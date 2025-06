BBC:Proč už tolik dní izraelská armáda systematicky vyvražďuje hladové Palestince, kteří přijdou pro potraviny tam, kam jim Izrael přikáže jít?

20. 6. 2025

Moderátor, pořad The World at One, BBC Radio 4, pátek 20. června 2025, 13 hodin: Válka Izraele s Íránem, jak se dalo očekávat, ovládla zpravodajství od chvíle, kdy před týdnem začaly padat bomby a rakety. Méně pozornosti jsme věnovali dění v Gaze:

Hlasatelé: „23 lidí údajně zahynulo, když izraelské tanky a bezpilotní letouny zahájily palbu na dav lidí poblíž centra pro distribuci humanitární pomoci. Izrael se k tomu zatím nevyjádřil.“

„V Gaze bylo zabito více než 50 Palestinců, kteří čekali před centrem pro distribuci humanitární pomoci. 21 z nich údajně zemřelo poblíž místa distribuce pomoci v centru Gazy...“

Moderátor: Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které řídí hnutí Hamás, uvádí, že od konce minulého měsíce, kdy Izrael a Spojené státy otevřely první ze tří distribučních center, zemřelo při pokusech o získání pomoci více než 400 lidí.

O zabíjení jsem hovořil s Amjadem Al Shawou, který působí v Gaze a je ředitelem palestinské sítě nevládních organizací a zastřešující organizace, která zastupuje více než 130 palestinských nevládních organizací.

Amjad Al Shawa: Každý den přijímáme desítky zabitých lidí a více než stovky zraněných. Jsou páchány zločiny proti lidem, kteří se snaží získat nějakou pomoc pro své hladovějící děti. A místo aby se vrátili s nějakou pomocí, vrátí se jako mrtvá těla. Proč se to stalo po 105 dnech hladovění, protože Izrael odmítá vpustit veškerou humanitární pomoc a lidé jsou v hladomoru. Jsou svědky akutní podvýživy svých dětí a musí něco udělat. A jediný způsob, jak toho dosáhnout, je jít pěšky od časného rána, stát v řadách mezi ploty a pak být zastřeleni a zraněni daleko od jakékoli lékařské pomoci. Tak vykrvácejí. Zatímco nám je odepřena práce jako humanitárním pracovníkům, umožňují této Gazské humanitární nadaci volně působit na jihu pásma Gazy, aby sloužila izraelským zájmům a donutila obyvatele Gazy přesídlit ze severu na jih.

Moderátor: Takže tvrdíte, že se jedná o záměrnou vojenskou politiku, že umístění center pro distribuci pomoci do určité části Gazy je něco, co se dělá z vojenských důvodů?





Amjad Al Shawa: Ano, to se stalo jasným politickým a bezpečnostním cílem Izraelců. Chci jen připomenout, že UNRWA měla 400 distribučních míst. Je tu dítě, které přišlo o matku, která se snažila získat nějakou pomoc z toho místa, a jasně řeklo, že nikdo si nezaslouží být zabit, aby dostal nějaké jídlo, na které čekáme od mé matky.





Moderátor: Zmínil jste podvýživu lidí a potíže, které mají se získáním jakéhokoli jídla. Můžete mi zprostředkovat informace od členů jiných nevládních organizací, které jsou součástí vaší skupiny, jaká je situace v celé pásmu Gazy?





Amjad Al Shawa: Procházíme nejkritičtějšími okamžiky humanitární katastrofy, lidé jsou zcela závislí na humanitární pomoci, nejen na jídle. Mluvím o vodě a také o zdravotnických potřebách. Jsem v denním kontaktu se svými kolegy. Naše sklady jsou prázdné. A teď trpíme nedostatkem paliva, který způsobil výpadky elektřiny v celé Gaze, a teď jsme závislí na palivu pro provoz generátorů a nemocnic, vodárenských zařízení, telekomunikací, všechno to za pár dní přestane fungovat.





Moderátor: A co voda? Jak vážná je situace v tomto ohledu?





Amjad Al Shawa: Je velmi vážná. Je velmi vážná. Problém s vodou nyní postihuje 100 % obyvatelstva, které trpí vážným nedostatkem vody. Obce zajišťují pouze 20 % spotřeby vody a za pár dní nebude voda vůbec, protože budeme závislí na nejistých zdrojích vody.





