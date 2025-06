Robert Reich. Psi války

22. 6. 2025

Co se skutečně děje Přátelé, Spojené státy jsou nyní ve válce s Íránem. Jediný člověk – Donald J. Trump – vypustil psy války na jednu z nejnebezpečnějších zemí světa, a to bez souhlasu Kongresu, našich spojenců a dokonce bez jasného vysvětlení americkému lidu.

Kdokoli pochyboval o Trumpově záměru nahradit americkou demokracii diktaturou, by nyní měl být zcela vyveden z omylu, píše bývalý americký ministr práce Robert Reich. Sdílím vaši beznaděj, smutek a strach. Ještě před týdnem, v sobotu, se miliony z nás shromáždily na znamení solidarity proti Trumpovi a za demokracii, právní stát a sociální spravedlnost. Ty demonstrace působí, jako by se odehrály před lety. Včera večer jsem hovořil s řadou lidí, kteří mají zkušenosti a znalosti o americké zahraniční politice a politice obecně. Zde je stručně shrnuté, na co jsem se ptal a co jsem se dozvěděl.

1. Proč nás Trump vede do války s Íránem?



Je možné, že věří, že útoky mu poskytnou větší vyjednávací sílu vůči Íránu. Pravděpodobnější vysvětlení však je, že útoky dokonale zapadají do Trumpova plánu odvést pozornost od jeho četných neúspěchů doma: opakované zavádění a rušení cel, které vyděsily finanční trhy, aniž by přinesly jakékoli významné ústupky ze strany jiných zemí (zejména Číny). Zásahy proti imigrantům, které byly zablokovány federálními soudci. Takzvaný „velký krásný zákon“, který je v Senátu v hlubokých potížích. Trumpovo trapné hašteření s Muskem. Jeho neúspěchy v dosažení míru na Ukrajině i v Gaze. A rekordní demonstrace „No Kings“ z minulého víkendu v kontrastu s jeho ubohou vojenskou přehlídkou.

Kromě toho není nic lepšího než válka, která pomůže diktátorovi jako Trump ospravedlnit další „mimořádné“ pravomoci.



2. Vyrábí (nebo vyráběl) Írán jadernou zbraň?

Nikdo to neví jistě. V březnu Tulsi Gabbard, ředitelka Národní zpravodajské služby, před Kongresem vypověděla, že zpravodajská komunita [IC] „nadále hodnotí, že Írán nevyrábí jadernou zbraň a nejvyšší vůdce [Ali] Chameneí neschválil jaderný zbrojní program, který pozastavil v roce 2003“.



Rostoucí zásoby obohaceného uranu by Íránu mohly umožnit vyrobit dostatek štěpného materiálu pro jadernou zbraň. Odborníci se liší v názorech na to, jak dlouho by Írán potřeboval, aby ze štěpného materiálu vyrobil použitelnou jadernou zbraň.



Vzhledem k této nejistotě je užitečné připomenout tvrzení George W. Bushe o „zbraních hromadného ničení“ Saddáma Husajna, která se ukázala jako nepravdivá – a stála 4 431 amerických životů, 31 994 Američanů zraněných v boji a odhadem 295 000 iráckých životů.



3. Dostává Trump dobré informace a rady?

Pravděpodobně ne. V pátek novinářům řekl, že Gabbardová se „mýlí“, když tvrdí, že Írán v současné době nevyrábí jadernou zbraň, ale neřekl, odkud své informace čerpá. V květnu Trump propustil svého poradce pro národní bezpečnost Mikea Waltze a polovinu odborníků z Rady pro národní bezpečnost (oddělení pro Blízký východ se zmenšilo z deseti na pět zaměstnanců).



Trumpovi v otázkách Íránu radí úzká skupina politických poradců a ideologů, z nichž nikdo nemá hluboké znalosti o Íránu nebo Blízkém východě. Všichni jsou Trumpovi naprosto loajální. (Mezi nimi jsou JD Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, šéfka štábu Susie Wilesová, zástupce šéfa štábu Stephen Miller, Steve Witkoff, Trumpův vyslanec na Blízkém východě, který dříve působil jako developer luxusních nemovitostí, generálporučík Dan (Razin’) Caine, který nyní zastává funkci předsedy Sboru náčelníků štábů, Erik („Gorila“) Kurilla, šéf Centrálního velitelství USA (CENTCOM), John Ratcliffe, ředitel CIA, který působil v první Trumpově administrativě a předtím byl kongresmanem za Texas a starostou malého města; a Steve Bannon.

