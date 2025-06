Trump vojensky zaútočil na Írán

22. 6. 2025

čas čtení 15 minut

„Írán si vyhrazuje všechny možnosti na obranu své suverenity, zájmů a obyvatelstva“ – ministr zahraničí



Íránský ministr zahraničí odsoudil útok USA jako porušení mezinárodního práva, které bude mít „trvalé důsledky“.



V prohlášení zveřejněném na sociálních sítích Seyed Abbas Araghči uvedl:



Spojené státy, stálý člen Rady bezpečnosti OSN, se útokem na mírová jaderná zařízení Íránu dopustily závažného porušení Charty OSN, mezinárodního práva a Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.



Události dnešního rána jsou pobuřující a budou mít trvalé důsledky.



Všichni členové OSN musí být znepokojeni tímto extrémně nebezpečným, nezákonným a zločinným chováním. V souladu s Chartou OSN a jejími ustanoveními, která umožňují legitimní reakci v sebeobraně, si Írán vyhrazuje všechny možnosti na obranu své suverenity, zájmů a obyvatel.

Fordow nebyl vážně poškozen, tvrdí íránský představitel



Íránští představitelé zpochybnili Trumpovo tvrzení, že jejich jaderná zařízení byla „zničena“.



Mohammad Manan Raisi, zákonodárce z města Qom nedaleko Fordow, řekl polooficiální agentuře Fars, že zařízení nebylo vážně poškozeno.



Íránská média citovala íránský jaderný úřad, který uvedl, že po útocích nebyly zaznamenány žádné známky kontaminace a že obyvatelé žijící v okolí nejsou v nebezpečí.

Hassan Abedini, zástupce politického šéfa íránské státní televize, uvedl, že Írán evakuoval tři zařízení již před nějakou dobou.





Trump prohlásil, že klíčová jaderná zařízení byla „zničena“Spojenými státy



V příspěvku na sociálních sítích Trump uvedl: „Na hlavní lokalitu Fordow byla svržena plná nálož BOMB. Všechna letadla jsou bezpečně na cestě domů.“

Trump prohlásil, že USA zaútočily na tři jaderná zařízení v Íránu



Donald Trump promluvil k národu a potvrdil útoky na tři jaderná zařízení.



„Všichni jste ty názvy slýchali roky, zatímco budovali tento hrozný ničivý podnik. Naším cílem bylo zničení íránského zařízení na obohacování uranu.



Údery byly velkolepým vojenským úspěchem,“ prohlásil a dodal, že klíčová zařízení na obohacování uranu byla „zcela a úplně zničena“. V příspěvku na sociálních sítích Trump uvedl: „Na hlavní lokalitu Fordow byla svržena plná nálož BOMB. Všechna letadla jsou bezpečně na cestě domů.“Trump prohlásil, že USA zaútočily na tři jaderná zařízení v ÍránuDonald Trump promluvil k národu a potvrdil útoky na tři jaderná zařízení.„Všichni jste ty názvy slýchali roky, zatímco budovali tento hrozný ničivý podnik. Naším cílem bylo zničení íránského zařízení na obohacování uranu.Údery byly velkolepým vojenským úspěchem,“ prohlásil a dodal, že klíčová zařízení na obohacování uranu byla „zcela a úplně zničena“. V prohlášení zveřejněném na sociálních sítích Seyed Abbas Araghči uvedl:Spojené státy, stálý člen Rady bezpečnosti OSN, se útokem na mírová jaderná zařízení Íránu dopustily závažného porušení Charty OSN, mezinárodního práva a Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.Události dnešního rána jsou pobuřující a budou mít trvalé důsledky.





Írán se snažil odradit Donalda Trumpa od připojení se k izraelské bombardovací kampani hrozbami odvetných úderů, ale jeho možnosti jsou nyní omezené a plné rizik.



Íránští představitelé výslovně uvedli, že terčem útoků budou americké lodě a vojenské základny, ale velká část kapacit, na které se Írán spoléhal jako na odstrašující prostředek, byla v posledních dnech izraelskými útoky zničena. Tyto útoky se však zaměřily na odpalovací zařízení pro balistické rakety dlouhého doletu. Írán stále disponuje impozantním arzenálem raket kratšího doletu a dronů.



USA v posledních týdnech přijaly preventivní opatření, rozptýlily své námořní síly v regionu a posílily protivzdušnou obranu, aby se pokusily zajistit, že budou co nejtěžším cílem.



Trump navíc v neděli varoval širším zapojením USA do izraelské války, pokud se Írán pokusí o odvetu, a v posledních dnech naznačil, že jedním z cílů amerických bombardérů by mohl být nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí.



