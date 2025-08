Channel 4 News: Izraelci vyvraždili dalších 79 lidí, další zemřeli hladem. Hrůzy pokračují a svět proti nim nedělá nic

6. 8. 2025

Moderátor, Channel 4 News, úterý 5. srpna 2025, 19 hodin: Zoufalý boj o zrnka rýže, zatímco izraelská vláda se hádá o plán premiéra Netanjahua přivést další válku do trosek Gazy a obsadit ji celou.

Dobrý večer. Izrael je na světové scéně stále více izolovaný, což podněcuje vnitřní nesouhlas s plánem premiéra Netanjahua zintenzivnit válku v Gaze a znovu obsadit celé pásmo, které je již nyní jen doutnající pustinou. Rozkol je tak velký, že dnešní zasedání válečné vlády, na kterém se měl plán projednat, bylo odloženo. Rodiny zbývajících rukojmích se obávají, že další válka zabije jejich blízké. Vysocí vojáci se na veřejnosti tváří klidně, ale v soukromí se obávají, že nevyhratelná a nekonečná válka se obrátí proti Izraeli. Ale dokud se k nespokojeným nepřidá Donald Trump, Benjamin Netanjahu bojuje dál, sám a vzdorný.

Zatímco volání po ukončení války v Gaze sílilo jak v Izraeli, tak mezi jeho spojenci, Benjamin Netanjahu se zdál odhodlán udělat přesně opak. Dnes mu jeho nejvyšší generál předložil plán na rozšíření konfliktu a obsazení celého pásma, a to navzdory obavám, že by to mohlo ohrozit zbývající rukojmí. Mezitím představitelé Gazy oznámili, že při izraelských útocích bylo zabito dalších 79 lidí a dalších osm zemřelo hlady nebo podvýživou. Reportáž připravila zahraniční redaktorka Lindsay Hilsumová:



Reportérka: Znak zoufalství: 16 tun potravin a kojenecké výživy shozených nad Gazou z jordánského transportního letadla. Snímky pořízené z letadla odhalují mimořádnou zkázu, kterou Izrael způsobil. Budovy v Gaze srovnané se zemí bombami o 2000 kilogramech a poté zničené izraelskými civilními firmami. Zblízka je vidět 7 škol, které Izrael zničil. A stany na školních dvorech, kde nějak přežívají vysídlení lidé. Hotel El Halss, kde se kdysi konaly svatby střední třídy Gazy. To, co zbylo z uprchlického tábora Jabalia, kde kdysi žilo 120 000 lidí, bylo zničeno, aby se zajistilo, že tu nikdo nebude moci žít, možná celé roky, možná nikdy.

Potravinové balíčky padají, kam padají. Neexistuje žádná organizovaná distribuce se seznamy příjemců a prioritami pro nejzranitelnější, jak to dříve zajišťovala OSN. Ne, tohle je potravinová pomoc pro nejschopnější. Chlapci a mladí muži, ti, kteří dokážou přelézt ostnatý drát a nejrychleji utíkat. Nikdo jiný nemá šanci. Některé pytle praskají, takže ti, kteří nestačí, sbírají z písku jednotlivá zrnka rýže. Jak z toho nakrmíte rodinu?





"Letadla shazují jídlo pro ty, kteří jsou silní, všichni ostatní se vrací ke svým dětem, hladoví a unavení. Lidé, kteří byli dříve zámožní, dokonce i lékaři, sem nyní přicházejí, jsou poníženi a pak se vrací ke svým dětem s prázdnýma rukama."





Izraelské obranné síly dnes zveřejnily fotografie ministra obrany v Gaze, který připravuje cestu pro úplné vojenské převzetí pásma, které premiér navrhl jako další krok po zničení a po hladomoru, které dosud způsobila izraelská vojenská kampaň.





„Tyto úspěchy jsou samozřejmě za námi, ale je stále nutné dokončit porážku nepřítele v Gaze, aby byli propuštěni všichni naši rukojmí a aby Gaza již nepředstavovala hrozbu pro Izrael.“





Náčelník generálního štábu Eyal Zamir byl o víkendu v Gaze. Dnes údajně premiérovi sdělil, že s plánem nesouhlasí, protože by ohrozil rukojmí a neměl by žádný vojenský význam, jelikož lze podniknout cílené útoky proti zbývajícím velitelům Hamásu. Netanjahu, který je zde zachycen při svém pokračujícím korupčním procesu minulý měsíc, však chce za každou cenu udržet podporu svých krajně pravicových koaličních spojenců a odvést pozornost od svých právních problémů. Jeho vláda hlasovala pro odvolání generální prokurátorky, což podle jeho oponentů podkopává izraelskou demokracii. Izrael proto pokračuje v bombardování Gazy. Včera v noci zasáhl tento stan, aniž by sdělil, na koho nebo na co míří, natož proč. Hlad je recept na smrt, stejně jako snaha nakrmit svou rodinu. Jedenáctiletá Allah Abu Khater říká, že její matka byla zabita, když šla hledat jídlo. Zabíjení a hlad, opakuje. Zabíjení, hlad a smrt.





