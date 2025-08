Jak se John Oliver stal morálním kompasem Spojených států?

5. 8. 2025

čas čtení 5 minut

Pozn. JČ: Představte si, že by nějaký satirický komentátor českých politických událostí v nějaké české televizi (jakože nic takového v Česku neexistuje) otevřeně pohovořil o morálním úpadku většiny české společnosti... ? Přitom se - na rozdíl od USA - Češi (zatím) nemusejí ničeho bát...



John Oliver a další moderátoři amerických pozdně večerních televizních talk show jsou vzácnými hlasy, pokud jde o upřímnou diskusi o Gaze a Trumpovi – což vypovídá o děsivém stavu americké veřejné debaty, míní Arwa Mahdawi



Trumpova administrativa zakročila proti pro-palestinským projevům tak drasticky, že i v soukromých textových zprávách se někteří lidé bojí ohrozit svou kariéru nebo imigrační status, a proto se neodvažují promluvit. Mnozí zákonodárci a část médií zdá se ztratili schopnost komunikovat v jasné angličtině, když dojde na Palestinu. Viděla jsem dlouhé články, které se rozčilovaly nad zoufale komplikovanou situací hladovějících dětí, aniž by jednou zmínily slovo „Izrael“. Ztratila jsem přehled o počtu článků, které hovoří o „hladu sužujícím Gazu“ a donekonečna se točí kolem toho, jak přesně k tomuto hladu došlo.



Klimat strachu kolem Palestiny je tak všudypřítomný, že i soukromé rozhovory se zdají riskantní. Trumpova administrativa zakročila proti pro-palestinským projevům tak drasticky, že i v soukromých textových zprávách se někteří lidé bojí ohrozit svou kariéru nebo imigrační status, a proto se neodvažují promluvit. Mnozí zákonodárci a část médií zdá se ztratili schopnost komunikovat v jasné angličtině, když dojde na Palestinu. Viděla jsem dlouhé články, které se rozčilovaly nad zoufale komplikovanou situací hladovějících dětí, aniž by jednou zmínily slovo „Izrael“. Ztratila jsem přehled o počtu článků, které hovoří o „hladu sužujícím Gazu“ a donekonečna se točí kolem toho, jak přesně k tomuto hladu došlo.Klimat strachu kolem Palestiny je tak všudypřítomný, že i soukromé rozhovory se zdají riskantní.



Gaza je téměř úplně zničená. Nyní panuje rostoucí shoda, že dochází k genocidě, a od té doby, co se v Knesetu diskutoval plán masového vysídlení Palestinců, aby se uvolnilo místo pro „gazskou riviéru“, začíná se ozývat stále více lidí. Přesto je popírání zvěrstev spáchaných v Gaze v USA tak rozšířené a atmosféra strachu kolem mluvení o Palestině tak všudypřítomná, že vlivná osoba, která vysloví jednoznačnou kritiku chování Izraele, se dostane do zpráv.



Viz například John Oliver. Moderátor pořadu Last Week Tonight se tento týden dostal na titulní stránky novin poté, co svou nejnovější show zahájil jasnou analýzou hladomoru v Gaze způsobeného člověkem. „Podívejte, ‚Gaza hladoví‘ je věta, která je objektivně pravdivá, ale je také mírně zavádějící, protože je příliš pasivní,“ řekl Oliver. „Gaza je vyhladověna Izraelem.“



Jsem rád, že to Oliver jasně řekl. Je však rozhořčující, že to říká moderátor pozdně večerní show, a ne redakční rady, moderátoři kabelových zpravodajských kanálů nebo politici, z nichž mnozí se zdají považovat masové hladovění za nešťastný a neúmyslný důsledek války, nikoli za úmyslný čin. Například jedno video CBS z loňského prosince má titulek: „Hlad se šíří prakticky po celé Gaze uprostřed války mezi Izraelem a Hamásem.“ Jak argumentuje Al Jazeera Journalism Review, mnoho titulků v hlavních amerických médiích podobně popisuje situaci jako „potravinovou krizi“ spíše než jako úmyslnou blokádu.





Pravicový deník Free Press, který CBS podle FT údajně zvažuje koupit za 250 milionů dolarů částečně kvůli jeho „proizraelskému postoji“, popsal mediální zpravodajství o hladomoru v Gaze jako součást „vysoce účinné informační války“ proti Izraeli vedené Hamásem. A zatímco odborníci varují před rizikem hladomoru v Gaze již od prosince 2023, analýza amerických médií provedená organizací Fair ukazuje, že většina médií o situaci informovala jen minimálně, dokud se nestala nepopiratelně zoufalou. „Podmínky hladomoru jsou známy již více než rok, a přesto to americká média považovala za stěží hodné zmínky,“ uvádí se v analýze.













To se vsadím, že je. Moderátoři pozdních večerních talk show se zdají být mnohem aktivnější než některé jiné vlivné hlasy, pokud jde o to, říkat pravdu mocným. Nic z toho není vtipné – ale když se komici stanou nejhlasitějšími hlasateli pravdy, je možné, že se vaše země stala vtipem.





Zdroj v angličtině ZDE

0

86

Oliver není jediným moderátorem pozdně večerního televizního pořadu, který se k tématu vyjádřil. Od machinací Trumpovy administrativy po hladomor v Gaze se zdá, že se moderátoři večerních show (a dětská bavička Rachel) stali morálním hlasem USA. Jon Stewart z The Daily Show se také otevřeně vyjádřil k situaci v Gaze. „Mám morální jasno v tom, co vidím,“ řekl Stewart, který je židovského vyznání, v epizodě z minulého týdne, kde hovořil s redaktorem Jewish Currents Peterem Beinartem. „Cítím se jako blázen. Mám pocit, jako bych sledoval něco, co je tak zjevně nelidské a hrůzné. A pak mi řeknou, že musím mlčet, protože svým vyjádřením ohrožuji židovský stát? Já si myslím pravý opak. Myslím si, že tímto jednáním ohrožují přežití židovského státu mnohem více.“A pak je tu Stephen Colbert a jeho The Late Show na CBS. Colbert se o Gaze příliš nevyjadřoval, ale kritizoval zásah proti studentským protestům slovy: „I když nesouhlasíte s předmětem jejich protestů, pokud jsou mírumilovní, měli by studenti mít právo protestovat. Je to jejich právo zaručené prvním dodatkem ústavy.“ O Trumpovi se však vyjadřuje velmi otevřeně. Minulý měsíc řekl, že rozhodnutí společnosti Paramount Global (vlastnící CBS) zaplatit Trumpovi vysoké odškodné za obsah pořadu CBS 60 Minutes je „obrovským úplatkem“. O tři dny později byl jeho pořad zrušen – mnozí se domnívají, že to bylo proto, že vedení Paramountu si chtělo udržet Trumpovu přízeň, aby byla schválena fúze. Zdá se, že to zabralo. Trump řekl: „Jsem naprosto nadšený, že Colberta vyhodili.“