Další hlavní zbraní Íránu, budovanou po desetiletí, je síť spojenectví s regionálními milicemi, jeho „osa odporu“, ale i ta byla oslabena. Rozsáhlý raketový arzenál Hizballáhu byl loni zničen izraelským letectvem. Izraelská letadla se vrátila, aby udržela libanonské šíitské síly pod kontrolou, a v dubnu bombardovala údajné sklady raket v jižním Bejrútu.



Šíitská milice Kata'ib Hizballáh v Iráku, podporovaná Teheránem, pohrozila, že v reakci na účast Washingtonu na podpoře Izraele zaútočí na „americké zájmy“ na Blízkém východě. Jeden z jejích velitelů, Abu Ali al-Askari, byl citován CNN, že americké základny v regionu „se stanou podobnými lovišti kachen“.



Spojené státy mají vojenské základny na nejméně devatenácti místech na Blízkém východě, z nichž osm je trvalých.



Další íránský partner, húsíovské síly v Jemenu, se v květnu dohodly s USA na příměří, ale varovaly, že pokud se Trump rozhodne zúčastnit se útoků na Írán, budou považovat příměří za porušené a zaútočí na americké lodě v Rudém moři, což Húsíové v minulosti již s rozporuplnými výsledky učinili.



Vstup kterékoli z těchto milicí do války by vyvolal devastující reakci USA, které se na takovou eventualitu připravovaly po celé měsíce, během nichž Izrael připravoval svůj útok.











Shrnutí:

Donald Trump v sobotu oznámil, že USA úspěšně dokončily údery na tři jaderná zařízení v Íránu , a prohlásil, že klíčová zařízení na obohacování uranu byla „zcela a úplně zničena“. Údery zasáhly zařízení ve Fordow, Natanz a Esfahánu.

Údery zasáhly zařízení ve Fordow, Natanz a Esfahánu. Íránští představitelé tvrzení bagatelizovali a podle íránských státních médií uvedli, že obyvatelům žijícím v blízkosti jaderných zařízení zasažených americkými údery nehrozí žádné nebezpečí. Zpravodajská agentura IRNA s odvoláním na krizové velitelství v provincii Qom, kde se nachází zařízení Fordow, uvedla, že „neexistuje žádné nebezpečí pro obyvatele Qomu a okolí“. Al Jazeera dříve informovala, že podle jiného úředníka bylo zařízení Fordow „již dávno evakuováno a neutrpělo žádné nevratné škody“ .



nehrozí žádné nebezpečí. Zpravodajská agentura IRNA s odvoláním na krizové velitelství v provincii Qom, kde se nachází zařízení Fordow, uvedla, že „neexistuje žádné nebezpečí pro obyvatele Qomu a okolí“. Al Jazeera dříve informovala, že podle jiného úředníka bylo . Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvádí, že v současné době nedochází k nárůstu úrovně radiace mimo tři jaderná zařízení zasažená americkými údery . Saúdskoarabský úřad pro jadernou a radiologickou regulaci uvedl, že v zemích Perského zálivu nebyly zaznamenány žádné radioaktivní účinky.



. Saúdskoarabský úřad pro jadernou a radiologickou regulaci uvedl, že v zemích Perského zálivu nebyly zaznamenány žádné radioaktivní účinky. Trump řekl, že Írán musí nyní uzavřít mír , a dodal: „Pokud tak neučiní, budou budoucí útoky mnohem větší a mnohem snazší. Írán již 40 let volá po smrti Ameriky a Izraele.“ Uvedl, že v zemi zbývá „mnoho cílů“, které USA mohou zasáhnout. Později varoval, že jakákoli odvetná akce Teheránu proti USA bude potrestána „silou mnohem větší, než jaká byla dnes v noci“.



, a dodal: „Pokud tak neučiní, budou budoucí útoky mnohem větší a mnohem snazší. Írán již 40 let volá po smrti Ameriky a Izraele.“ Uvedl, že v zemi zbývá „mnoho cílů“, které USA mohou zasáhnout. Později varoval, že mnohem větší, než jaká byla dnes v noci“. Ocenil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a řekl, že „pracovali jako tým , jak snad žádný tým předtím“, a udělali velký krok k „odstranění této hrozné hrozby pro Izrael“.

