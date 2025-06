Channel 4 News: Co znamená ten íránský útok na americkou základnu v Kataru?

24. 6. 2025

čas čtení 31 minut

Reportér: Přišli sem v naději, že získají jídlo pro své rodiny. Odcházeli s mrtvými. Tělo tohoto muže bylo zakryté prázdnou kartonovou krabicí s potravinovou pomocí, kterou chtěl odnést domů. Lidé sem přišli, protože měli hlad, řekl. Když se jim přiblížili, armáda na ně začala střílet. Je to téměř každodenní tragédie. Palestinci jsou stříleni, zatímco zoufale hledají jídlo. Tentokrát se to nestalo před novými humanitárními centry v Gaze podporovanými Izraelem a USA. Ale na severu, kde Izrael občas povolí vjezd omezenému počtu nákladních vozidel OSN a dalších organizací

Dívka: „Lidé bojují jen o sousto jídla. Co jsme udělali, že si zasloužíme vidět umírat lidi před našima očima?“



Moderátor z Washingtonu, Channel 4 News, pondělí 23. června 2025, 19 hodin: Írán odpovídá palbou a odpaluje rakety na hlavní americkou základnu v Kataru. Trump je v krizovém štábu. Co udělá dál? V Bílém domě se prezident se svým týmem pro národní bezpečnost v západním křídle rozhoduje, jak reagovat na íránské útoky na americké základny v Perském zálivu. Dobrý večer z Washingtonu. Írán odpovídá palbou a odpaluje rakety na hlavní americkou základnu v Kataru. Trump je v krizovém štábu. Co udělá dál? V Bílém domě se prezident se svým týmem pro národní bezpečnost v západním křídle rozhoduje, jak reagovat na íránské útoky na americké základny v Perském zálivu. Dobrý večer z Washingtonu.

Íránská Islámská revoluční garda uvedla, že útokem na zmíněnou základnu v Kataru vyslala jasný a jednoznačný vzkaz. Žádný útok nezůstane bez odezvy. Zdá se však, že útoky byly dobře předem avizovány, aby se zabránilo americkým obětem, a žádné nejsou hlášeny. Bylo to tedy především symbolické gesto a skončí to tím, když Trump pohrozil ničivou silou, pokud Írán bude bojovat dál?

Uvidíme, jak velké škody americké útoky způsobily a zda se Íránu podařilo dostat uran a odstředivky z té hory. Izrael mezitím pokračoval v raketových útocích na Teherán a západní Írán a Írán uvedl, že dnes v noci odpálil 40 raket, čímž začala třetí válka v Perském zálivu, aniž by se poučili z první a druhé.

David Petraeus: „Pokud budou oběti, dočkáte se další vlny odvetných útoků ze strany Spojených států.“

Írán prohlásil, že se pomstí, a dnes v noci tak učinil, když vystřelil rakety na americké základny v Kataru a sirény zazněly také v Bahrajnu, kde sídlí pátá flotila amerického námořnictva. Hlavní americká základna v severovýchodní Sýrii je rovněž v pohotovosti a vzdušný prostor nad velkou částí regionu zůstává uzavřen. Letecká základna Al Udeid je je největším vojenským zařízením USA v regionu. Jedná se o klíčový letecký a logistický uzel, kde je rozmístěno asi 10 000 amerických vojáků. Íránská státní média uvedla, že cílem útoku byla také letecká základna al-Assad v Iráku, ale zatím nejsou hlášeny žádné exploze. To vše poté, co Izrael zveřejnil podrobnosti o svých nejnovějších útocích na íránská vládní zařízení v Teheránu. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsumová přináší nejnovější informace.



Reportérka: Dnes v noci je katarská protivzdušná obrana v pohotovosti, Írán útočí na americkou základnu Al Udeid nedaleko Dauhá. Byla zachycena alespoň jedna raketa. Vzdušný prostor nad Bahrajnem a Spojenými arabskými emiráty byl rovněž uzavřen, Írán provádí odvetnou operaci „Oznámení vítězství“. Minulý měsíc prezident Trump navštívil 10 000 amerických vojáků na základně Al Udei, největší americké základně v regionu, a působil uvolněně.





