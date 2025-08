„Naše genocida“: Izraelské organizace na ochranu lidských práv upouštějí od zdrženlivosti vůči Gaze

6. 8. 2025

čas čtení 8 minut



Po měsících váhání organizace B’Tselem a Lékaři za lidská práva v Izraeli konstatují, že válka má za cíl vyhladit palestinský život – nyní i v budoucnosti

Cílem zprávy, která dokumentuje dění v Gaze jako genocidu na základě právních a lékařských důkazů, je přimět mezinárodní a vládní aktéry, aby přešli od debat k nouzovým zásahům.

Po 22 měsících války, hladovění a systematického ničení dospěly dvě přední izraelské organizace na ochranu lidských práv k závěru, že izraelské akce v pásmu Gazy představují genocidu.



Tento závěr, zveřejněný v pondělí ve dvou samostatných zprávách organizací Lékaři za lidská práva v Izraeli (PHRI) a B'Tselem, znamená rozkol v izraelské občanské společnosti. Dosud se izraelské organizace na ochranu lidských práv zdráhaly používat termín „genocida“, i když palestinské skupiny, izraelští odborníci na genocidu a holocaust a mezinárodní organizace jako Amnesty International, Human Rights Watch a Lékaři bez hranic jej přijaly již před několika měsíci.

Zpráva organizace B'Tselem s názvem „Naše genocida“ se zaměřuje na izraelské útoky na civilisty a systematické ničení palestinské společnosti v Gaze. Zpráva PHRI poskytuje zdravotní a právní analýzu úmyslného ničení zdravotního systému v Gaze ze strany Izraele.



V rozhovoru pro +972 popsala výkonná ředitelka organizace B'Tselem Yuli Novak rozhodnutí pojmenovat genocidu jako výsledek dlouhého a bolestivého procesu vnitřního zúčtování. „Nic vás nepřipraví na poznání, že jste součástí společnosti, která páchá genocidu,“ řekla. „Je to pro nás velmi bolestivý okamžik.“



„To, co vidíme, je úmyslné jednání – koordinované praktiky – zaměřené na zničení palestinské společnosti v Gaze. To je přesná definice genocidy: útoky na civilisty s cílem zničit skupinu.“



Na otázku ohledně očekávaného dopadu zprávy B'tselem Novaková připustila, že sama o sobě genocidu ukončit nemůže. „Doufáme, že jako lidé, kteří zde žijí, Izraelci i Palestinci, pozvedneme svůj hlas,“ vysvětlila. „Máme schopnost situaci hluboce pochopit – jednak zprostředkovat hlasy obětí, což je naše prvořadá morální povinnost, ale také předložit analýzu fungování genocidního systému. Abyste mohli bojovat proti politickým systémům, musíte je pochopit.



„Doufáme, že lidé uslyší naše hlasy a rozhodnou se jednat, a že pochopí, že nejde o lokální problém Izraelců a Palestinců,“ pokračovala Novaková. „Palestinci jsou bezpochyby oběťmi. Ale vymazání lidskosti je něco, co by mělo trápit každého člověka.“



Rozklad společnosti



B’Tselem identifikuje čtyři hlavní pilíře genocidní kampaně Izraele: masové vraždy, násilné přesuny obyvatelstva, systematické ničení a rozklad palestinské společnosti na všech úrovních.



Zpráva varuje, že tyto akce nezůstanou omezeny pouze na Gazu. „Tento genocidní režim ovládá Palestince v Gaze, ale také Palestince na Západním břehu a uvnitř Izraele,“ řekla Novaková. „Některé z těchto praktik se již rozšířily na Západní břeh – v úplně jiném měřítku, ale logika je stejná. Někdy jsou to přesně ti samí velitelé a jednotky, které operovaly v Gaze, kteří jsou nyní přesunuti na Západní břeh.“



Novaková zdůraznila, že genocida není pouze právní kategorií, ale specifickým způsobem politického a sociálního násilí. „Genocida se od jiných zvěrstev zásadně liší,“ vysvětlila. „Jde o úplné vymazání lidskosti obětí. Každý člověk – bez ohledu na to, co si myslí, co udělal nebo kdo je – není vnímán jako jedinec, ale jako součást masy, na kterou lze zaútočit.“



Cílem není pouze zabíjet, dodala. „Nejde jen o to, aby lidé hladověli nebo jim byla odepřena lékařská pomoc, jde o rozbití společnosti a zajištění toho, aby tato skupina jako skupina nemohla v budoucnu existovat.“



Jedním z rozměrů této destrukce společnosti je zničení rodiny. Od začátku ofenzívy do března 2025 ovdovělo přibližně 14 000 žen, které zůstaly samy zodpovědné za své rodiny, zatímco přibližně 40 000 dětí ztratilo jednoho nebo oba rodiče. Podle zprávy organizace B'Tselem se tak Gaza stala pravděpodobně „největší krizí sirotků v moderní historii“.