, jak snad žádný tým předtím“, a udělali velký krok k „odstranění této hrozné hrozby pro Izrael“. Íránský ministr zahraničí Seyed Abbas Araghči řekl, že Írán „si vyhrazuje všechny možnosti na obranu své suverenity, zájmů a lidí“ proti „pobuřujícímu“ útoku, který podle něj bude mít „trvalé důsledky“.



proti „pobuřujícímu“ útoku, který podle něj bude mít „trvalé důsledky“. Jemenský představitel hnutí Husiů uvedl, že reakce skupiny na americké údery proti Íránu je „jen otázkou času“ a že dohoda o příměří s USA byla uzavřena předtím, než se Trump rozhodl bombardovat íránská jaderná zařízení.

a že dohoda o příměří s USA byla uzavřena předtím, než se Trump rozhodl bombardovat íránská jaderná zařízení. Několik hodin po útoku na jaderná zařízení Írán vystřelil na Izrael několik vln raket . V severním a středním Izraeli byly hlášeny sirény, které podle izraelských záchranných služeb zasáhly některé lokality, včetně Tel Avivu a Haify, a zranily nejméně 10 lidí.

. V severním a středním Izraeli byly hlášeny sirény, které podle izraelských záchranných služeb zasáhly některé lokality, včetně Tel Avivu a Haify, a zranily nejméně 10 lidí. Netanjahu ocenil útok USA a uvedl, že „úžasná a spravedlivá síla Spojených států změní historii“ . Izraelský premiér ve videoprohlášení uvedl, že USA „udělaly to, co žádná jiná země na světě nemohla“.



. Izraelský premiér ve videoprohlášení uvedl, že USA „udělaly to, co žádná jiná země na světě nemohla“. Generální tajemník OSN Antonio Guterres v sobotu označil útoky USA na Írán za „nebezpečné eskalování napětí v regionu, který je již na pokraji propadu, a za přímou hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost“. Dodal: „Riziko, že se tento konflikt rychle vymkne kontrole, roste, což by mělo katastrofální důsledky pro civilisty, region i celý svět.“



napětí v regionu, který je již na pokraji propadu, a za přímou hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost“. Dodal: „Riziko, že se tento konflikt rychle vymkne kontrole, roste, což by mělo katastrofální důsledky pro civilisty, region i celý svět.“ Íránská organizace pro atomovou energii označila útok USA za „barbarský čin , který porušil mezinárodní právo, zejména smlouvu o nešíření jaderných zbraní“.



, který porušil mezinárodní právo, zejména smlouvu o nešíření jaderných zbraní“. Rozhodnutí přímo zapojit USA přichází po více než týdnu útoků Izraele na Írán , které se zaměřily na systematické zničení protivzdušné obrany a útočných raketových kapacit země a poškození jejích zařízení na obohacování uranu. Írán reagoval útoky proti Izraeli. Izrael útoky na Írán zahájil s tím, že chce odstranit jakoukoli možnost, že Teherán vyvine jaderné zbraně. Írán tvrdí, že jeho jaderný program je určen pro mírové účely.



, které se zaměřily na systematické zničení protivzdušné obrany a útočných raketových kapacit země a poškození jejích zařízení na obohacování uranu. Írán reagoval útoky proti Izraeli. Izrael útoky na Írán zahájil s tím, že chce odstranit jakoukoli možnost, že Teherán vyvine jaderné zbraně. Írán tvrdí, že jeho jaderný program je určen pro mírové účely. Íránský prezident Masoud Pezeshkian v sobotu varoval před „ještě ničivější“ odvetou, pokud bude devítidenní bombardování Izraelem pokračovat, a uvedl, že islámská republika „za žádných okolností“ nezastaví svůj jaderný program.

a uvedl, že islámská republika „za žádných okolností“ nezastaví svůj jaderný program. Nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí ve středu varoval, že útoky USA namířené proti Islámské republice „budou mít pro ně nenapravitelné následky“.



Útok rozdělil názory amerických zákonodárců. Většina republikánů, ale ne všichni, podpořila Trumpovo jednání, zatímco většina demokratů, opět ne všichni, ho odsoudila. Někteří demokraté požadují, aby byl proti Trumpovi a jeho „neústavnímu“ jednání, které podnikl jednostranně bez souhlasu Kongresu, uplatněn zákon o válečných pravomocích.



V posledních dnech však Trump stále více zvažoval možnost úderů a poradcům sdělil, že nemá zájem o dlouhou válku vedoucí ke změně režimu, a někteří poradci proto změnili své veřejné argumenty a navrhli, že USA by mohly provést rychlý bombardovací úder, pokud Izrael nebude schopen podniknout další kroky.



