Channel 4 News: Ve čtvrtek Izrael vyvraždil v Gaze dalších nejméně 69 lidí

20. 6. 2025

Moderátor z Tel Avivu, Channel 4 News, čtvrtek 19, června 2025, 19 hodin: Írán probudil Izrael vlnou raket, z nichž jedna zasáhla nemocnici. Izrael zaútočil na další jaderné cíle v Íránu. Prezident Trump, mistr nerozhodnosti, udržuje region v napětí. Dobrý večer opět z Tel Avivu.

Úsvit začal alarmujícím sborem sirén, íránských raket a izraelských protiraket. Několik z nich se podařilo proletět a jedna zasáhla velkou nemocnici na jihu. Nikdo nebyl zabit, ale Izrael byl pobouřen. Tvrdý ministr obrany prohlásil, že nejvyšší vůdce Íránu již nemůže být dále naživu. Premiér Netanjahu pouze řekl, že v této válce není nikdo imunní vůči atentátu. Toto rozhodnutí pravděpodobně závisí na tom, co udělá Donald Trump. Prezident, který si libuje v veřejné nerozhodnosti jako způsobu, jak udržet pozornost všech, si zřejmě užívá své výhodné nejasné pozice. Bílý dům dnes oznámil, že kvůli možným jednáním s Íránem se o útocích rozhodne do dvou týdnů.

Mezitím v Gaze, mimo dohled, ale ne mimo mysl. IDF dnes nebombarduje nemocnice, ale uprchlické tábory, což má smrtelné následky.



Nyní, když oči celého světa jsou stále upřeny na Írán, zdravotnické úřady v Gaze uvádějí, že při izraelských vojenských útocích nebo střelbě bylo zabito nejméně 69 lidí, mezi nimi 12 osob, které se snažily získat jídlo z distribučního místa humanitární pomoci. Izraelská armáda uvedla, že její vojáci vystřelili varovné výstřely na osoby, které se podle nich pokoušely přiblížit. Jinde zemřelo 19 lidí, včetně žen a dětí, když letecký úder zasáhl stan v uprchlickém táboře v Gaze. Varování: na začátku mé reportáže jsou velmi znepokojivé záběry.



Vrhli se do toho, co zbylo z nemocnice Al Shifa. Pro zraněné při tomto posledním útoku už nejsou žádné postele ani nosítka. Na podlaze není téměř žádné místo. Křičící děti jsou ošetřovány na lavicích v čekárně, kde se podle zdravotníků ukrývaly v provizorním stanovém táboře poblíž trhu, když došlo k útoku. Zahynulo 19 lidí, včetně dětí.









„Mám tři syny, dva zemřeli a jeden přežil. Nic nechci. Chci zemřít s nimi, být pohřben s nimi.“









Před nemocnicí al Shifa se shromáždily rodiny, aby oplakávaly své mrtvé, jejichž těla jsou pokryta bílými rubášemi, které se staly ponurým symbolem této války. Tato žena dnes zabalila do pohřebního rubáše tři členy své rodiny. Byla na řadě její malá sestra. Říká, že šla nabít telefon do elektrárny, když byla zabita při výbuchu.









„Moje sestra měla 14 let. Byla nevinná. Co udělala Izraelcům? Všichni, kdo zemřeli v mé rodině, jsou mučedníci. Můj bratr, můj otec a teď i moje sestra.“





Izrael se momentálně soustředí především na Írán, ale takhle vypadala včera v noci obloha nad Gazou. Útoky na pásmo neustávají. Izraelská nemilosrdná vojenská kampaň od začátku války 7. října zabila již 55 000 obyvatel Gazy. Úplné zničení měst a vesnic je tak nepředstavitelné a nesrovnatelné s tím, co právě vidíme za hranicí v Izraeli. Život vysídlených lidí se nyní odehrává ve stanech, kde mají málo jídla a vody. V Gaze nyní všude hrozí smrt. Pokud to není letecký útok nebo hlad, jsou zastřeleni při pokusu o získání jídla.





Dnes zemřelo 12 lidí, když se blížili k pomocné stanici. Jedná se o nejnovější z téměř denních zpráv o střelbě izraelských vojáků na lidi hledající jídlo. Je to riziko, které musí matky jako Hind a Novaya podstoupit, protože je to jediná možnost, jak nakrmit své hladové děti. Chodí několik kilometrů, vyhýbají se střelbě a útokům. Často se vrací s prázdnýma rukama.