Moderátor: Snažili jsme se velmi usilovně najít oficiálního zástupce Izraele, abychom se ho zeptali na vše, co jsme uvedli v žádostech o rozhovor prostřednictvím izraelského velvyslanectví zde v Londýně. Londýně. Prostřednictvím izraelských obranných sil, prostřednictvím zahraniční tiskové služby izraelské vlády. Izraelského ministerstva zahraničí a prostřednictvím orgánu známého jako COGAT, který provádí civilní politiku izraelské vlády v Gaze a na Západním břehu. Nikdo z nich nám rozhovor neposkytl. Chtěli jsme také mluvit s Gazskou humanitární nadací, kontroverzním orgánem podporovaným USA a Izraelem, který v současné době distribuuje pomoc v Gaze, ale nenašli jsme žádný způsob, jak je kontaktovat, ani webové stránky. Ione Wellsová je naše korespondentka v Jeruzalémě. Co řekli Izraelci konkrétně k otázce zabíjení lidí, kteří čekají na pomoc?





Reportérka: No, k dnešnímu incidentu zatím nic. Izraelská armáda se k dnešním zabitím nevyjádřila. Obecně se obvykle objevují dvě reakce. Buď izraelská armáda prohlásí, že zprávy prověřuje, nebo zopakuje to, co řekla po včerejším incidentu, že vystřelila varovné výstřely na osoby, které se podle ní včera přibližovaly k vojenským jednotkám. Objevily se i další zprávy o tom, že izraelské jednotky zabily lidi čekající ve frontách na pomoc, a izraelská armáda na to včera agentuře Reuters odpověděla, že o žádných zraněných neví. To však zjevně odporuje tomu, co očití svědci hlásili z míst některých z těchto incidentů, které, jak jste již zmínil, se staly takřka každodenní záležitostí. Právě dnes svědci a zdravotníci uvádějí, že síly zabily 23 lidí poté, co zahájily palbu na dav, který se shromáždil poblíž místa distribuce pomoci. Tanky a drony údajně střílely na tisíce lidí v jednom z těchto míst provozovaných Gazskou humanitární nadací, organizací distribuující pomoc podporovanou USA a Izraelem. Mluvčí z nedaleké nemocnice potvrdil, že tam bylo přivezeno 23 těl a 100 zraněných, a záběry z nemocnice ukazují drastické snímky těl ležících na podlaze. Jak jsem již řekla, izraelská armáda zatím nijak nereagovala. Ale to je to, co nám o dnešních událostech říkají očití svědci a zdravotníci.





Moderátor: Stručně řečeno, Izrael nijak nereaguje na to, co by se dalo nazvat systémovým problémem, a nemění způsob, jakým tento systém funguje.





Reportérka: No, je opravdu těžké získat nějakou reakci od izraelské vlády nebo izraelské armády, a jak jste již zmínil, Gaza Humanitarian Foundation 1. června označila některé z těchto zpráv o incidentech za vymyšlené. Od té doby vydávají příležitostná prohlášení, včetně toho z počátku června, kdy na krátkou dobu pozastavili operace a uvedli, že spolupracují s izraelskou armádou na, jak sami řekli, reorganizaci a zlepšení kontroly davu, ale neměli jsme příležitost s těmi lidmi oficiálně hovořit.





Prohlášení v tomto ohledu nepřesáhla rámec toho, že chtějí zlepšit to, co označují za kontrolu davu. Takže ano, došlo k určitému uznání těchto zpráv, které nám sdělili očití svědci, ale jak jsem již řekl, obvyklou reakcí izraelské armády je, že se jednalo o varovné výstřely na osoby, které označila za podezřelé. Ale k těmto incidentům dochází denně na různých místech distribuce pomoci v Gaze.





Moderátor: A jen stručně. Jaká je situace v Gaze obecně? Všichni jsme se soustředili na Írán.





Reportérka: V Gaze dochází k dalším útokům, včetně dnešního, kdy palestinský zdravotník z Palestinského Červeného půlměsíce řekl BBC, že při izraelském leteckém útoku na dům v oblasti Al Mawasa v centru Gazy bylo zabito 11 Palestinců a další byli zraněni. Očití svědci uvedli, že stíhačky zasáhly dvoupatrový dům patřící rodině Ayyash. Právě v posledních několika minutách přicházejí další zprávy. Izraelská armáda vydala evakuační rozkaz pro část města Gaza, konkrétně pro staré město a další čtvrti. Uvedla, že IDF tam bude operovat s velkou silou, a varuje obyvatele, aby okamžitě evakuovali, což naznačuje, že se velmi brzy očekává další konflikt.





