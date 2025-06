Donald Trump prohlásil, že USA zaútočily na tři íránská jaderná zařízení a údajně „zcela je zničily“

22. 6. 2025

Údery zasáhly zařízení na obohacování uranu ve Fordow, Natanz a Isfahánu, uvedl Trump. Írán tvrdí, že zničena nebyla

Donald Trump oznámil, že USA bombardovaly tři jaderná zařízení v Íránu, čímž se přímo připojily k izraelským snahám o zničení jaderného programu této země. Jedná se o riskantní tah, jehož cílem je oslabit dlouholetého nepřítele uprostřed hrozeb odvetných opatření ze strany Teheránu, které by mohly vyvolat širší regionální konflikt.



„Naším cílem bylo zničení íránských kapacit pro obohacování uranu a zastavení jaderné hrozby, kterou představuje největší sponzor terorismu na světě,“ řekl Trump v projevu z Bílého domu. „Dnes večer mohu světu oznámit, že údery byly velkolepým vojenským úspěchem. Klíčová íránská zařízení na obohacování uranu byla zcela a úplně zničena.“



Údery v sobotu večer zasáhly zařízení na obohacování uranu ve Fordow, Natanzu a Isfahánu, uvedl Trump. Varoval Írán, aby se nepokoušel o odvetu proti americkým cílům v regionu, a slíbil, že další údery USA budou ještě smrtelnější.





Írán v neděli ráno vystřelil na Izrael asi 20 balistických raket, které spustily po celé zemi sirény a zranily 16 lidí.





Ředitelka národní rozvědky Tulsi Gabbard rovněž vyjádřila skepsi ohledně toho, že Írán usiluje o výrobu jaderné zbraně, a proti úderům se údajně silně staví i současní a bývalí vysocí představitelé Pentagonu.