Trump: Ale chtěl bych zvlášť pozdravit leteckou základnu Al Udeid , někdy nazývanou „Deed“. To zní trochu zlověstně.





Reportérka: Dnes večer Írán údajně koordinoval své útoky s Katarem, aby mohla být základna evakuována, což je známkou toho, že odplata Islámské republiky může být do jisté míry performativní. Americká základna al Assad v Iráku, zde zachycená po íránském útoku v roce 2020, je podle zpráv také dnes večer pod ochranou. Stejně jako tehdy i nyní Íránci předem varovali před odvetou, aby si zachovali tvář. Dnes ráno Írán bez varování vystřelil raketu, která dopadla na poušť poblíž izraelského města Ašdod. Izraelské letectvo také dnes ráno zasáhlo v Teheránu. Bezpečnostní kamera zachytila okamžik, kdy Izraelci zasáhli věznici. Lidé jeli směrem k výbuchu a jednomu politickému vězni se podařilo zavolat své rodině, která nahrála rozhovor.





„Shodili na nás bomby. Stále bombardují. Někteří lidé byli zraněni, okna byla vyražena. Všichni se rozprchli. Stále to pokračuje. Nevím, zda je to cílené, protože bombardování věznice nedává vůbec smysl.“





Budovy věznice byly poškozeny a někteří vězni byli údajně zraněni. Mezi zadrženými jsou i dva francouzští občané. Lidé spěchali, aby zjistili, zda jejich příbuzní nebyli zraněni nebo zda unikli.





„Je to naprostá katastrofa. Mám pocit, že se zblázním. Zasáhli oddělení 7, oddělení 9, křídlo s izolací. Zničili všechno. Život mého syna je v nebezpečí. Proč ho nepropustí?“





O několik kilometrů západněji Izrael zaútočil na velitelství Revolučních gard a na cesty vedoucí k jadernému zařízení ve Fordow, pravděpodobně aby zabránil přístupu. Satelitní snímky ukazují, že americké bombardování místo poškodilo, ale není možné potvrdit tvrzení prezidenta Trumpa, že íránský jaderný program byl zničen.





„V tuto chvíli není nikdo, včetně IEA, schopen plně posoudit podzemní škody ve Fordow. Vzhledem k použitému výbušnému nákladu a extrémní citlivosti odstředivek na vibrace se očekává, že došlo k velmi značným škodám.





Íránský ministr zahraničí se v Moskvě snažil získat diplomatickou podporu.





„Tyto agresivní akce Izraele a USA jsou zcela nelegitimní a porušují mezinárodní pravidla a normy. Bráníme naši suverenitu a zemi a naše obrana je legitimní. „Ruský vůdce se ke svému spojenci Íránu staví vlažně, odsuzuje USA a Izrael, ale neprojevuje žádnou touhu po vojenském zásahu.





Putin: „Tato naprosto neprovokovaná agrese proti Íránu nemá žádný základ ani ospravedlnění.“





Evropští lídři se snaží diplomaticky manévrovat, prohlašují, že jsou pro jednání, nikoli pro údery, a zároveň se zdají být rádi, že Američané udělali špinavou práci.





Šéf NATO: „NATO prohlásilo, že Írán by neměl, a to je konzistentní postoj NATO, Írán by neměl mít jaderné zbraně. Nesouhlasím tedy s tím, že by to bylo v rozporu s mezinárodním právem.“





V Teheránu se státní televize sporadicky pokouší zmobilizovat národ a vysílá písně Moeena, oblíbeného zpěváka, který byl dříve zakázán islámskými vládci země. Zpívá o lásce k vlasti, prameni umění a kultury. Vlastenecká hudba pro Íránce, kteří čekají, zda Amerika a Izrael znovu zaútočí na jejich vlast.