„Jdeme ven. Buď zemřeme, nebo přežijeme. Buď se vrátíte s jídlem pro své děti a ony budou šťastné, nebo se vrátíte v rubáši. Takový je život. Jsme zabíjeni.“









Moderátor: Od otevření prvních nových distribučních center před třemi týdny bylo při střelbě podle zpráv zabito téměř 400 obyvatel Gazy. To, že se tento muž vrátil živý, je malé štěstí.





Írán je připraven obnovit jednání, pokud bude dosaženo příměří. Tak to dnes ohodnotila francouzská vláda. Íránský ministr zahraničí uvedl, že se zítra setká se svými britským, francouzským a německým protějšky v Ženevě. Izraelská ofenzíva proti Íránu však vstoupila do sedmého dne a premiér Benjamin Netanjahu trvá na tom, že je odhodlán zničit "jadernou hrozbu, která směřuje k naší likvidaci."





Izraelská armáda oznámila, že v noci zaútočila na jaderný komplex Condat poblíž íránského města Araq a na další jaderná zařízení. Írán mezitím pokračoval v ostřelování Izraele raketami. Jedna z nich zasáhla nemocnici v jihoizraelském městě Bashir, ale nikdo nebyl vážně zraněn. Náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani nyní podává zprávu.









Reportér: Vyděšení pacienti, zdravotníci v šoku. Tak vypadá situace po íránském raketovém útoku, který zasáhl velkou nemocnici v jižním Izraeli. K útoku došlo dnes ráno, kdy raketa pronikla protivzdušnou obranou po jedné z dosud nejklidnějších nocí války. Zraněno bylo asi 40 lidí. Nikdo nezemřel. Když jsme dorazili, pacienti byli stále evakuováni. Mezi nimi i Moses z Argentiny, který je léčen na infekci nohy.





„V úkrytu panovala strach a beznaděj, velký strach. Lidé byli hysteričtí. Co můžete dělat? Teď jsme všichni v bezpečí.“









Záchranné týmy pracovaly na uhašení posledních plamenů. Tento útok mohl být mnohem horší. Raketa prý dopadla na nejvyšší patro této budovy, právě tady. Naštěstí byla evakuována jen pár dní předtím, ale v nemocnici je stále značný počet zaměstnanců a pacientů a desítky lidí jsou údajně lehce zraněny. To vše nám připomíná, že i přes svou sílu je Izrael někdy stále zranitelný vůči těmto útokům.





Izraelský politik: „Jedná se jednoznačně o válečný zločin, teroristický čin namířený proti zdravotnickému zařízení.“





Reportér: „Je samozřejmě strašné, že byla zasažena nemocnice. Jistě si dokážete představit, že mnoho lidí bude říkat, že Izrael zasáhl mnoho nemocnic v Gaze a že to musí být také válečné zločiny.“





Izraelský politik:„Musíte si uvědomit, že nemocnice v Gaze byly využívány jako teroristická velitelství. To je naprosto něco jiného.“









„Dal jim šanci, aby to udělali prostřednictvím jednání. Oni jej ale tahali za nos, a Donalda Trumpa za nos tahat nejde. On ví, jak se hraje.“

Reportér: Izraelské útoky na Írán již režimu zasadily devastující rány. Armáda dnes zveřejnila záběry letadel bombardujících neaktivní jaderný reaktor v Araku. Všichni v tomto regionu se připravují na další násilí, ale tady v Izraeli stále existuje široká veřejná podpora pro válku, kterou považují za existenční. Útoky jako tento jejich podporu jen posilují.





Moderátor: A na balkóně se ke mně připojil Secunder. Trump říká, že rozhodnutí může trvat dva týdny. O co jde?





Reportér: No, Matte, až dosud se v zprávách stále častěji objevovaly náznaky, že prezident Trump se kloní k nařízení útoku na tuto hluboko pod zemí ležící továrnu na obohacování uranu, o které jsme tolik mluvili a kterou mohou zničit pouze americké bomby Bunker Buster, což Izraelci od Trumpa chtějí, jak jsme viděli. Víme, že je to pro jeho voliče kontroverzní téma. Myšlenka zaplést se do další zahraniční války, otázka změny režimu, ale zároveň jsme viděli mnoho jeho politických spojenců poukazovat na to, jak důsledně prezident Trump po mnoho let hovoří o tom, že Íránu nelze dovolit vyvinout jadernou zbraň.









Moderátor: Možná si Trump myslí, že ještě může získat Nobelovu cenu míru. Na to nemusíte odpovídat. No, snad se ho na to jednoho dne zeptám.





Reportér: Myslím, že už jste už odpověděl sám.





(...)





