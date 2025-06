Íránsko-americký pohled: Teherán se nikdy nevzdá

19. 6. 2025

čas čtení 7 minut

Stejně jako zbytek světa jsem se v pátek ráno 13. června probudila a uslyšela šokující zprávu. Byl to opravdu pátek třináctého. Když se mě někdy ptali, odkud pocházím, žertem jsem odpovídala, že ze země, která bude příští na řadě, na kterou zaútočí Izrael. Říkala jsem to s nadsázkou, ale vždy jsem se toho bála. Mýlila jsem se. Mýlili se mnozí analytici, přiznává na webu Informed Comment Fariba Amini. Stejně jako zbytek světa jsem se v pátek ráno 13. června probudila a uslyšela šokující zprávu. Byl to opravdu pátek třináctého. Když se mě někdy ptali, odkud pocházím, žertem jsem odpovídala, že ze země, která bude příští na řadě, na kterou zaútočí Izrael. Říkala jsem to s nadsázkou, ale vždy jsem se toho bála. Mýlila jsem se. Mýlili se mnozí analytici,

Více než 20 let Benjamin Netanjahu vystupoval před Valným shromážděním OSN a říkal světu, nebo spíše lhal světu, že za několik měsíců Írán získá jaderné zbraně. Stejně jako všechno ostatní, co on a jemu podobní v uplynulých letech prohlásili, například existence zbraní hromadného ničení v Iráku, která vedla k invazi do této země, i tentokrát lhal.

Je to Goebbels Blízkého východu.

Nikdy neměl zájem ani vážně neuvažoval o dvoustátním řešení ani o mírovém soužití s Palestinci. Po léta žádal Katar, aby financoval Hamás, a přitom tvrdil, že Hamás financuje pouze Írán. Írán se sice podílel na mnoha nechvalných činech, ale současný neprovokovaný útok na Írán nemá s Hamásem nic společného. Jeho nepřátelství přesahuje veškerou logiku.

V nedávném rozhovoru pro Fox Netanjahu řekl, že nedovolí žádné muslimské zemi, včetně Pákistánu, mít jaderné zbraně! Na to je ale příliš pozdě: Pákistán již jaderné zbraně má.

Kolik jaderných zbraní má Izrael? Tři sta? Pokud se Izrael rozhodne, může Írán během několika sekund smazat z mapy.

Proč teď? Proč byl Írán napaden právě teď? Zde je několik důvodů:

Zmařit probíhající jednání.

Zvýšit svou popularitu doma.

Vyhnout se trestním řízením.

Čelit faktu, že během útoků ze 7. října 2023 selhal.

Odvést pozornost od Gazy a dostat Írán do centra pozornosti.

Zastavit každodenní demonstrace v Izraeli, kde se lidé bojí vycházet z domů kvůli probíhající válce.

A nezapomeňme, že před týdnem byla celá jeho vláda odmítnuta několika důležitými západními spojenci. Dnes dokonce francouzský prezident Emmanuel Macron říká, že Izrael má právo se bránit.

Islámská republika má své vlastní vnitřní problémy. Není bez viny. Nesplnila to, co slíbila za posledních 45 let. Roky korupce, špatného hospodaření a izolace, kterou si sama způsobila, vedly k tomu, že lidé tuto teokracii pohrdají. Sankce vedly k ekonomické krizi pro většinu Íránců. Vysoce vzdělaná mladá populace chce víc. Režim, který se od svého vzniku snažil kontrolovat všechny aspekty života, se uchyloval k věznění, mučení a popravám.

Ale téměř žádný Íránec nechce, aby byla jeho země napadena. Možná byli první dva dny veselé, když byli zavražděni někteří vysoce postavení velitelé. Ale nikdo by neměl být spokojen s tím, že do jeho země vtrhne jiný režim, jiná vnější síla, a bude zabíjet lidi na potkání, jak to Izrael dělá už několik let po celém Středním východě. Někteří íránští jaderní vědci byli terčem útoků a zabiti.

Žijeme podle zákonů džungle?

Zákon džungle je ten, který uplatňuje izraelská vláda. Před lety jsem v hotelovém pokoji narazila na několik evangelických kanálů, na kterých většina dobře upravených pastorů, naprosto zkorumpovaných, kteří nahromadili bohatství od naivních amerických věřících, říkala, že Írán je ďábel a že by měl být zničen. Na mnoha obrovských evangelických budovách v Texasu a jinde visí izraelské vlajky vedle amerických. Nepředávají učení Ježíše Krista, ale jejich kázání jsou plná nenávisti k „nepříteli“.

Většina z nich ani neví, kde na mapě Írán leží.

Téměř celý americký Kongres a Senát zpívá refrén izraelské lobby. Jsou podplaceni. Přijímají lži bez výhrad. Před dvěma týdny byl kdysi zakázaný extremista Itamar Ben Gvir spatřen, jak chodí po chodbách amerického Kongresu a křičí obscénnosti na několik aktivistů.

Poté, co byl zatčen a izraelským soudním systémem obviněn z terorismu a podněcování k nenávisti, je nyní ministrem bezpečnosti.

Izrael má od všech západních mocností, zejména od USA, volnou ruku. Všechno je povoleno a Izrael je imunní.

Izrael je nyní pánem Blízkého východu.

Když lidem říkám, že íránská židovská komunita má svého zástupce v parlamentu, nikdo mi nevěří.

Íránci obecně nejsou antisemité. Většina z nich není ani proti Izraeli, ale žádný člověk nemůže lhostejně přihlížet téměř dvouleté genocidní válce proti obyvatelům Gazy, proti ženám, starým i mladým, proti malým dětem, proti miminkům, kteří jsou roztrháni na kusy při leteckém bombardování, z nichž mnozí uhoří zaživa ve svých stanech.

V Gaze se odehrává jiný holocaust.

Moji přátelé a někteří členové rodiny se nyní bojí toho, co bude dál. Bude podle izraelského ministra obrany Teherán vypálen? Je další nekonečná válka tím, co bylo slíbeno izraelskému lidu? Nebo je to dlouhodobým přáním šíleného Bibiho pokračovat ve své pomstě?

Bibi tvrdí, že chce zachránit íránský lid. Chce ho osvobodit. A doufá, že přivede zpět svrženého šáha. Přání je otcem myšlenky. Většina komentářů a příspěvků na Facebooku zpochybňuje takzvaného korunního prince. Zaprvé, on už korunu nemá. Nezapomeňte, že proběhla revoluce! Réza Páhlaví, zejména po svých nedávných komentářích k útokům na Írán, nemá žádnou důvěryhodnost.

Íránci nezapomněli, že před sedmdesáti lety byl otec Rézy Páhlavího svržen vojenským pučem podporovaným CIA a MI6. Je velmi nepravděpodobné, že by se mladší syn dostal k moci díky změně režimu za pomoci Izraele. V Íránu je mnoho kompetentnějších osobností. On je outsider.

Je na čase, aby muž sedící v Bílém domě na adrese 1600 Pennsylvania Avenue čelil tomuto nejnovějšímu nečestnému manévru Benjamina Netanjahua, zejména pokud chce získat Nobelovu cenu míru! Prokažte trochu odvahy, pane prezidente. Vy vládnete nejmocnější zemi světa, ne Bibi. Íránci nedovolí, aby jejich kultura, jejich dědictví a jejich země byly zničeny někým, jako je premiér, který je nenáviděn vlastním národem. Teherán se nevzdá. Nevzdal se za Saddáma a nevzdá se ani při izraelském útoku.





Celý článek https://www.juancole.com/2025/06/iranian-american-surrender.html