Moderátor: Pojďme nyní do Izraele, kde nás čeká nejnovější zpravodajství našeho zahraničního korespondenta Secundera Kermaniho z Tel Avivu.





Reportér: Ty záběry z nebe nad Katarem jsou velmi dramatické, že? Protiletecká obrana se snaží sestřelit íránské rakety. Myslím si však, že vše nasvědčuje tomu, že se jedná o pečlivě promyšlený krok Íránců, který je reakcí na americký bombardovací útok o víkendu. Ale reakce, která by situaci dále neeskalovala. Írán například zdůrazňuje, že použil stejný počet raket jako Amerika. V sobotu večer použili bomby proti Íránu. Jak jste slyšeli v reportáži Lindsay, zdá se také, že před tímto útokem informovali Katar, který pravděpodobně předal tuto zprávu Američanům. Víme, že základna byla již evakuována a nedošlo k žádným obětem. Samozřejmě budeme muset počkat a uvidíme, zda Írán chystá další kroky. Jak zareaguje prezident Trump. Situaci mírně komplikuje pokračující válka Izraele s Íránem. Mluvil jsem s jedním izraelským vládním zákonodárcem a ptal se ho, v jaké fázi izraelské útoky skončí. Neřekl mi nic konkrétního. Musím říci, že ačkoli dnes večer jeden z izraelských vojenských mluvčích řekl, že útoky budou prozatím pokračovat.





Moderátor: A co bude dál?





Reportér: Možná se vrátíme k jednání, která probíhala mezi USA a Íránem ohledně íránského jaderného programu předtím, než Izrael zahájil válku s Íránem, i když se jednání zasekla na požadavku USA, aby Írán zcela upustil od obohacování uranu. Možná teď, když je Írán oslabený, by mohl souhlasit s takovými podmínkami, ale to není jasné. Vzhledem k tomu, že se Írán rozhodl neprovádět větší útok, je tu nyní příležitost k uklidnění situace.





* * *

Moderátor: Mluvil jsem s bývalým ředitelem CIA Davidem Petraeusem a zeptal jsem se ho, co si myslí o íránském útoku na americkou základnu v Kataru.





David Petraeus: Je jasné, že pokud se jedná pouze o tento útok, byla to symbolická reakce Íránu. Zdá se, že byla dobře připravená. Nyní se můžeme přesunout do diplomatické roviny, kde by místo jednání mělo opět dojít k rozhodnutí, zda se přijme, nebo odmítne. Írán musí vzdát svůj jaderný program. Celý, a musí ho ukončit a umožnit IAEA úplnou inspekci jeho demontáže.





Moderátor: Proč by se Írán měl podrobit mezinárodní inspekci, když to nedělá Izrael?





David Petraeus: Protože jsou ve velmi, velmi slabé pozici, nikdo jim nevěří. Nesmí se jim dovolit mít jaderné zbraně.





Moderátor: A co řeknete těm, kteří tvrdí, že se jedná o suverénní stát, který je třeba respektovat? Že by neměl být šikanován imperiální mocností, Amerikou.





David Petraeus: Řekl bych, že tento suverénní stát je největším podporovatelem terorismu, a to nejen na Blízkém východě, ale pravděpodobně na celém světě.





Moderátor: Víte, jaká je druhá strana tohoto argumentu, že? Myslím tím, že Íránci ji předkládají. Pokud jde o zahraniční politiku USA a její dopad na širší svět a chování Izraele vůči svým sousedům, zdá se, že tato cesta vede jen k dalším konfliktům.





David Petraeus: Nesouhlasím. Touto cestou dojde ke kapitulaci Íránu, nebo konflikty budou pokračovat a Írán z nich vyjde stejně jako dosud, tedy poražen. Podívejte, Írán již přišel o své dva nejdůležitější spojence, libanonský Hizballáh a Hamás, kteří byli dramaticky oslabeni. Svržením vražedného režimu Bašára Asada ztratil svého spojence v Sýrii, Húsíové nejsou tak silní jako dříve a irácké šíitské milice se zdají být v této věci také zdrženlivé a jsou rovněž dramaticky oslabeny.