„Buď bude mír, nebo Írán čeká tragédie mnohem větší, než jakou jsme zažili v posledních osmi dnech,“ řekl Trump. „Pamatujte, že zbývá ještě mnoho cílů. Dnešní útok byl zdaleka nejtěžší a možná i nejničivější. Pokud však mír rychle nenastane, budeme tyto další cíle pronásledovat s přesností, rychlostí a dovedností.“Izraelský premiér Benjamin Netanjahu útoky uvítal. „Gratuluji, pane prezidente Trumpe, vaše odvážné rozhodnutí zasáhnout íránská jaderná zařízení pomocí úžasné a spravedlivé síly Spojených států změní historii,“ uvedl Netanjahu ve videoprohlášení.Trump ve svém projevu také řekl, že on a Netanjahu „pracovali jako tým, jak snad žádný tým předtím, a udělali jsme velký krok k odstranění této hrozné hrozby pro Izrael“.Netanjahu po Trumpově projevu znovu vystoupil a řekl, že jeho slib zničit íránská jaderná zařízení byl po amerických útocích „splněn“.Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí uvedl, že jeho země si vyhrazuje všechny možnosti k obraně a že útoky jsou „pobuřující a budou mít trvalé důsledky“.Íránské ministerstvo zahraničí později v prohlášení uvedlo, že země je „odhodlána bránit íránské území, suverenitu, bezpečnost a obyvatelstvo všemi silami a prostředky proti zločinné agresi Spojených států“. Dále vyzvalo Radu bezpečnosti OSN, aby svolala mimořádné zasedání.Krátce po prohlášení ministra zahraničí Írán zahájil raketový útok na Izrael, při kterém rakety dopadly na deset míst ve středním a severním Izraeli. Po útocích byl z Haify vidět velký oblak kouře a záběry ukázaly záchranáře u nohou vybombardovaného bytového domu poblíž Tel Avivu.Íránští představitelé již dříve prohlásili, že jakékoli zapojení USA vyvolá útok na americké vojenské základny na Blízkém východě, kde jsou rozmístěny tisíce amerických vojáků v nejméně osmi zemích.Nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí ve středu varoval USA, že údery namířené proti Islámské republice „budou mít pro ně nenapravitelné následky“.Nebylo jasné, zda íránská reakce zahrne i síť jejích spojenců na Blízkém východě, milice jako Hizballáh v Libanonu a Húsíové v Jemenu. V sobotu mluvčí Húsíů Jahja Sárí vyhrožoval, že pokud USA zasáhnou v Íránu, zaútočí na americké lodě a válečné lodě v Rudém moři, a to navzdory květnovému příměří mezi USA a jemenskými milicemi.Po íránské raketové salvě izraelské stíhačky zahájily útoky v západním Íránu, při nichž zasáhly raketomety a íránské vojáky, uvedla izraelská armáda.Izraelský opoziční vůdce Jair Lapid v nedělním rozhovoru řekl, že Izrael by měl ukončit válku v Íránu, protože „hlavní cíle byly dosaženy“.Íránská média útoky USA bagatelizovala. Státní agentura IRNA v neděli brzy ráno potvrdila útok na jaderný komplex Fordow, ale uvedla, že byl předem evakuován. Polooficiální agentura Fars, která je rovněž blízká Revoluční gardě, citovala jiného představitele, který uvedl, že poblíž Isfahánu byla spuštěna protivzdušná obrana a byly slyšet výbuchy.Íránská atomová agentura později uvedla, že země bude pokračovat ve svých jaderných aktivitách navzdory útokům USA na klíčová zařízení. Íránský poslanec Mohammad Manan Raisi, zastupující město Qom, kde se nachází Fordow, uvedl, že škody na jaderném zařízení nejsou velké, ale „jen na zemi, které lze opravit“.Mezinárodní agentura pro atomovou energii rovněž uvedla, že po útocích na tři jaderná zařízení nedošlo k „žádnému zvýšení úrovně radiace mimo areál“.Rozhodnutí přímo zapojit USA přichází po více než týdnu izraelských útoků na Írán, které se zaměřily na systematické zničení protivzdušné obrany a útočných raketových kapacit země a poškodily její zařízení na obohacování uranu.Američtí a izraelští představitelé uvedli, že americké stealth bombardéry a 13 500 kilogramová bomba typu bunker buster, kterou mohou nést pouze ony, představují nejlepší šanci na zničení silně opevněných zařízení spojených s íránským jaderným programem, která jsou hluboko pod zemí ve Fordow.Trumpovo rozhodnutí zahájit útoky proti Íránu podpořili přední republikáni. „Vojenské operace v Íránu by měly našim protivníkům i spojencům jasně připomenout, že prezident Trump myslí vážně to, co říká,“ uvedl předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson v příspěvku na Twitteru. „Prezident dal íránskému vůdci všechny příležitosti k uzavření dohody, ale Írán se odmítl zavázat k jadernému odzbrojení.“Izrael zahájil útoky na Írán s tím, že chce odstranit jakoukoli možnost, že Teherán vyvine jaderné zbraně. Írán tvrdí, že jeho jaderný program je určen pro mírové účely.Trump v pátek novinářům řekl, že nemá zájem vyslat pozemní síly do Íránu. Dříve naznačil, že konečné rozhodnutí učiní během dvou týdnů, což se vzhledem k rychlému vývoji situace jevilo jako příliš dlouhá lhůta.Trump v sobotu v krátkém telefonickém rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že Írán by měl „okamžitě uzavřít mír. Jinak bude znovu zasažen“.Podle dvou představitelů Bílého domu Trump a Netanjahu hovořili poté, co USA provedly údery na íránská jaderná zařízení.Významní členové Trumpovy administrativy také vyjádřili nesouhlas s intervencí USA v Íránu, ale zdá se, že byli přehráni jestřáby, kteří Trumpa přesvědčili, aby úder provedl.JD Vance v sobotním telefonátu s vysokými izraelskými představiteli řekl, že Spojené státy by se neměly přímo zapojovat a že Izrael vtáhne USA do války, informovala agentura Reuters. Veřejně viceprezident omezil svou kritiku možného úderu USA proti Íránu.