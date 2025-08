O co jde: Je celosvětově ohrožena svoboda tisku. Podepište petici!

6. 8. 2025

čas čtení 30 minut

Téměř 500 mezinárodních novinářů podepsalo petici adresovanou izraelským úřadům, v níž požadují, aby nám bylo umožněno podávat zprávy z #Gaza. Getting on for 500 international journalists have signed the petition to the Israeli authorities demanding that we be allowed to report from #Gaza. #FreedomToReport #GazaMission https://t.co/lCeWQvS5RU — Lindsey Hilsum (@lindseyhilsum) August 5, 2025 O co jde?

Dnešní události v Gaze odhalují mnohem širší krizi: erozi svobody tisku jako pilíře demokracie. Nejvíce postiženi nejsou jen miliony civilistů v Gaze, kteří snášejí válku mimo dosah veřejnosti, ale také občané celého světa, kterým je upíráno právo na svobodný a nezávislý přístup k informacím.

Při reportážích z Gazy bylo zabito téměř 200 novinářů, z nichž drtivá většina byli Palestinci. Zahraničním novinářům je nadále zakázán vstup na území, blokují je izraelská omezení, která umlčují nezávislé pozorovatele. Nejedná se pouze o humanitární blackout, ale o informační blackout, který podkopává právo veřejnosti na informace a demokratickou funkci žurnalistiky, která má za úkol kontrolovat moc.



Stejně důležité je uznat mimořádnou práci palestinských novinářů v Gaze. Navzdory nepředstavitelnému nebezpečí, ztrátám a nyní i hladu pokračují v dokumentování války s mimořádnou odvahou a profesionalitou. Mnozí z nich přišli o celé rodiny, někteří již kvůli vyčerpání a hladu nemohou ovládat kamery ani jasně mluvit. Naším cílem není nahradit nebo snížit jejich úsilí, ale stát po jejich boku, doplňovat jejich práci a pomáhat zajistit, aby svět dostal úplnější a nezávislé informace.



Pokud bude tato informační blokáda pokračovat, vytvoří se nebezpečný precedens: že vlády a vojenské aktéry mohou v době války prostřednictvím cenzury, obstrukcí a síly zablokovat přístup k pravdě. To je přesně strategie autoritářství: kontrolovat narativ, umlčet nezávislé hlasy a přerušit spojení mezi realitou a veřejným povědomím. Bránit přístup tisku do Gazy znamená bránit demokratický ideál, že pravda není majetkem mocných. Pokud nebudeme jednat, dáme najevo, že pravdu lze manipulovat a že fakta lze zatajovat, když se to hodí.



Protože mlčení se již začíná zakořeňovat. Autoritářství vzkvétá, když svět odvrací zrak, a čím déle zůstává Gaza uzavřena, tím více se globální informační embargo stává normou.



Nyní je čas znovu potvrdit, že svoboda tisku není volitelná, ani v Gaze, ani nikde jinde. V době, kdy se šíří dezinformace a dominuje propaganda, je nezávislé reportáže z terénu důležitější než kdy jindy.



Toto není aktivismus, je to žurnalistika a je to naléhavé.



Volba, před kterou stojíme, je jednoduchá: bránit právo na reportáž, nebo dovolit jeho erozi, jedna uzavřená hranice po druhé.



Svoboda reportáže - Freedom to Report

Sdílejte a podpořte naši petici





Tato petice, kterou vytvořili přední novináři z celého světa, je silným voláním po okamžitém a nekontrolovaném přístupu tisku. Brání naši společnou povinnost být svědky a podávat zprávy s integritou uprostřed rostoucích snah umlčet pravdu.

André Liohn – fotožurnalista, Robert Capa Gold Medal – Brazílie



