Zase lže jako když tiskne. Trump odmítl informace amerických zpravodajských služeb o Íránu a lhal ohledně svého postoje k válce v Iráku

20. 6. 2025

čas čtení 4 minuty



Během desetiminutové tiskové konference s novináři na letišti cestou do svého golfového klubu v New Jersey byl Donald Trump požádán, aby vysvětlil, v čem se potenciální útok USA na Írán, založený na sporných informacích o jaderném programu této země, liší od útoku USA na Irák v roce 2003, který byl založen na chybných informacích o zbraních hromadného ničení, které tato země neměla.

V pátek byl Donald Trump tázán na paralely mezi možným útokem USA na Írán a útokem USA na Irák v roce 2002.



„No, žádné zbraně hromadného ničení tam nebyly, nikdy jsem si nemyslel, že tam byly,“ řekl Trump. „A to bylo ještě před jadernou érou, víte, byla to jaderná éra, ale nic takového jako dnes.“ V pátek byl Donald Trump tázán na paralely mezi možným útokem USA na Írán a útokem USA na Irák v roce 2002.„No, žádné zbraně hromadného ničení tam nebyly, nikdy jsem si nemyslel, že tam byly,“ řekl Trump. „A to bylo ještě před jadernou érou, víte, byla to jaderná éra, ale nic takového jako dnes.“



„A vypadá to, že mám pravdu ohledně materiálů, které již shromáždili, je to obrovské množství materiálů,“ pokračoval Trump, zřejmě s odkazem na íránské zásoby obohaceného uranu, který podle íránských představitelů má Írán právo vyrábět pro mírové účely k výrobě energie.



„Myslím, že během několika týdnů, nebo určitě během několika měsíců, by byli schopni vyrobit jadernou zbraň, a to nemůžeme dopustit,“ řekl prezident.



Trump byl poté dotázán, na jakých důkazech své tvrzení zakládá, vzhledem k tomu, že jeho vlastní americké zpravodajské služby uvedly, že Írán se v roce 2003, kdy USA zaútočily na Irák, vzdal snah o výrobu jaderné zbraně a nikdy je neobnovil.



„No, pak se moje zpravodajská služba mýlí. Kdo ze zpravodajské služby to řekl?“ odpověděl Trump.



Když mu bylo sděleno, že to byla jeho ředitelka národní zpravodajské služby Tulsi Gabbardová, která v březnu před Kongresem vypověděla, že 18 amerických zpravodajských agentur, které dohlíží, „nadále hodnotí, že Írán nevyrábí jadernou zbraň a nejvyšší vůdce Chameneí neschválil jaderný zbrojní program, který v roce 2003 pozastavil“.



Pokud jde o jeho tvrzení, že se hlasitě postavil proti válce v Iráku, fakta ukazují, že Trump již deset let zkresluje svůj skutečný postoj k Iráku v době invaze USA, kdy nejprve vyjádřil vlažnou podporu válce před jejím zahájením a poté, co se zvrtla, se stal jejím kritikem.





„Byl jsem velmi proti Iráku,“ prohlásil Trump v pátek.





Zůstanete tam a chráníte ropu, vezmete si ropu a vše, co je pro ně nezbytné, a vezmete si, co je nezbytné pro nás, a zaplatíme si zpět 1,5 bilionu dolarů nebo více. Postaráme se o Británii, postaráme se o další země, které nám pomohly, a nebudeme tak hloupí. Víte, jsme jediná země, a když se podíváte na války v průběhu let, a já války studuji, OK? Celý můj život je válka. Podívejte se na války v průběhu let. Země vtrhne, dobude a zůstane. My vtrhneme, dobudeme a odejdeme. A předáme to lidem, které ani neznáme. … Takže, ve zkratce, vtrhneme, zabereme druhé největší ropné pole a zůstaneme.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

0

243

„Řekl jsem to hlasitě a jasně, ale byl jsem civilista, asi jsem dostal hodně publicity, ale byl jsem velmi proti válce v Iráku a skutečně jsem řekl: ‚Nechoďte tam, nechoďte tam, nechoďte tam‘, ale řekl jsem: ‚Pokud tam půjdete, nechte si ropu‘.“V rozhlasovém rozhovoru z 11. září 2002, který v roce 2016 objevil Buzzfeed News, se komik Howard Stern zeptal Trumpa, zda je pro invazi USA do Iráku.„Jo, asi ano,“ odpověděl Trump.Jak informovala CNN v roce 2019, Trump se proti válce v Iráku vyslovil více než rok po jejím zahájení, když v dubnu 2004 řekl Howardovi Sternovi: „Irák je strašná chyba.“O tři měsíce později, v červenci 2004, Trump řekl časopisu Esquire: „Ukázalo se, že všechny důvody pro válku byly zjevně mylné. To vše pro nic!“Poslední část Trumpova tvrzení o tom, co řekl o Iráku, pochází z prohlášení, které poprvé učinil nikoli v roce 2003, ale o osm let později, v dubnu 2011, kdy koketoval s myšlenkou kandidovat proti Baracku Obamovi a v rozhovoru s moderátorem Foxu Billem O'Reillym odhalil svůj názor, že USA si měly ponechat iráckou ropu.Donald Trump hovořil o Iráku s Billem O'Reillym ve Foxu v roce 2011.„Nikdy jsem to předtím neřekl. Je to poprvé, ve vaší show,“ řekl tehdy Trump. „Dříve, když jste vedli války, vyhráli jste, že? Vyhráli jste. Vítězovi patří kořist.“