Moderátor: Pokud se Íránu podařilo dostat obohacený uran z těchto zařízení, jak se zdá pravděpodobné, nehrozí riziko, že ten, kdo bude v této zemi u moci, nakonec použije špinavou bombu nebo uran a odstředivky k rychlému získání jaderné zbraně?





David Petraeus: No, myslím, že v tuto chvíli je „poměrně rychle“ asi mimo diskusi. Kromě toho si myslím, že nakonec se dozvíme, co se stalo, zda byl vysoce obohacený uran, který byl skladován na několika různých místech, a zejména pokročilé odstředivky zničeny, nebo ne. To je úkol zpravodajských služeb. Viděli jsme, jak mimořádně působivě Izrael a Mossad pronikli do země, a je zřejmé, že USA zvažují i verbální prostředky k zjištění, co se stalo, a nakonec si myslím, že to nebude opomenuto. Bude to jeden z prvků dohody, na kterém budou Spojené státy trvat, a upřímně řečeno, pokud s tím nesouhlasí, Izrael může pokračovat v oslabování prvků režimu, které ohrožují region, prakticky podle libosti, vzhledem k reálnému zničení jakékoli smysluplné strategické protivzdušné a protiraketové obrany v Íránu.





Moderátor: Co si myslíte o izraelských operacích? Zdá se, že zasahují cíle v blízkosti civilních zařízení, univerzit. Nyní zasahují cíle v centru Teheránu. Je jasné, o co se snaží?





David Petraeus: Myslím, že ano. Upřímně řečeno, jejich cílení je podle mě neuvěřitelně působivé, protože pravděpodobně již velmi přesně zlikvidovali téměř 20 jaderných vědců. Opět velmi přesně zlikvidovali výzkumná centra, velmi přesně zlikvidovali vojenské a režimní vůdce a nyní rozšiřují seznam cílů o vojenská velitelství, letecké základny, odpalovací rampy raket a sklady a tak dále. Myslím, že v tomto ohledu odvedli neuvěřitelnou práci.





Moderátor: Generále Petreausi, moc vám děkuji.





Donald Trump na sociálních sítích tvrdí, že "místa, která jsme v Íránu zasáhli, byla zcela zničena a všichni to vědí. Pouze fake news by tvrdily něco jiného, aby se pokusily USA co nejvíce znevážit." Pamatujte, že jeho vlastní viceprezident řekl něco zcela jiného a pouze uvedl, že došlo k značným škodám.





Nyní se ke mně připojuje Mary Beth Long, bývalá náměstkyně ministra obrany USA pro mezinárodní záležitosti. Dříve byla také předsedkyní skupiny odpovědné za jadernou politiku NATO. Je tu také Ali Vaez, ředitel íránského projektu Mezinárodní krizové skupiny. Mary Beth Long, nejprve se to velmi podobá třetí válce v Perském zálivu. Začala a Kongres ji neschválil a Amerika byla rozdělena.





Mary Beth Long: Myslím si, že za to je v zásadě zodpovědný Írán. Prezident v uplynulém roce jasně dal najevo, že pokud Írán bude pokračovat ve svých aktivitách nejen proti Izraeli, ale i proti dalším spojencům a sousedům v regionu, Libanonu, v Sýrii a v Iráku, prezident zareaguje odpovídajícím způsobem. Myslím si, že to s Kongresem vyřeší, jako obvykle, a nemyslím si, že je to tak jasné, jak si někteří lidé myslí. Že je zde nějaká nezákonnost, vyřešíme.





Moderátor: Vím, že všichni viní Írán, ale šlo o americké útoky, které následovaly po izraelských útocích, a je to celé divadlo, že? Donald Trump v Bílém domě rozhoduje, co se bude dít dál. Pravda je, že to začal Benjamin Netanjahu. On tahá za nitky.





