UNICEF: Gaza čelí uměle vyvolanému nedostatku vody - děti budou umírat

20. 6. 2025

Gaza čelí uměle vyvolanému nedostatku vody v důsledku kolapsu vodovodního systému, konstauje dětská agentura OSN.



„Děti začnou umírat žízní... Pouze 40 % zařízení na výrobu pitné vody zůstává funkčních,“ řekl novinářům v Ženevě mluvčí UNICEF James Elder podle agentury Reuters.



O den dříve UNICEF oznámil, že v květnu bylo v pásmu Gazy diagnostikováno více než 5 000 dětí trpících podvýživou.



Agentura uvedla, že podle údajů nutričních center podporovaných UNICEF v pásmu Gazy to představuje nárůst o téměř 50 % oproti dubnu a o 150 % oproti únoru, kdy platilo příměří a do Gazy proudila humanitární pomoc.



Izraelská armáda v pátek oznámila, že v zemi bylo zachyceno několik raket, které byly údajně odpáleny z Íránu.



V „několika oblastech“ země byl aktivován poplach.





Al Jazeera uvádí, že německý kancléř Friedrich Merz a turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan diskutovali o konfliktu mezi Íránem a Izraelem, podle mluvčího německé vlády.



Agentura uvedla, že oba politici hovořili po telefonu o diplomatických snahách zabránit dalšímu eskalaci a dohodli se na úzké spolupráci v budoucnu.





Izraelská armáda uvedla, že první loď s Izraelci uvízlými v zahraničí kvůli válce mezi Íránem a Izraelem dorazila v pátek s 1 500 občany na palubě, informovala agentura AFP.



Armáda ve svém prohlášení uvedla:



V rámci operace „Bezpečný návrat“ ministerstva dopravy dnes v přístavu Ašdod přistála osobní loď s více než 1 500 Izraelci na palubě, která přepravila Izraelce z kyperského přístavu Limassol.



Dánská lodní společnost Maersk mezitím oznámila, že kvůli konfliktu s Íránem dočasně pozastavuje plavbu lodí do izraelského přístavu Haifa.





Vysoký íránský představitel řekl agentuře Reuters, že Írán je připraven jednat o omezení obohacování uranu, ale že možnost úplného zastavení obohacování bude nepochybně odmítnuta, zejména pokud Izrael bude útočit na Írán.



Toto prohlášení bylo učiněno před schůzkou ministrů zahraničí Velké Británie, Francie a Německa s jejich íránským protějškem Abbasem Araqchim v Ženevě.



Cílem ženevské schůzky je najít cestu zpět k diplomatickému řešení íránského jaderného programu.





Ministři zahraničí Velké Británie, Francie a Německa se v pátek setkávají v Ženevě se svým íránským protějškem Abbasem Araqchim s cílem najít cestu zpět k diplomacii ohledně íránského jaderného programu.



Araqchi uvedl, že nebude hovořit s USA, protože jsou „partnerem Izraele v zločinech proti Íránu“.



Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot hovořil před schůzkou v Ženevě s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.



Stalo se tak poté, co Írán v noci zaútočil na kanceláře společnosti Microsoft v Beershebě. Sedm lidí utrpělo při útěku z oblasti lehká zranění.



Izraelská armáda v noci provedla řadu útoků na Írán, včetně útoku na teheránský institut pro výzkum a vývoj zbraní. Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že se na vlně útoků podílelo 60 stíhacích letadel.



Podle izraelské národní televize Kan byl při útoku na budovu v Teheránu zabit íránský jaderný vědec.



Izraelský ministr obrany Israel Katz varoval před zásahy libanonské skupiny Hizballáh na straně Íránu v tomto konfliktu.



Turecký prezident Erdogan varoval německého kancléře Friedricha Merze, že válka by mohla mít „škodlivý“ dopad na migraci v Evropě.



Podle civilní obrany v Gaze bylo v pátek izraelskými silami zabito nejméně 43 lidí.



Mezi mrtvými je 26 lidí poblíž centra pro distribuci pomoci.



Záchranáři v Gaze uvedli, že v pátek bylo v této oblasti izraelskými silami zabito nejméně 43 lidí, z toho 26 v blízkosti centra pro distribuci humanitární pomoci.



Mohammad al-Mughayyir, ředitel pro zdravotnické zásobování civilní obrany v Gaze, která je řízena hnutím Hamás, řekl agentuře Agence France-Presse: „V důsledku pokračujících izraelských bombardování pásma Gazy od dnešního rána padlo 43 lidí, z nichž 26 čekalo na humanitární pomoc.“



Tisíce lidí se v pátek po týdenních modlitbách připojily k protestům proti Izraeli v Teheránu a skandovaly slogany na podporu svých vůdců, jak ukázaly záběry státní televize.



„Toto je pátek solidarity a odporu íránského národa po celé zemi,“ uvedl podle agentury Agence France-Presse moderátor zpráv.



Záběry ukázaly demonstranty, kteří drželi fotografie velitelů zabitých od začátku války s Izraelem, zatímco jiní mávali vlajkami Íránu a libanonského militantního hnutí Hizballáh.



Saúdská Arábie a Katar varovaly Izrael před cíli svých leteckých úderů v Íránu.



Saúdskoarabská komise pro jadernou a radiologickou regulaci v pátek uvedla, že jakékoli vojenské útoky na civilní jaderná zařízení porušují mezinárodní právo.



Podle katarských státních médií mezitím katarský premiér a ministr zahraničí šejk Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani hovořil s norským ministrem zahraničí Espenem Barth Eidem.



Během telefonického rozhovoru šejk Mohammed vyjádřil odsouzení Kataru „opakovaným porušováním a útokům Izraele v regionu“, které „podkopávají mírové úsilí a hrozí vtáhnout region do regionální války“, uvedla katarská tisková agentura.



Rovněž vyjádřil „závažnost“ izraelských útoků na ekonomická zařízení v Íránu a varoval před jejich „katastrofálními“ regionálními a mezinárodními dopady, dodala agentura.



Při pátečním útoku na budovu v Teheránu byl zabit íránský jaderný vědec.



Agentura Reuters citovala zprávy izraelské národní televize Kan. Izraelská armáda se k incidentu nevyjádřila.



Kan citoval izraelský zdroj, který uvedl, že podle prvních informací byl při útoku dronu na byt v íránském hlavním městě zabit vědec.



Izraelský ministr obrany Israel Katz v pátek oznámil, že nařídil armádě zintenzivnit útoky na „symboly režimu“ v íránském hlavním městě Teheránu s cílem destabilizovat ho.



„Musíme zasáhnout všechny symboly režimu a mechanismy útlaku obyvatelstva, jako je Basij (milice), a mocenskou základnu režimu, jako je Revoluční garda,“ uvedl Katz v prohlášení.



IDF uvedla, že v pátek ráno více než 25 stíhacích letadel zaútočilo a zničilo více než 35 zařízení pro skladování a odpalování raket v Íránu.