Moderátor: V současné době je velmi obtížné zjistit, co se přesně děje v Íránu, kde stále platí komunikační embargo, ale mnoho Íránců žije ve strachu z následků pokračující izraelské ofenzívy. Zároveň dochází k obnovenému potlačování disentu ze strany vlastní vlády, jak informovala naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsum.





Reportérka: Po nočním útoku Izraele se z těžkovodního reaktoru v Araku valil kouř. Navzdory nejednoznačným vyjádřením prezidenta Trumpa nám jeden muž, jehož totožnost jsme z bezpečnostních důvodů utajili, řekl, že Íránci se bojí toho, co se může stát dál.





Izrael se zaměřuje také na státní orgány, jako je policejní velitelství, které bylo včera zasaženo, ale to nezabránilo úřadům zatknout stovky lidí, včetně těch, kteří pořizují fotografie nebo zveřejňují prohlášení považovaná za protistátní. Mezi zadrženými je údajně i Azar Rangia, jeden z nejznámějších íránských rapperů. Byl propuštěn teprve před šesti měsíci poté, co byl uvězněn za účast na protivládních protestech. Automatickou reakcí íránského státu je vždy umlčet lidi.





„Ti, kteří mohli opustit Teherán, tak již učinili.“





„Z deseti rodin v našem domě zůstaly jen tři. Ti, kteří mají děti, odešli. V noci není nikdo kolem. Nemůžeme dobře spát. Jsme pod velkým psychickým tlakem. Budíme se každou minutu. Teherán je velmi prázdný, dokonce prázdnější než během covidu. Ti, kteří musí chodit do práce, stále chodí, ale obchody jsou velmi tiché. A kromě toho vycházím jen pro nejnutnější věci a pak se vracím domů.“





V Moskvě ruský prezident včera večer hovořil s novináři a dnes telefonoval se svým čínským protějškem. Ale ani jeden z nejbližších spojenců Íránu se nezdá být ochoten bránit Islámskou republiku.





„Domnívám se, že by bylo správné, aby všichni hledali způsoby, jak ukončit nepřátelství, aby všechny strany tohoto konfliktu mohly dospět k dohodě. Tím by byly zajištěny jak zájmy Íránu v oblasti jaderných aktivit, včetně mírových jaderných aktivit a mírového využívání jaderné energie, tak i zájmy Izraele z hlediska bezpodmínečné bezpečnosti židovského státu.“









To byla Lindsey Hilsumová.

„Jedna sestra mě vzala za ruku a vešli jsme do bezpečného pokoje. A najednou se ozval velký výbuch a všechna skla, všechna okna, všechny stěny, všechno, všechno bylo rozbité. A to během jedné vteřiny.“Írán tvrdí, že cílem byl blízký vojenský objekt, ale nejbližší je podle odhadů asi 2 kilometry daleko.Dnes ráno byly zasaženy také části Tel Avivu v centrálním Izraeli. Izraelská armáda uvedla, že podle ní Írán použil kazetovou munici, která způsobila škody a zranila desítky lidí. Údery zde pravděpodobně posílí izraelské snahy přesvědčit prezidenta Trumpa, aby se připojil k válce proti Íránu.Ale podívejte, teď to rozhodně vypadá, že Trump ustupuje od nařízení útoku. Víme, že zítra budou Británie, Francie a Německo jednat v Ženevě s íránským ministrem zahraničí. Možná tedy zbývá čas na diplomatické řešení v tomto časovém rámci. Ale také víme, že až donedávna íránští představitelé říkali Steveovi Witkoffovi, Trumpovu zvláštnímu vyslanci, že skutečná, podstatná jednání budou vedena až po skončení izraelských útoků. Takže v této situaci je stále hodně nejistoty.„Napadli jaderné zařízení, řekl Trump. Bylo to účinné, ale teď to nestačí. Nestačí to pravděpodobně znamená, že přiletí americké obří bombardéry, bunker bustery, a zaútočí na nás. Jsem opravdu vystresovaný.“Íránu dnes na pomoc nepřicházejí ani jeho regionální spojenci z osy odporu. Irák zorganizoval dodávku lékařské pomoci, ale proíránské milice v Iráku se do konfliktu nezapojily, stejně jako Húsíové nebo to, co zbylo z Hizballáhu. Státní televize je po pondělním izraelském útoku stále mimo provoz a dnes večer je Teherán podle zpráv opět pod palbou. Íránská tisková agentura zveřejnila další snímky raket údajně vystřelených na Izrael. Otázkou nyní je, zda prezident Trump dokáže zabránit eskalaci této války.