Mary Beth Long: Myslím, že kdo to říká, nesleduje dění ve světě. Nemyslím si, že za útokem ze 7. října stál Benjamin Netanjahu. To byl Írán. Ale to vše je součástí mnohem většího obrazu, než aby se pozornost soustředila jen na tuto konkrétní událost. Ignoruje se fakt, že prezident Trump byl nedávno na summitu G7 ohrožen. Íránci mu řekli, že po něm je íránské zabijácké komando. Není to jen týden nebo 24 hodin. Trvá to už dlouho.





Moderátor: Írán také hraje divadlo, že? Odpaluje rakety, ale předtím se ozve.





Ali Vaez: Myslím, že Íránci se rozhodli pro symbolickou reakci na útok USA, protože nechtějí, aby se USA do tohoto konfliktu zapojily. Chtějí se soustředit na Izrael, chtějí dosáhnout rovnováhy v ničení Izraele, aby Izrael nedělal to, co teď dělá v Libanonu, kde sice uzavřel příměří s Hizballáhem, ale stále tam vstupuje, kdy se mu zlíbí, a pokračuje v bombardování Izraele a Íránu, protože suverénní stát nemůže něco takového tolerovat. Ale Írán nechce, aby se do toho USA dále zapojovaly.





Moderátor: Jak se tedy situace vyvine dál? Je možné účinně dosáhnout míru s Amerikou a zároveň války s Izraelem?





Ali Vaez: Ne, nemyslím si. Ale Íránci doufají, že prezident Trump znemožní premiérovi Netanjahuovi pokračovat v tomto konfliktu, vzhledem k tomu, že Izrael má převahu v eskalaci. Ale má nižší práh bolesti než Írán. A prezident Trump také, jeho voliči nechtějí další zapletení USA do války. V této části světa USA vždy vstupují s myšlenkou, že vojenské intervence na Blízkém východě budou čisté a omezené. Místo toho se však mění v bažinu, a to je něco, čemu jeho voliči MAGA absolutně odporují.





Moderátor: Vy přikyvujete.





Mary Beth Long: Myslím, že Ali má pravdu. Víte, pokud je cílem Íránu donutit USA, aby se z tohoto konfliktu stáhly. To, co dnes udělal, když zaútočil na americké síly v nejméně třech nebo čtyřech zemích, je sice symbolické a podle mě naprosto předvídatelné, protože Írán si musí zachovat tvář. Ta tvář je ale může stát budoucnost. Takhle se s tímto prezidentem jednat nedá.





Moderátor: Jak s tímto prezidentem jednat?





Mary Beth Long: Poslouchat, co říká, a sejít se s ním u jednacího stolu.





Moderátor: Ale oni vyjednávali. To je to, co je matoucí. Říkají, že jsme byli uprostřed jednání, že jsme se s vámi měli setkat, a pak jste nás bombardovali a teď říkáte, že se musíme vrátit k jednání?





Mary Beth Long: No, to se hodí do jejich příběhu, ale já s vámi nesouhlasím. Jednání byla odložena, nebyla osobní. Lidé se objevili s pozicemi, které nebyly změněny. Myslím, že jednání pro jednání může trvat jen určitou dobu. A právě tomu čelil tento prezident. A když k tomu přidáte fakt, že jsme se vás pokusili zavraždit a v G7 jsme vám vyhrožovali teroristickými útoky ve vaší vlastní zemi. Co očekávalo toto vedení? Jsem plně přesvědčena, že íránský lid by se měl postavit a říct, že to pro nás nefunguje.





Moderátor: Myslíte si, že Ali Amerika a Izrael podceňují, čeho je Írán schopen v rámci své reakce?





