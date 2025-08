Po celém světě se šíří nová droga, mnohem silnější než heroin a fentanyl

6. 8. 2025

Stovky lidí zemřely na nitazen. Mnozí ani nevěděli, co přesně berou. Stovky lidí zemřely na nitazen. Mnozí ani nevěděli, co přesně berou.

Po celém světě se šíří nový typ drogy. Jedná se o syntetické opioidy nitazen, které byly vytvořeny jako lék proti bolesti, ale nikdy nebyly použity v medicíně, protože i malá dávka může zabíjet. Nyní jsou nitazeny distribuovány jako léky - dostupné ve výrobě, silné a velmi nebezpečné. Často se mísí s jinými látkami pro zvýšení účinku a mnoho lidí si ani neuvědomuje, co užívají.

Nitazeny jsou silné syntetické opioidy, které byly syntetizovány v roce 1950 švýcarskou farmaceutickou korporací Ciba (nyní Novartis). Plánovalo se, že nitazeny budou použity jako lék proti bolesti. Nikdy však nebyly schváleny pro lékařské použití nikde na světě: nitazeny zmírňují bolest a způsobují euforii, ale jsou tak silné, že i malé dávky hrozí smrtelnými vedlejšími účinky.

Ve druhé polovině 20. století se nitazen příležitostně objevil v různých zemích světa. V roce 1966 byly tyto opioidy objeveny v Itálii, v roce 1987 v Německu a v roce 1998 v Rusku. V Moskvě na ně zemřelo nejméně 20 lidí. Byl zadržen drogový dealer, u kterého bylo nalezeno 200 sáčků s krystaly ethonitazenu, jedné z derivátů nitazenu. Tuto látku pak poprvé zachytili moskevští operativci; věřili, že byl tajně syntetizován "nezaměstnanými chemiky", napsal Kommersant.

Před šesti lety se nitazen začal šířit po celém světě mnohem aktivněji než dříve. To bylo usnadněno komplikací při výrobě fentanylu (kvůli novým omezením v Číně) a snížením dodávek heroinu (kvůli zákazu opiového máku v Afghánistánu). Organizátoři tajných farmaceutických laboratoří se obrátili ke starým farmakologickým výzkumům a vzpomněli si na nitazen. V roce 2019 byly tyto látky poprvé nalezeny v zabavených zásilkách drog ve Spojených státech a Evropě.

Mnoho obětí nitazenu ani nevědělo, že jej užívají

Od roku 2019 se objevilo více než 10 nových derivátů nitazenu. V letech 2019-2024 byly tyto látky nalezeny ve 28 zemích na různých kontinentech, od Severní Ameriky po Afriku a Asii, a vedly ke smrti stovek lidí. Ve Velké Británii kvůli nim zemřelo nejméně 485 lidí, ve Spojených státech 320, v Lotyšsku 101, v Austrálii 17. Většina nitazenu se vyrábí v Číně a je téměř otevřeně prodáván na internetu. V Evropě jsou tyto léky doručovány poštou, například v krmivu pro psy.

Nitazeny jsou ziskové při prodeji a nebezpečné na používání. Jsou levnější a snadněji se vyrábějí než fentanyl nebo heroin. Zároveň jsou 50-250krát silnější než heroin a 10-50krát silnější než fentanyl. To usnadňuje pašování (čím menší objem, tím snazší je pašování) a umožňuje vám vydělat více peněz (čím silnější látka, tím méně je potřeba pro účinek). Čistý zisk z jednoho gramu nitazenu v Evropě dosahuje 600 eur. Může být vyšší, protože se často neprodávají v čisté formě, ale jako příměs do něčeho jiného.

Proto jsou nitazeny nebezpečné - většina lidí jednoduše neví, že užívá nejsilnější lék, jehož i stopové množství může vést ke smrti. Na černém trhu jsou nitazeny smíchány nejen s jinými nelegálními drogami, ale také s léky na předpis, jako je oxykodon a Xanax, nebo dokonce s vape liquidy. V roce 2023 měl třiadvacetiletý Brit, který si koupil Xanax online bez lékařského předpisu, náhle zástavu srdce; vyšetření zjistilo, že tablety obsahovaly nitazeny.

Nitazeny zatím zaujímají malý podíl na trhu s drogami, ale odborníci se domnívají, že se budou šířit. Hrozba je zvláště relevantní v Evropě: nejběžnějším opioidem je tam heroin, který je z hlediska dostupnosti a účinnosti horší než nitazen. Ve Spojených státech, kde lidé také umírají na nitazen, byl a stále je hlavním problémem spojeným s drogami fentanyl - způsobuje mnohem více úmrtí.

Estonsko se právě vypořádalo s epidemií fentanylu, když se objevily nitazeny

První evropskou zemí, kde byl nitazen v roce 2019 objeven, bylo Estonsko. Země má dlouhou historii boje proti opioidům: na počátku roku 2000, kdy americká invaze do Afghánistánu snížila celosvětové dodávky heroinu, začala v Estonsku nejsilnější epidemie fentanylu v Evropě. Do roku 2017 byl poražen, ale s příchodem nitazenu se snížený počet úmrtí opět zvýšil. V letech 2022-2023 zabily nitazeny 130 lidí. To je přibližně polovina všech úmrtí souvisejících s drogami v Estonsku.

Podle odborníků tvoří většinu spotřebitelů nitazenu v Tallinnu obyvatelé rusky mluvících čtvrtí Kopli a Lasnamäe. Rusky mluvící estonská komunita neúměrně trpí "částečně zachovanou kriminální subkulturou sovětské éry", jejíž součástí byl i heroin; na počátku roku 2000 byl nahrazen silnějším fentanylem a nyní dochází k podobnému posunu u nitazenu, řekl Wright Pikaro, vedoucí oddělení kontroly drog severní prefektury.

Pikaro a další estonští představitelé orgánů činných v trestním řízení tvrdí, že lví podíl nitazenu pochází do Estonska z Lotyšska, další evropské země postižené novou drogou (v roce 2023 způsobil nitazen smrt 101 obyvatel Lotyšska). Lotyšská policie zadržuje dealery, ale obchod s nitazenem je tak výnosný, že některé z nich okamžitě nahradí jiní. "V této hře je spousta peněz," řekl Kalvis Klints z jednotky pro boj s organizovaným zločinem lotyšské policie pro Postimees.

Zdroj v ruštině: ZDE