Zdroj v angličtině ZDE

0

773

Izraelská armáda oznámila, že zahájila vlnu útoků na západní Írán krátce poté, co Írán zasáhl několik izraelských měst raketami.Mluvčí na sociálních sítích uvedl:„Letectvo zahájilo sérii náletů na íránské vojenské cíle v západním Íránu. Dnes ráno letectvo také zasáhlo raketomety připravené k odpálení na Izrael, spolu s íránským vojenským personálem. Terčem útoku se staly také raketomety používané k odpalování raket na izraelské území.“Izraelské záchranné služby uvedly, že íránské rakety zasáhly asi 10 lokalit, včetně Tel Avivu, Carmelu a Haify, kde podle zpráv nebyly slyšet žádné sirény.Zraněno bylo asi 14 lidí, většina z nich vážně. Záchranáři pokračují v prohledávání míst dopadu. Podle deníku Haaretz byly v Tel Avivu zničeny některé budovy.Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvedla, že v současné době nedošlo k nárůstu radiace mimo tři jaderná zařízení zasažená americkými údery.„IAEA poskytne další hodnocení situace v Íránu, jakmile budou k dispozici další informace,“ uvedla.Místa a počet útoků nejsou jasné a izraelské úřady také nařídily lidem, aby nezveřejňovali ani nesdíleli informace nebo záznamy o přímých zásazích.S odvoláním na záchranné služby informuje médium Haaretz o prvních zprávách o obětech ve středním Izraeli a o útocích v Haifě, kde podle zpráv nebyl spuštěn raketový poplach.Izraelské obranné síly mezitím oznámily, že zaznamenaly druhou salvu raket z Íránu. Íránská státní televize tvrdí, že dnes bylo na Izrael vypáleno 30 raket.Jemenský představitel Husiů v neděli uvedl, že reakce této íránem podporované skupiny na útok USA na Írán bude „jen otázkou času“.Mohammed al-Bukhaiti, člen politického úřadu hnutí Husiů, řekl televizi Al Jazeera, že dohoda o příměří s Washingtonem byla uzavřena před „válkou“ proti Íránu.Skupina podniká útoky na námořní trasy a Izrael, které podle svých slov jsou projevem solidarity s Palestinci v Gaze během izraelské války. V květnu se dohodla s USA na příměří, že přestane útočit na americké lodě výměnou za ukončení bombardování skupiny ze strany Washingtonu.Izraelské letectvo oznámilo, že zachytilo rakety vypálené z Íránu na izraelské území, což vyvolalo poplach „v několika oblastech země“. Svědci hlásili, že v Jeruzalémě a Tel Avivu slyšeli hlasité rány nebo výbuchy.Zatím není jasné, zda se jedná o dopady raket nebo o jejich zachycení izraelským protivzdušným systémem.Reportér Times of Israel uvádí, že zdravotníci a bezpečnostní síly reagují na zprávy o útocích ve středním a severním Izraeli.V Londýně pochodovaly desítky tisíc demonstrantů, kteří mávali palestinskými vlajkami a byli oděni do keffiyeh šátků. V tomto městě se od začátku této 20 měsíců trvající války konají měsíční protesty.V Berlíně se podle policejních údajů shromáždilo více než 10 000 lidí v centru města, zatímco velké davy byly vyfotografovány také při shromáždění v Římě.A ve švýcarském hlavním městě Bernu se podle odhadů organizátorů pochodu shromáždilo před národním parlamentem 20 000 lidí, kteří vyzývali vládu, aby podpořila příměří, zatímco v Paříži se tisíce lidí shromáždily před veletrhem, kterého se účastnily izraelské obranné firmy.Benjamin Netanjahu zveřejnil další videoprohlášení, tentokrát v hebrejštině, ve kterém uvedl, že mezi izraelskou a americkou vládou a armádami panovala „plná koordinace“ ohledně útoků.„Spojené státy tak pokračovaly s větší intenzitou a silou v útocích IDF a Mossadu na íránský jaderný program. Tento program ohrožoval naši samotnou existenci a také mír celého světa,“ uvedl podle překladu Al Jazeery.„Prezident Trump vede svobodný svět silou. Je velkým přítelem Izraele, přítelem jako žádný jiný.“CNN samostatně informuje, že Trump před útokem informoval republikánské zákonodárce, ale demokraty ne.Americký prezident byl pod obrovským tlakem republikánských odpůrců intervence, aby nepodnikal žádné kroky proti Íránu z obavy, že by USA mohly být vtaženy do zdlouhavého konfliktu s cílem svrhnout íránské vedení, nebo že údery na zařízení by mohly mít omezený úspěch.Někteří poradci uvnitř i vně Bílého domu se ho snažili odradit od zapletení se do konfliktu, který charakterizovali jako konflikt započatý Izraelem. Zpočátku navrhovali, aby USA pokračovaly v pomoci Izraeli s podporou zpravodajských služeb.