Výsledkem je, že pravděpodobně dostává dobré rady o tom, co je dobré pro Trumpa, ale ne o tom, co je dobré pro Ameriku nebo svět. Je to nevyhnutelný důsledek očisty vlády od všech, kteří jsou loajálnější Spojeným státům než jemu. Kromě toho Trump poslouchá pouze informace, které chce slyšet.

4. Podvolí se nyní Írán a souhlasí se zničením zbývajících zásob obohaceného uranu a umožní inspektorům ověřit, že tyto zásoby zmizely?

Ne. Žádný z odborníků, se kterými jsem hovořil, to nepovažuje za pravděpodobné. Írán nedůvěřuje Spojeným státům ani Izraeli a nechce se vzdát svého potenciálního jaderného potenciálu.



5. Zničily bombardování íránskou schopnost obohacovat uran pro výrobu štěpného materiálu pro jaderné zbraně?

To je nepravděpodobné. Trump tvrdí, že zařízení byla „úplně a zcela zničena“, ale kdo věří, že Trump říká pravdu nebo že mu byla řečena pravda?



Írán zakopal své zařízení na obohacování uranu hluboko pod zem a rozptýlil je na mnoho míst. Íránští představitelé přiznávají, že byly napadeny tři lokality, ale neupřesnili rozsah škod.

V každém případě Amerika nemá dobré zpravodajské informace o tom, jak dlouho bude Íránu trvat, než uvede tři napadené lokality zpět do provozuschopného stavu.

6. Co nejhoršího může Írán nyní udělat Spojeným státům jako odvetu?



Mohl by zcela nebo částečně uzavřít Hormuzský průliv, životně důležitou vodní cestu, kterou prochází asi pětina světové ropy. Ačkoli během minulých konfliktů nebyl průliv zcela uzavřen, Írán má schopnosti výrazně narušit nebo zastavit dopravu pomocí min, protilodních střel a systémů protivzdušné obrany. To by způsobilo prudký nárůst cen ropy ve Spojených státech a Evropě (což by pomohlo velkým ropným společnostem, ale ne americkým spotřebitelům).



Írán by se také mohl zapojit do řady teroristických akcí namířených proti Spojeným státům. Nikdo nezná rozsah „spících buněk“ v USA nebo v Evropě. Pouhá možnost by mohla Trumpovi dát větší volnost při omezování občanských svobod.

7. Shromáždí se americká veřejnost „pod vlajkou“ a podpoří Trumpa v této válce?

Někteří Američané to určitě udělají. Ale zdlouhavá válka v Íránu bude velmi nepopulární. Nedávný průzkum YouGov zjistil, že pouze 16 procent Američanů si myslí, že by se americká armáda měla zapojit do konfliktu mezi Izraelem a Íránem; 60 procent si myslí, že by se zapojit neměla.

Trump slíbil, že se nebude zaplétat do zahraničních konfliktů a že sníží ceny spotřebního zboží. Tato válka by se však mohla ukázat jako největší zahraniční konflikt za poslední roky a útoky téměř jistě zvýší ceny ropy a plynu.



8. Pošle americké pozemní jednotky?

Celkově se odborníci, se kterými jsem hovořil, domnívají, že Trump nakonec pošle vojáky, pokud Írán podnikne odvetné kroky a konflikt se vyostří. Včera večer výslovně pohrozil dalšími kroky proti Íránu, pokud se nevrátí k diplomatickým snahám: „Pokud [neuzavřou mír], budou budoucí útoky mnohem větší a mnohem snazší.“



Trump má především trvalou potřebu zachovat si tvář, nesnáší prohry a nic nemá raději než konflikty. Byl ochoten vyslat aktivní vojáky do Kalifornie, aby zastavil smyšlené protesty. Pravděpodobně bude ochoten vyslat je i do Íránu.

Válka neskončí rychle. Írán a jeho rozsáhlé sítě na Blízkém východě by mohly nepřátelství udržovat po měsíce nebo roky, za cenu značných lidských životů.

9. Co pravděpodobně udělá Kongres?

Doufám, že demokraté využijí zákon o válečných pravomocích, aby vynutili hlasování o válce, čímž republikánské zákonodárce dostanou do nepříjemné situace, kdy budou muset hlasovat pro válku, která je nesmírně nepopulární a může snadno dopadnout velmi špatně.

10. Bonusová otázka: Odkud pochází výraz „psi války“?



Shakespearova hra Julius Caesar, ve které Mark Antony (v 3. dějství, 1. scéně) říká: „Křičte ‚Zkázu!‘ a vypusťte psy války“ – což znamená, že válka rozpoutá chaos a násilí.

Nyní, když bombardování začalo, není možné předvídat, kde to skončí.

Buďte silní. Buďte opatrní. Objímejte své blízké.