Ali Vaez: Rozhodně. Myslím, že premiér Netanjahu do toho šel s geniální a velmi působivou úvodním salvou tohoto konfliktu. Íránský režim by se destabilizoval a íránský lid by se vzbouřil proti režimu, protože je velmi nepopulární. Ale je mnohem odolnější, než se očekávalo, a může ještě napáchat hodně škody v regionu, dokonce způsobit regionální konflikt, který by byl na úkor všech, včetně Izraele, pokud by to pokračovalo. Myslím, že prezident Trump měl od začátku správný instinkt, že vyjednávání je mnohem lepší cesta. Ale bohužel, když se podíváte na to, kolik času strávil Steve Witkoff se svým íránským protějškem, je to méně než 24 hodin. Vyjednání první jaderné dohody s Íránem trvalo dva a půl roku. Prezident začal s politikou nezbrojení, což byl správný přístup, ale nechal si svou agendu ukrást premiérem Netanjahuem. Ten uprostřed jednání změnil pravidla hry, začal požadovat nulové obohacování uranu a kapitulaci Íránu. A víte, jediné, co Íránci vnímají jako nebezpečnější než utrpení způsobené izraelskými nebo americkými bombami, je kapitulace před americkými podmínkami.





Moderátor: Co si tedy myslíte, že Írán udělá s tím, co se mu podařilo získat? Oni tvrdí, že uran a odstředivky byly odvezeny někam jinam. Trump tady říká, že byly zcela zničeny. Pravda je pravděpodobně někde uprostřed.





Ali Vaez: Problém je, že to nemáme jak ověřit, protože inspektoři už nemají přístup na tato místa, a v takových operacích musíte mít buď vojáky na místě, nebo inspektory na místě, a my teď nemáme ani jedno, takže to nevíme, a proto je diplomacie mnohem lepším způsobem, jak ověřitelně rozebrat íránský jaderný program, než shazovat bomby.





Moderátor: Pokud jde o diplomacii a povolení inspektorů, nebude to nějaká výměna, kdy se Izrael také bude muset podrobit inspekci? Všichni víme, že mají jaderné zbraně a jaderné programy a nejsou zodpovědní nikomu.





Mary Beth Long: Vlastně máte velmi důležitý argument, a přesně o to jde. Myslím, že to prezident říká. Měli jsme inspekce, měli jsme roky. Měli jsme desítky let inspekcí, měli jsme sankce, měli jsme porušování, inspekce. Není to Izrael, kdo vyhrožuje a bombarduje a útočí na své sousedy, je to Írán.





Moderátor: No, to je právě ono. Je to doslova Izrael, který vyhrožuje a bombarduje své sousedy. Právě teď to tak je.





Mary Beth Long: Ale není. Začalo to viset na vlásku, ale vy mluvíte o jednáních a diplomacii. A jediné, co jsme se z toho všeho naučili, je, že jednání a diplomacie a inspekce MAAE a šance za šancí s Íránem nepřinesly nic jiného než pokrok v programu. Tento prezident tedy nebude opakovat neúspěšnou politiku. Dal šanci. Velmi jasně řekl, o jakou šanci jde, a místo toho se Írán vrátil a vyhrožoval, že ho zavraždí a rozpoutá terorismus ve Spojených státech. Myšlenka, že se pak pokusí dostat tohoto prezidenta zpět do původní výchozí pozice, tedy že vás nemůžeme kontrolovat, ale můžeme se na vás spolehnout jako na partnera, je směšná.





Moderátor: Děkuji vám oběma moc. Mezitím se humanitární krize v Gaze každým dnem zhoršuje. Podle Organizace spojených národů zemřelo jen za poslední měsíc více než 400 lidí při pokusu získat potravinovou pomoc. Situaci popsali jako rozsudek smrti pro lidi, kteří se jen snaží přežít. Secunder Kermani přináší reportáž a varování. V jeho reportáži jsou znepokojivé záběry.