Moderátor: To byla Lindsey Hilsum s touto zprávou. Nyní se ke mně z Maine připojuje analytik Blízkého východu Aaron David Miller, který dlouhodobě pracoval na americkém ministerstvu zahraničí, mimo jiné během jednání v Camp Davidu mezi Izraelem a OOP. Děkuji, že jste se vrátil do našeho pořadu, Aarone. Myslíte si, že Netanjahuův plán znovu obsadit celý pásmo Gazy je jen domácí politika, aby se vyhnul vězení, nebo je v tom něco jiného?





Aaron David Miller: No, víte, to je těžké říct. Izraelci již obsadili 75 % Gazy a Hamás jako vojenská organizace je vyprázdněný, i když jako povstalecká skupina existuje. Odhaduje se, že je naživu 20 rukojmí a více než 30 jich již není naživu. Je těžké říci, zda to odráží zásadní změnu izraelské politiky, tedy přesunout jednotky do 15 % Gazy, kde Izraelci nepůsobí, nebo zda se jedná pouze o taktiku, jak vyvinout tlak na Hamás, aby souhlasil s další prozatímní dohodou. Těžko říct. Donald Trump se k tomu zatím nevyjádřil a zdá se mi, že bez alespoň mírného varování, zejména po nedávné cestě Stevena Witkoffa, by premiér pokračoval bez souhlasu Washingtonu...





Moderátor: K Trumpovi se dostaneme za chvíli, myslím tím samostatně. Dává vám tento plán vůbec smysl, znovu obsadit celý pásmo Gazy?





Aaron David Miller: Ne, myslím, že už nějakou dobu jde o politickou válku. Jak jsem zmínil, organizovaná schopnost Hamásu fungovat jako vojenská organizace, jak tomu bylo 7. října, je pryč. Existovala jako povstalecká skupina schopná přepadů. Od obnovení vojenských operací v květnu bylo zabito 50 Izraelců. Takže ne, nevidím v tom žádnou výhodu, a nejen to, do 19. října, kdy Kneset po letní přestávce znovu zasedne, je Netanjahu prakticky imunní vůči rozpuštění jeho vlády. Je tedy těžké odhadnout, jak se situace vyvine.





Moderátor: Mohl by se Trump obrátit proti Netanjahuovi tak, jako se obrátil proti Putinovi? Vím, že jejich vztahy jsou poměrně komplikované.





Aaron David Miller: Myslím, že Donald Trump by se neobrátil proti Izraelcům. To si nemyslím. Žádný americký prezident. Možná ano, za tří okolností. Za prvé, pokud by Trump opravdu použil slovo, které použil na Putina, že Netanjahu si s ním hraje. Za druhé, pokud by Netanjahuova politika způsobila, že by Donald Trump vypadal jako neschopný a slabý. Za třetí, pokud by Benjamin Netanjahu v podstatě stál mezi Donaldem Trumpem a něčím, co teď Trump opravdu chce. Prostě si nedokážu představit, že by prezident, který se nezaměřuje na Gazu, měl slyšet o novém plánu pomoci. Kde to je? Takže znovu, ano, může se otočit a ano, v posledních šesti měsících Netanjahua čtyřikrát nebo pětkrát odsunul na vedlejší kolej, těžko říct, těžko si ale představit zlom nebo dramatický obrat, kdy by Trump řekl, že válka musí skončit, jinak...





Moderátor: Jak jste sám řekl, pokud se Donaldu Trumpovi nepostaví do cesty něco, co opravdu chce, a on opravdu chce Nobelovu cenu míru, což mnoha lidem zní jako vtip, ale já jsem si docela jistý, že ji stále chce, a mohl by ji dokonce dostat, pokud bude mír v Gaze a na Ukrajině. Co je tedy ochoten udělat, aby tu cenu dostal?





Aaron David Miller: No, nejprve je třeba, aby saúdská vláda byla ochotná spolupracovat, a to bude vyžadovat určité bilaterální výhody, které by Trumpova administrativa byla ochotná poskytnout předpokládanému králi, korunnímu princi Mohammedovi bin Salmánovi. Ale je třeba ukončit válku v Gaze. Konec války, který by normální lidé uznali doslova jako konec války, a pak by bylo potřeba nějaké mosty, třeba i symbolické, v nichž by se izraelská vláda zavázala k tomu, že Gaza nebyla původně Gaza, ale něco, co mělo být vytvořeno, něco pro Palestince, politický vzestup ve vizi dvou států, někde v daleké budoucnosti.





Moderátor: Na závěr ještě stručně: my v Evropě jsme v posledních dvou letech, téměř dvou letech, hodně přemýšleli o Gaze. Mění se americké veřejné mínění stejným způsobem, zejména po zveřejnění fotografií hladovějících lidí a každodenního násilí v místech distribuce humanitární pomoci?

Aaron David Miller: Podle průzkumů Pew se americká veřejná mínění zásadně změnila, i když, jak si dokážete představit, existují rozdíly mezi demokraty a republikány. Ale realita je taková, jak se to promítne do skutečné politiky. Se vší úctou k Evropanům, tři země, na kterých Izraeli v EU nejvíce záleží, tedy Británie, Francie a Německo, podle mého názoru neučinily téměř nic, aby izraelské vládě Benjamina Netanjahua nebo USA za umožnění této izraelské politiky uložily nějaké významné nebo vážné náklady. Takže opět, ne, nemyslím si. A pak jsou tu arabské státy. Ani jeden arabský stát neuložil Izraeli žádné náklady. Žádné důsledky, zatímco sledovaly, jak se Gaza hroutí.







