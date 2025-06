Jak Klaus "kultivuje" VŠE

20. 6. 2025 / Bohumil Kartous

čas čtení < 1 minuta

I v dobách převratných technologických změn existují pilíře jistoty. Jedním z těch nejpevnějších je Národohospodářská fakulta VŠE. Fakulta, kterou proslavily takové intelektuální kapacity, jako je Klaus nebo Ševčík, emanuje své substanciální charakteristiky i takovými drobnostmi, jako je sestavování rozvrhu. Je dojemné, jak loajální je tato slovutná instituce ke svému ideologickému otci, jehož památný výrok je na tomto místě třeba zopakovat:

"... nejmylnější a nejchybnější investice jsou do IT. Je to největší plýtvání penězi.“

Ano, Václave. Na Národohospodářské fakultě je svět stále ještě v pořádku. A je to především tvoje zásluha.