Reportér: Přišli sem v naději, že získají jídlo pro své rodiny. Odcházeli s mrtvými. Tělo tohoto muže bylo zakryté prázdnou kartonovou krabicí s potravinovou pomocí, kterou chtěl odnést domů. Lidé sem přišli, protože měli hlad, řekl. Když se jim přiblížili, armáda na ně začala střílet. Je to téměř každodenní tragédie. Palestinci jsou stříleni, zatímco zoufale hledají jídlo. Tentokrát se to nestalo před novými humanitárními centry v Gaze podporovanými Izraelem a USA. Ale na severu, kde Izrael občas povolí vjezd omezenému počtu nákladních vozidel OSN a dalších organizací





Dívka: „Lidé bojují jen o sousto jídla. Co jsme udělali, že si zasloužíme vidět umírat lidi před našima očima?“





Reportér: OSN konstatuje, že celé obyvatelstvo Gazy je ohroženo hladomorem. A skutečně, v reálném životě se odehrávají hladové hry, kde se ti nejsilnější prodírají dopředu. Ostatní zůstávají pozadu.





Chlapec: „Přišel jsem sem pro jídlo, abych nakrmil své mladší sourozence a přinesl jim to, co se tu rozdává. Ale už sem chodím víc než tři dny a nic jsem nesehnal.“





Reportér: Při tomto jediném útoku bylo zabito nejméně devět lidí. Izraelská armáda se k tomu nevyjádřila. Jak je možné, že někdo v takové bolesti ještě dokáže plakat?





„Bylo to jen nevinné dítě,“ říká jeho dědeček. Kde je lidskost?





Reportér: Před válkou s Íránem rostla mezinárodní kritika izraelských akcí v této oblasti. Dnes EU diskutovala o pozastavení smlouvy, která upravuje její vztahy s Izraelem, ale je nepravděpodobné, že k tomu dojde. Izraelští představitelé popírají, že by obyvatele Gazy úmyslně hladověli, ale místní šéf Úřadu OSN pro humanitární záležitosti, který navštívil obléhaný pás, odsoudil izraelské akce.





„To, co vidíme, je masakr. Jde o úmyslné zabíjení. Jde o nucené vysídlování a rozsudek smrti pro lidi, kteří se jen snaží přežít. To vše se spojuje. Vypadá to jako vymazání palestinského života z Gazy.“





Reportér: Palestinci dostali rozkaz opustit více než 80 % Gazy a odejít do údajně bezpečnějších stanových táborů al Mawasi u pobřeží. Včera v noci zasáhl izraelský úder i toto místo. Svět se možná více soustředí na válku s Íránem, ale jak můžeme dopustit, aby bylo zapomenuto na takové obrovské utrpení v Gaze? Tady v Izraeli má válka s Íránem širokou podporu veřejnosti. Mnoho Izraelců, většina Izraelců, považuje íránský jaderný program za existenční hrozbu pro svůj život. Ale pokud jde o válku v Gaze, která už trvá poměrně dlouho, většina Izraelců se vyjádřila, že by byla ochotna ji ukončit výměnou za propuštění zbývajících asi 50 izraelských rukojmích držených v Gaze, z nichž méně než polovina je podle odhadů naživu. V posledních týdnech však konflikt s Íránem opravdu převážil nad otázkou rukojmích. Mluvil jsem s otcem jednoho izraelského rukojmí a zeptal jsem se ho, zda si myslí, že osud jeho syna je pro vládu stále prioritou.





„Pro vládu ne. Pro naši současnou vládu se situace zhoršuje, protože se chystá útok na Írán, což je pro ni důležité. Ale udělat to předtím, než se situace v Gaze uklidní, než skončí válka v Gaze a rukojmí se vrátí, znamená odsunout rukojmí na druhou kolej. Panuje velká frustrace.“





Válka s Íránem zvýšila popularitu premiéra Netanjahua a existuje názor, že by ho to mohlo přimět k ukončení konfliktu v Gaze, protože by se tak mohl postavit svým krajně pravicovým koaličním partnerům, kteří to nechtějí. Zároveň Netanjahu již delší dobu trvá na tom, že Hamas musí jako podmínku pro ukončení války odzbrojit, a není zcela jasné, zda by byl ochoten od tohoto požadavku, který je hlavním bodem sporu, ustoupit.





