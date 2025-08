Ministerstvo zahraničí oznámilo namíření ruských jaderných raket na Evropu

6. 8. 2025

Rusko se již necítí být vázáno vlastními omezeními ohledně rozmístění pozemních raket středního a krátkého doletu, uvedlo v pondělí ruské ministerstvo zahraničí. Rusko se již necítí být vázáno vlastními omezeními ohledně rozmístění pozemních raket středního a krátkého doletu, uvedlo v pondělí ruské ministerstvo zahraničí.

"Vzhledem k tomu, že naše opakovaná varování v tomto ohledu byla ignorována a situace se vyvíjí cestou skutečného rozmístění pozemních raket středního doletu americké výroby v Evropě a asijsko-pacifickém regionu, ruské ministerstvo zahraničí konstatuje, že mizí podmínky pro zachování jednostranného moratoria na rozmístění podobných zbraní," citovala agentura Interfax ruské ministerstvo zahraničí.

Rakety s doletem 500 km až 5 500 km, které byly během sovětské éry osazeny jadernými hlavicemi a namířeny na evropské členy NATO, byly zničeny koncem 80. let jako součást smlouvy podepsané Michailem Gorbačovem a Ronaldem Reaganem v posledních sovětských letech. V roce 2019 Spojené státy odstoupily od Smlouvy o zákazu takových raket (INF) a obvinily Rusko z jejího porušování.

Podle amerických údajů je Rusko již vyzbrojeno raketami, které spadají do kategorie středního a krátkého doletu. Jedná se o střelu 9M729 komplexu Iskander, která může být vybavena mimo jiné jadernou hlavicí. Navzdory skutečnosti, že deklarovaný dolet komplexu je 500 km, Spojené státy věří, že 9M729 je schopen letět mnohem dále a při nasazení v Kaliningradské oblasti pokrývá poloměr jeho destrukce západoevropské metropole.

Po krachu dohody s Washingtonem Rusko vyhlásilo "dobrovolné moratorium" na rozmístění raket středního a krátkého doletu, jejichž dolet je určen pro evropské země.

V létě 2024 dal ruský prezident Vladimir Putin loni v létě pokyn k obnovení výroby raket spadajících do kategorie INF.

"Spojené státy, pod za vlasy přitaženou záminkou, odstoupily od této smlouvy a oznámily, že takové raketové systémy vyrobí," řekl Putin.

"Musíme na to reagovat a rozhodnout se, co budeme muset v tomto směru udělat dál. Zřejmě je třeba zahájit výrobu těchto úderných systémů a poté na základě reálné situace rozhodnout, kde, pokud to bude nutné pro zajištění naší bezpečnosti, je nasadit," řekl Putin.