Moderátor: Mnohokrát děkuji. James Elder je mluvčí dětské organizace OSN UNICEF. Je s námi v Jordánsku. V úterý opustil Gazu, kde strávil tři týdny. Dobré odpoledne. Podařilo se vám navštívit některá z těchto distribučních míst, když jste tam byl?





James Elder: Ne, protože jakýkoli pohyb v pásmu Gazy vyžaduje takzvanou dekonfliktizaci, a jedná se o bojová území, proto jsme svědky těchto strašných událostí s velkým počtem obětí. Lidé jsou znovu a znovu nuceni vstupovat do bojových zón, aby sehnali jídlo, a pak se to ospravedlňuje tím, že jsou zastřeleni z kvadrokoptér, protože se nacházejí v bojové zóně. Je to hrozná situace bez východiska, ale samozřejmě víme, co funguje, a to jsou nemilitarizované zóny během příměří nebo kdykoli jindy, kdy OSN distribuuje humanitární pomoc. UNICEF a WHO distribuovaly potraviny po celém pásmu Gazy, kde nikdo není zabíjen, protože to dělají humanitární pracovníci. Takže ne, nemůžu se na ta místa dostat. A lidé jsou nuceni tam chodit, protože jejich alternativou je prostě hlad.





Moderátor: Jaká je podle vás logika za organizací distribuce tímto způsobem?





James Elder: No, já nevím. Je to jen domněnka. Určitě zazněla prohlášení o tom, že se obyvatelstvo tlačí ze severu na jih, a během příměří OSN bylo k dispozici 400 distribučních míst. Humanitární pomoc má smysl tam, kde ji lidé potřebují. To je zásadní. Humanitární pomoc musí dostat ženy, staří lidi a zranění, ne jen muži, jak mi řekla jedna stará paní, muži s noži. Takže je jen hrstka distribučních míst, 4 proti 400, to svědčí o přesunu obyvatelstva. To a druhá věc, samozřejmě, důvodem je rabování, odklánění pomoci, ale naše odpověď byla vždy velmi jednoduchá: ukažte důkazy, nemáme žádná přesná tvrzení. Dejte nám vědět o jakýchkoli smysluplných důkazech. Nebo, pardon, žádné důkazy o smysluplném odklánění pomoci. Naše pomoc je sledována od místa registrace až po místo doručení. Existuje tedy alternativa, a tou je alternativní humanitární systém, který máme od druhé světové války a měli jsme ho do doby před dvěma měsíci. Jedná se o humanitární pomoc poskytovanou humanitárními pracovníky.









James Elder: No, tato obava není podložená, takže se musíme podívat na důkazy. A tím myslím důkazy z nejvyšších míst. Organizace spojených národů nikdy nedostala důkaz o systematickém rabování. Pracujeme ve válečných zónách, konfliktních oblastech, místech bez vlády po celém světě. Otázka tedy zní, proč se zavádí alternativní systém a proč jsou to čtyři zóny? Proč se lidé tlačí na jih? Ne, nepotřebujete alternativní systém, potřebujete to, co se dělo během příměří, nebo alespoň to, co se děje teď. Normálně se zřizuje více distribučních míst tam, kde to lidé potřebují, a je velmi důležité, aby humanitární pomoc zahrnovala mnohem víc než jen jídlo. Jsou to inkubátory, hygiena. Děti potřebují kojeneckou výživu. Potřebují kyslík. Nechápu, jaká logika by mohla vést k tomu, že by se dalo vyplenit i to či ono. Chybí tedy důkazy a logika, pro se měl systém nahrazovat.









James Elder: Pokud jedna strana konfliktu říká lidem, aby přišli do bojové zóny, jak se budou cítit, když se tam omylem dostanou nebo když tam přijdou v době, kdy je to zakázáno, a vždy dochází k nedorozuměním, tak to je to, co vidíme. Ne, humanitární pomoc OSN od druhé světové války je založena na myšlence, že musíte být neutrální. Jedna strana konfliktu nemůže rozdávat pomoc. V militarizované zóně je to nemožné. Nejsme tvrdohlaví. Děláme to proto, že jsme varovali, že to nebude spravedlivé. Viděli bychom mnoho mrtvých a zraněných a humanitární pomoc by přesahovala rámec toho, co je nutné.

