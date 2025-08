"Kompaktní úroda" je novým příspěvkem k putinské novořeči

6. 8. 2025

čas čtení 2 minuty

Do rozšiřujícího se ruského slovníku eufemismů přibyl nový přírůstek – úředníci začali popisovat podprůměrný výnos obilí v zemi jako "kompaktní úrodu". Místo toho, aby fráze uklidnila veřejnost, pouze přiživila podezření a kritiku. A to vše může být vedlejší: navzdory druhému roku slabých výnosů na jihu se sklizeň v Rusku v roce 2025 nerýsuje jako katastrofa.

Dmitrij Rylko, generální ředitel ruského Institutu pro studium zemědělského trhu (IKAR), představil 15. července v rozhovoru pro zemědělský časopis Pole.rf nový eufemismus: "kompaktní úroda". Tento termín je nejnovějším přírůstkem do rostoucího slovníku státního doublespeaku, jehož cílem je přetvořit drsnou realitu do vágních a jemnějších pojmů. Od začátku totální války provládní média a úředníci stále častěji používají fráze jako "negativní růst" místo "pokles" nebo "hlasitá rána" místo "exploze".

Samotný fakt, že k popisu výnosů obilí v zemi byl zapotřebí eufemismus, mnohým připadal jako zlověstné znamení. "Co přesně má znamenat kompaktní úroda obilí?" zeptal se jeden komentátor pod příspěvkem používajícím tento termín. "Jako 'nebude nic k jídlu, ale drž hubu zavřenou'? A to ani nemluvíme o kvalitě." "Super," napsal další uživatel. "Asi si půjdu koupit kompaktní ledničku, která se k tomu hodí."

Několik dní poté, co se fráze poprvé objevila, se na ni v rozhovoru pro Novyje Izvestija zaměřil farmář z Rostovské oblasti, když ji označil za předvídatelný krok vlády, která špatně řídí zemědělský sektor – a pak se snaží přeformulovat důsledky jazykem navrženým tak, aby realita nezněla tak bezútěšně.

Přesto v celostátním měřítku neexistuje žádná katastrofa.

Samotný IKAR předpokládá sklizeň obilí v roce 2025 ve výši přibližně 130 milionů metrických tun – zhruba stejně jako v roce 2024 (podle Rosstatu to bylo 126 milionů tun). To je znatelně méně než typické výnosy Ruska – sklizeň v roce 2023 činila 145 milionů tun – ale stále to stačí na pokrytí příští sezóny výsevu, uspokojení domácí poptávky a podporu exportu.

Na rozdíl od ropy, plynu a kovů zůstává ruský vývoz obilí nesankcionován a nadále přináší cenné zahraniční příjmy.

Pokles výnosů pocházel především z hlavních zemědělských oblastí Ruska na jihu – míst jako Krasnodarský kraj a Rostovská oblast – které byly zasaženy dlouhotrvajícím suchem. Produktivita obilí zde oproti roku 2024 klesla zhruba o čtvrtinu. Analytici očekávají, že nedostatek vyrovnají jiné regiony se silnější sklizní.

Zdroj v angličtině: ZDE

