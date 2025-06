Americká rozvědka upozorňuje, že Írán byl „roky daleko“ od jaderné zbraně

17. 6. 2025

čas čtení 5 minut

Trump požaduje „bezpodmínečnou kapitulaci“ Íránu a tvrdí, že USA „prozatím“ nezabijí íránského nejvyššího vůdce



Donald Trump na sociálních sítích zveřejnil, že Spojené státy znají místo pobytu nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Dodal, že USA Chameneího nezabijí, ale vyzval Írán k „bezpodmínečné kapitulaci“.



„Víme přesně, kde se skrývá takzvaný ‚nejvyšší vůdce‘. Je snadným terčem, ale tam je v bezpečí – nezabijeme ho, alespoň prozatím. Nechceme však, aby byly odpalovány rakety na civilisty nebo americké vojáky. Naše trpělivost se tenčí. Děkuji za pozornost, kterou této záležitosti věnujete!“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.



O několik minut později následoval druhý příspěvek, ve kterém napsal: „BEZPODMÍNEČNÁ KAPIULACE!“



V příspěvku zveřejněném asi třicet minut dříve Trump uvedl: „Nyní máme úplnou a totální kontrolu nad íránským vzdušným prostorem.“



Senátor Bernie Sanders uvedl, že prezident „nesmí podniknout nelegální vojenskou akci proti Íránu“.



„Ústava Spojených států je velmi jasná. Neexistuje žádná nejednoznačnost. O tom, zda půjdeme do války, rozhoduje Kongres, nikoli prezident,“ napsal Sanders na sociálních sítích.



Prohlášení nezávislého senátora za stát Vermont přichází jen den poté, co demokratický senátor Tim Kaine předložil rezoluci o válečných pravomocích, která by americkým ozbrojeným silám zakázala podnikat přímé akce proti Íránu bez výslovného souhlasu Kongresu nebo vyhlášení války.



Americká rozvědka dospěla k závěru, že Írán aktivně neusiloval o jadernou zbraň a že by mu trvalo až tři roky, než by byl schopen ji vyrobit, informuje CNN. Donald Trump na sociálních sítích zveřejnil, že Spojené státy znají místo pobytu nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Dodal, že USA Chameneího nezabijí, ale vyzval Írán k „bezpodmínečné kapitulaci“.„Víme přesně, kde se skrývá takzvaný ‚nejvyšší vůdce‘. Je snadným terčem, ale tam je v bezpečí – nezabijeme ho, alespoň prozatím. Nechceme však, aby byly odpalovány rakety na civilisty nebo americké vojáky. Naše trpělivost se tenčí. Děkuji za pozornost, kterou této záležitosti věnujete!“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.O několik minut později následoval druhý příspěvek, ve kterém napsal: „BEZPODMÍNEČNÁ KAPIULACE!“V příspěvku zveřejněném asi třicet minut dříve Trump uvedl: „Nyní máme úplnou a totální kontrolu nad íránským vzdušným prostorem.“„Ústava Spojených států je velmi jasná. Neexistuje žádná nejednoznačnost. O tom, zda půjdeme do války, rozhoduje Kongres, nikoli prezident,“ napsal Sanders na sociálních sítích.Prohlášení nezávislého senátora za stát Vermont přichází jen den poté, co demokratický senátor Tim Kaine předložil rezoluci o válečných pravomocích, která by americkým ozbrojeným silám zakázala podnikat přímé akce proti Íránu bez výslovného souhlasu Kongresu nebo vyhlášení války.informuje CNN.







Závěry, které vycházejí ze čtyř osob obeznámených s touto záležitostí, jsou v ostrém kontrastu s tvrzením Izraele, že Írán se rychle blíží bodu, odkud už není návratu v získávání jaderných zbraní.



CNN uvedla:



"Když Izrael minulý týden zahájil sérii útoků proti Íránu, vydal také řadu varovných prohlášení o jaderném programu této země, v nichž naznačil, že Írán se rychle blíží bodu, odkud není návratu v jeho snaze získat jaderné zbraně, a že útoky jsou nezbytné, aby se tomuto výsledku zabránilo.







Americké zpravodajské služby však dospěly k jinému závěru – Írán nejenže aktivně neusiloval o získání jaderné zbraně, ale podle čtyř osob obeznámených s hodnocením byl také až tři roky od toho, aby byl schopen ji vyrobit a doručit na cíl podle svého výběru."





Mezitím, po několika dnech izraelských leteckých úderů, se americké zpravodajské služby domnívají, že Izrael zatím zbrzdil íránský jaderný program pouze o několik měsíců.



Donald Trump odmítl výpověď ředitelky Národní zpravodajské služby USA Tulsi Gabbardové před Kongresem, která v březnu zákonodárcům sdělila, že americké zpravodajské agentury nevěří, že Írán vyrábí jadernou zbraň, informuje agentura Associated Press (AP).



Americký prezident se vyjádřil:



Je mi jedno, co řekla.



Myslím, že byli velmi blízko tomu, aby ji měli.





Gabbardová 25. března senátnímu výboru pro zpravodajské služby sdělila, že americké zpravodajské služby dospěly k závěru, že Írán aktivně neusiluje o jadernou zbraň.





WHO varuje, že zdravotnictví v Gaze je na pokraji kolapsu





Světová zdravotnická organizace (WHO) v úterý vyzvala k uvolnění dodávek paliva do Gazy, aby mohly fungovat zbývající nemocnice. Varovala, že zdravotnictví v palestinských územích je na pokraji kolapsu.

„Již více než 100 dní se do Gazy nedostalo žádné palivo a pokusy o získání zásob z evakuačních zón byly zamítnuty.





„Už se pohybujeme na tenké hranici mezi katastrofou a záchranou životů. Zmenšující se humanitární prostor ztěžuje každou činnost v oblasti zdravotnictví mnohem více než den předtím.





Zdroj v angličtině ZDE

-1

490

Rik Peeperkorn, zástupce WHO v palestinských územích, řekl:V kombinaci s kritickým nedostatkem zásob to tlačí zdravotnický systém na pokraj kolapsu."Peeperkorn uvedl, že pouze 17 z 36 nemocnic v Gaze je v současné době minimálně nebo částečně funkčních.Mají celkem asi 1 500 lůžek, což je o 45 % méně než před začátkem konfliktu.Uvedl, že všechny nemocnice a primární zdravotní střediska v severní Gaze jsou v současné době mimo provoz.V Rafahu v jižní Gaze jsou zdravotní služby poskytovány prostřednictvím polní nemocnice Červeného kříže a dvou částečně funkčních zdravotních stanic.Z Jeruzaléma uvedl, že 17 částečně funkčních nemocnic a sedm polních nemocnic funguje sotva s minimálním denním přídělem paliva a „brzy mu dojde“.Traumatolog a záchranář WHO Thanos Gargavanis z pásma Gazy uvedl: