bílými místy, nikoli pravda. Slibovaný externí audit? Držme palce, ale po tomto představení jen těžko uvěříme, že dostane opravdu plný přístup ke všem „kostlivcům v šatnách“.



Největší otázka: Kdo vlastně chrání tento dokument? A kdo je jím chráněn před pravdou?



Časová osa ministerstva spravedlnosti není triumfem transparentnosti. Je to důmyslně nasvícené divadlo, kde klíčové scény – schůzky, interní tahanice, rozhodovací řetězce – zůstávají v temnotě. Ukazuje nám, že se „něco dělo“, ale pečlivě zatajuje, kdo za tím stál a proč to prošlo.



Blažek možná padl, ale padají otázky na celý systém. Systém, kde se miliardy od zločinců přijímají „na mail“, kde se schůzky ministrů „zapomínají“ dokumentovat, a kde „úplná transparentnost“ znamená 27 stran bez odpovědí na to podstatné. Bitcoin je transparentní technologie. Česká justice v této kauze bohužel stále není.