Dalším příkladem, který Novaková uvádí, je cílené ničení vzdělávacího systému v Gaze. „Zamyslete se nad tím: studenti v Gaze nemají už dva roky žádné školy ani vysoké školy, kam by mohli chodit, a navíc trpí neustálým traumatem. To znamená zničení života v Gaze nejen v současnosti, ale i v budoucnosti.“





Organizace B'Tselem podle ní cítí zvláštní odpovědnost za pojmenování těchto zločinů vzhledem k tomu, že se nachází v rámci společnosti, která je páchá. „Rozumíme kolektivu, který genocidu provádí – společnosti, jejíž jsme sami součástí. A to nás vede k tomu, že děláme vše, co je v našich silách, abychom tento příběh vyprávěli také Izraelcům a pokusili se jim ukázat to, co nejsou schopni nebo nechtějí vidět.“





Abu Rassová řekla +972, že cílem zprávy, která dokumentuje dění v Gaze jako genocidu na základě právních a lékařských důkazů, je přimět mezinárodní a vládní aktéry, aby přešli od debat k nouzovým zásahům.





Zatímco zpráva organizace B'Tselem se soustřeďuje na rozpad širokých sociálních a politických struktur v Gaze, zpráva PHRI se zaměřuje na kritický pilíř civilního života: zdravotnictví. Zpráva s názvem „Zničení životních podmínek: analýza genocidy v Gaze z hlediska zdravotnictví“ představuje podrobnou analýzu dokumentující, jak Izrael zcela zničil schopnost Gazy pečovat o své obyvatelstvo.PHRI tvrdí, že přímými útoky na nemocnice, bráněním evakuace a vstupu lékařské pomoci a útoky na zdravotníky Izrael způsobil kaskádový kolaps zdravotních služeb, který představuje genocidní úmysl. „Záměr těchto politik je třeba chápat jako neoddělitelný od zničení zdravotního systému,“ uvádí se ve zprávě. „Každá z těchto politik sama o sobě může vyvolat vážné právní obavy. Společně tvoří plán a politiku systematického ničení.“Za posledních 22 měsíců izraelská kampaň zdecimovala zdravotnickou infrastrukturu v Gaze „vypočítaným a systematickým způsobem“, uvádí zpráva. „Po bombardování a nucené evakuaci nemocnic v severní Gaze se kolaps rozšířil na jih, kde vysídlené obyvatelstvo zaplavilo zbývající zařízení, která byla poté vystavena dalšímu bombardování, obléhání a omezování zdrojů.“Výsledkem je podle zprávy úplný kolaps schopnosti Gazy poskytovat základní péči. „Zdravotní systém Gazy byl systematicky rozebrán – nemocnice jsou nefunkční, lékařské evakuace jsou blokovány a základní služby, jako je traumatologická péče, chirurgie, dialýza a péče o matky, byly zrušeny,“ uvádí se ve zprávě.PHRI dochází k závěru, že tyto akce nejsou náhodné, ale záměrné a cílené. Splňují několik kritérií podle Úmluvy o genocidě: zabíjení členů skupiny, způsobení vážného tělesného a duševního utrpení a vytvoření životních podmínek, které mají za cíl zničení skupiny.V rozhovoru s +972 Aseel Abu Ras, ředitelka oddělení PHRI pro okupovaná palestinská území, zdůraznila, že zatímco nemocnice lze teoreticky znovu postavit (za předpokladu, že Izrael povolí dovoz stavebních materiálů), zničení zdravotnického personálu je nezměrné.„Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo v Gaze zabito více než 1 500 lékařů a zdravotnických pracovníků a více než 300 jich bylo zadrženo,“ uvedla. „Když zabijete lékaře, zabijete roky specializace a odborných znalostí. Jsou páteří křehkého zdravotního systému v Gaze.“Varovala, že izraelské útoky na zdravotnickou infrastrukturu nejsou jen otázkou současnosti, ale také snahou o zničení možnosti dlouhodobého zotavení – a jakékoli budoucnosti Palestinců v Gaze. „Jde o zničení schopnosti Gazy se uzdravit a znovu vybudovat.“