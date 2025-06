Nemlčme! Česká vláda by měla na podzim za svou podporu masového vraždění žen a dětí konečně padnout!

Tanky, drony, snipery. Zranění lidé na místě často vykrvácejí, protože Izrael před nedávnem přikázal zavřít poslední funkční nemocnici v severní Gaze, poté, co předtím zničil všechny ostatní. IDF už se ani nesnaží uvádět, že by ty “incidenty” byly namířeny na bojovníky Hamásu.

Ano, děsivé věci se dějí i v Súdánu, v Ukrajině, v Kongu, na Haiti... Ale žádná jiná genocida se neděje (a snad ani nikdy neděla) za bezpodmínečné podpory české vlády.





A co je na tom snad nejnesitelnější - nevypadá to, že podzimních volbách by mohla výrazně uspět nějaká politická síla, od které by se dalo očekávat, že by českou diplomacii dokázala z tohohle bahna dostat.