Moderátor: Secunder Kermani v Tel Avivu. Nyní to byla otázka schopnosti Íránu vyrobit jadernou zbraň, která vyvolala tento poslední konflikt. Íránští představitelé však tvrdí, že veškerý obohacený uran byl před americkými údery přemístěn, a satelitní snímky z posledních dnů ukazují nákladní vozy v pohybu poblíž jaderného zařízení ve Fordow. Jaká je tedy pravděpodobnost, že tyto údery zaměřené na bunkry skutečně zničily íránský jaderný program? Z Berlína se k nám připojil William Alberque, který je vedoucím spolupracovníkem Pacific Forum. Dříve byl ředitelem Centra pro kontrolu zbraní, odzbrojení a nešíření zbraní NATO. Dobrý večer a děkuji, že jste se k nám připojil.





Co vyvozujete ze satelitních snímků, které jste viděl?





William Alberque: Za prvé si myslím, že odstředivky, tedy skutečná schopnost Íránu provádět obohacování a přeměnu obohaceného uranu na kov, byla vážně poškozena, pokud ne téměř zcela zničena, ale jak jste správně podotkl, otázkou je, co se stalo s obohaceným uranem? Podle Rafaela Grossiho, generálního ředitele MAAE, Írán informoval MAAE, že provádí přesun a přeškolování. Neposkytl však žádné podrobnosti. Neuvádí konečné místo určení, ale to naznačuje, že materiál byl přesunut z Fordow a možná z Isfahánu. Isfahán je zařízení, kde byl uložen nejvíce obohacený uran, ale jak jste viděli na těchto snímcích, kamiony převážející materiál z Fordow pravděpodobně obsahovaly materiál, který byl obohacen nejvíce, což by bylo menší množství. Viděli jste na těchto snímcích, že kamiony převážející materiál z Fordow pravděpodobně obsahovaly i materiál, který byl obohacen jako poslední, což by bylo menší množství. Stejně jako některé z nejcitlivějších odstředivek a dalšího vybavení, které mohou z tohoto zařízení odvézt a přemístit do jiných tajných zařízení, která možná nebudeme schopni najít.





Moderátor: A co se dá s tímto obohaceným uranem dělat? Protože je zřejmé, že pokud se to zvrtne, existuje možnost výroby špinavé bomby.





William Alberque: To, co mají v současné době, není pro špinavou bombu vůbec vhodné. Pokud by chtěli vyrobit špinavou bombu, mohli by použít vyhořelé palivo z jaderného reaktoru. Ale my zde mluvíme o plynném uranu, který obohacují na vyšší úroveň. Pokud by byli schopni obnovit schopnost obohacování tím, že by odstředivky přemístili jinam, mohlo by trvat týdny, než by se dostali zpět na 90 % nebo něco podobného. Poté by to museli přeměnit na kov, aby z toho mohli vyrobit bombu. Je velmi, velmi nepravděpodobné, že by to dokázali v tak krátké době. Obnovení by trvalo mnohem déle. Chápu tedy, že se jim cesta k bombě zpozdila, ale pokud všechny tyto materiály ukryjí, vyvstane otázka, jaký byl skutečný účel tohoto kroku, kromě toho, že si tím zajistili delší doba, větší kapacita, kterou měli ukrytou v těchto zařízeních?





Moderátor: Z toho, co říkáte, vyplývá, že Amerika by ten útok musela za rok nebo dva zopakovat.





William Alberque: Proto budou jednání tak důležitá. Je opravdu důležité, aby IAEA získala přístup do íránských zařízení, aby Írán sdělil, kam tyto věci přemístil, a aby byly znovu podrobeny bezpečnostním kontrolám. V opačném případě budou USA a/nebo Izrael muset v budoucnu znovu zaútočit. Myslím, že Trump chce vyjednat konec konfliktu, a myslím, že Írán také. Například velmi přiměřeným protiútokem na americká zařízení, například na základnu v Kataru, možná signalizuje, že chce co nejdříve z tohoto konfliktu vystoupit, zahájit jednání, podřídit tento materiál bezpečnostním opatřením a uzamknout ho.





0