Starší lidi ve vedru umírají

21. 6. 2025

Současná vlna veder v Británii „pravděpodobně zabije téměř 600 lidí v Anglii a Walesu“



Podle vědců by k nárůstu úmrtí nedošlo bez globálního oteplování způsobeného člověkem, jak vyplývá z publikované analýzy



Podle rychlé analýzy se očekává, že v důsledku vlny veder, která v těchto dnech po několik málo dní sužuje Anglii a Wales, předčasně zemře téměř 600 lidí.



Vědci tvrdí, že k nárůstu úmrtí by nedošlo bez globálního oteplování způsobeného člověkem, kdy se teploty zvýšily o 2 až 4 °C v důsledku znečištění z fosilních paliv.



Předčasná úmrtí se vyskytnou v obou zemích, ale nejvyšší úmrtnost se očekává v Londýně a West Midlands. Většina úmrtí – 85 % – bude tvořit lidé starší 65 let, kteří jsou náchylnější k extrémním teplotám. Vysokému riziku jsou vystaveni také lidé žijící v centrech měst.

Podle britské Agentury pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) zemřelo v letních vlnách veder mezi lety 2020 a 2024 předčasně více než 10 000 lidí. Přípravy vlády na ochranu obyvatel před eskalujícími dopady klimatické krize byly v dubnu oficiálními poradci označeny za „nedostatečné, kusé a nesourodé“.



Teploty 32 °C, které v sobotu zažijí obyvatelé jihovýchodní Anglie, budou podle vědců v důsledku klimatické krize stokrát pravděpodobnější.



„Vlny veder jsou tichými zabijáky – lidé, kteří při nich přijdou o život, mají obvykle již existující zdravotní problémy a teplo je málokdy uvedeno jako příčina smrti,“ uvedl Dr. Garyfallos Konstantinoudis z Imperial College London, který je členem týmu, který odhadl počet úmrtí.



„Tato analýza v reálném čase odhaluje skryté následky vln veder a my chceme, aby pomohla vzbudit poplach,“ řekl. „Vlny veder jsou ve Velké Británii podceňovanou hrozbou a s klimatickými změnami se stávají stále nebezpečnějšími.“



Profesor Antonio Gasparrini z London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), který je rovněž členem analytického týmu, uvedl: „Zvýšení teploty o pouhý jeden nebo dva stupně může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.



„Když teploty překročí limity, na které je populace zvyklá, může velmi rychle dojít k nárůstu úmrtí. Každý zlomek stupně oteplení způsobí více hospitalizací a úmrtí v důsledku veder, což zvýší zátěž na zdravotnictví.“



Analýza využila desítky let údajů z Velké Británie k určení vztahu mezi teplotami a úmrtími v důsledku horka ve více než 34 000 oblastech v Anglii a Walesu.



Vědci tyto údaje kombinovali s vysokým rozlišením předpovědí počasí a odhadli, že mezi čtvrtkem a nedělí dojde k asi 570 úmrtím, z toho 129 v Londýně. Podle nich by tento počet mohl být podhodnocený, protože lidé byli na vlnu horka na začátku léta méně připraveni.



Dr. Malcolm Mistry z LSHTM uvedl: „Vystavení teplotám kolem 20 až 30 stupňů se nemusí zdát nebezpečné, ale může být smrtelné, zejména pro osoby starší 65 let, kojence, těhotné ženy a osoby s již existujícími zdravotními problémy.“



UKHSA ve čtvrtek vyhlásila oranžový stupeň výstrahy před horkem a varovala také před „nárůstem úmrtí“ a „významnými dopady“ na zdravotnictví a sociální služby. Výstraha by měla platit do pondělí 9:00.





Dr. Lorna Powellová, lékařka urgentní péče britského zdsravotnictví ve východním Londýně, uvedla: „Zaznamenáváme nárůst případů onemocnění souvisejících s horkem.





„Extrémní vedro je z hlediska ztrát na lidských životech nebezpečnější než přírodní katastrofy, ale skutečné náklady se teprve začínají projevovat,“ uvedla Nina Arquint, výkonná ředitelka pro korporátní řešení ve společnosti Swiss Re.





Zdroj v angličtině ZDE

