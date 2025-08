Izraelští starostové zakázali umělce, kteří podepsali „kriminální“ petici proti válce v Gaze, někteří podepsaní své podpisy ze strachu stáhli

6. 8. 2025

„Jediní nevinní v Gaze je 50 izraelských rukojmí!“



Vzhledem k tomu, že starostové po celé zemi obvinili signatáře z „podněcování proti vojákům IDF“ a „oslabování izraelské společnosti“, vedla rozsáhlá negativní reakce některé signatáře k tomu, že se distancovali od petic, které podepsali, a omezili svou kritiku vládních opatření v Gaze



Několik izraelských starostů v pondělí oznámilo, že do svých měst nepozvou umělce, kteří podepsali petice vyzývající k ukončení války v Gaze. Rostoucí vlna odporu vedla některé signatáře k zrušení svých podpisů



Protiválečné dopisy, které podepsalo více než 2 300 umělců a osobností kulturního života, byly zveřejněny v pondělí. Mezi signatáři byli autoři David Grossman a Etgar Keret, hudebníci Achinoam Nini, Chava Alberstein a Assaf Amdursky, herečka Ayelet Zurer a filmaři Ari Folman a Nadav Lapid.



Starosta města Arad na jihu Izraele, Yair Maayan, který již dříve oznámil svůj záměr zakázat prodej deníku Haaretz na území města, přirovnal umělce k záložníkům, kteří odmítají pokračovat ve službě v izraelské armádě.



„V souladu s rozhodnutím městské rady tito umělci v Aradi nevystoupí,“ řekl. „Město nedovolí podněcování proti vojákům IDF. Tito umělci jsou jako seznam záložníků, kteří odmítají sloužit, a již roky neslouží v zálohách. Tito umělci tu nevystupují a vystupovat nebudou. Snaží se proslavit na úkor vojáků IDF.“



Starosta severoizraelského města Migdal Ha'Emek rovněž oznámil, že „kdokoli, kdo jedná proti našim vojákům ve válce“, by neměl mít prospěch z veřejného pódia poskytovaného městem.



„Nebudeme spolupracovat s umělci, kteří vyjadřují názory, které urážejí ducha veřejnosti,“ řekl. „Kultura našeho města bude i nadále posilovat zemi a izraelské obranné síly.“



Ministryně pro sociální rovnost May Golanová rovněž uvedla, že za jejího působení „ani jediný šekel z peněz daňových poplatníků nepůjde těm, kteří vrazili nůž do zad našim bojujícím vojákům a šíří antisemitské pomluvy proti vojákům IDF, kteří brání vlast svým životem!“



Dodala: „Jediní nevinní v Gaze je 50 izraelských rukojmí!“



K rostoucímu sboru se připojil také zástupce starosty Kiryat Gat, který uvedl, že dal pokyn vedoucím kulturních institucí v tomto jižním městě, „aby nekontaktovali žádné umělce, kteří podepsali tuto zločinnou petici, která očerňuje naše oddané bezpečnostní síly, oslabuje izraelskou společnost a poškozuje postavení Izraele ve světě.“



Po zveřejnění obou petic označil zpěvák a hvězda seriálu Fauda Idan Amedi, který byl během války v pásmu Gazy těžce zraněn v boji, signatáře za „odtržené a šířící falešné zprávy“, kteří pokračují v „opakování hlouposti, ignorance a lží“.



Široká negativní reakce na dopisy vedla některé signatáře k upřesnění jejich postoje k válce a chování armády v době války. Hudebník Assaf Amdursky napsal na Instagramu, že dopis, který podepsal, obsahuje části, za kterými „nestojí“, a zdůraznil, že podporuje IDF a nesouhlasí s tím, že Izrael úmyslně ubližuje civilistům.



„Nesouhlasím s tvrzením, že IDF provádí hladomor nebo úmyslně ubližuje civilistům,“ uvedl. „Výrazy jako ‚válečné zločiny‘ bych raději vyhradil pro činy Hamásu.“



„Vojáci, kteří jsou mi drazí, jsou to poslední, co bych mohl kritizovat,“ řekl. Dodal, že podporuje výzvy k propuštění rukojmích, ukončení války a návratu vojáků k jejich rodinám.



Někteří signatáři mezitím zůstali neochvějní ve své bezvýhradné podpoře petic. Bývalá zástupkyně Eurovize Achinoam Nini, známá v zahraničí jako Noa, uvítala dlouho očekávané probuzení kulturních osobností v Izraeli a uvedla, že cena, kterou zaplatí – včetně bojkotů na úrovni měst a státu – je nízká vzhledem k tomu, co je v sázce.



„Lepší pozdě než nikdy,“ řekla aktivistka a zpěvačka listu Haaretz. „Samozřejmě se nabízí otázka, zda toto není příliš pozdě.“



„Pokud jde o cenu, v životě nelze udělat nic smysluplného, aniž by se za to zaplatila cena,“ dodala. „Záchrana země je natolik smysluplná, že za ni stojí zaplatit cenu, a v tomto případě je to cena malá... Alternativou je kolosální katastrofa, která je již na spadnutí.“





Ačkoli jeruzalémský náměstek primátora Aryeh King nezavodil úplný zákaz, vyzval rodiny izraelských vojáků, aby bojkotovaly vystoupení umělců, kteří petici podepsali. „Nikdo by neměl dostat prostor pro vystoupení, pokud označuje operace IDF v boji proti islamisticko-nacistickým nepřátelům v Gaze a operace IDF za osvobození rukojmích za ‚válečné zločiny‘,“ řekl.





Zdroj v angličtině ZDE

