Jak Izrael srovnal celou Gazu se zemí

6. 8. 2025

čas čtení 3 minuty

Toto je skutečně brilantní reportáž britské komerční televize ITV o izraelském zničení Gazy. Je to takový druh reportáže, který bychom měli očekávat od všech západních médií – pokud by přesně informovaly o jednom z největších zločinů naší doby.

Televize v těchto neuvěřitelných záběrech nešetří slovy: „Tato krajina zkázy vypadá jako z jiného světa, ale není, je to tento svět. To, co se děje, může definovat jednu z nejtemnějších epoch, která zanechá skvrnu na lidstvu a bude přetrvávat po generace.“ #Gaza

This is genuinely brilliant coverage of Israel's destruction of Gaza by ITV.



