EU může přijmout opatření proti Izraeli, pokud se podmínky v Gaze nezlepší

24. 6. 2025

Šéfka zahraniční politiky EU varuje před reakcí, pokud nebudou přijata opatření k „ukončení utrpení“ v pásmu Gazy



EU může přijmout opatření ke zvýšení tlaku na Izrael, pokud nedojde k „konkrétnímu“ zlepšení situace obyvatel Gazy, uvedla šéfka zahraniční politiky EU.



Po setkání s ministry zahraničí členských států EU v Bruselu Kaja Kallasová uvedla, že je „zcela jasné“, že Izrael porušil své závazky v oblasti lidských práv v Gaze a na Západním břehu.



Kallasová však odmítla uvést podrobnosti: „Konkrétní otázkou je, na čem se [EU] dokážeme shodnout?



„V tuto chvíli je však nejdůležitější zlepšit situaci na místě, zlepšit život lidí v Palestině a zastavit utrpení a také ztráty na životech, které tam každý den vidíme.“



Ministři zahraničí diskutovali o vztazích EU s Izraelem poté, co zpráva týmu Kallasové zjistila „náznaky“, že její spojenec porušuje lidskoprávní závazky v souvislosti s katastrofální humanitární situací v Gaze a násilím osadníků na Západním břehu.



Lisa Musiol z Mezinárodní krizové skupiny, která se zabývá prevencí konfliktů, uvedla, že EU „promarnila důležitou příležitost dát izraelské vládě jasně najevo, že její politika v Gaze a na Západním břehu již dávno překročila červenou linii a bude mít dopad na vztahy mezi EU a Izraelem“.



Přezkum dohody o přidružení mezi EU a Izraelem – obchodní a kooperační paktu – byl minulý měsíc iniciován 17 členskými státy na protest proti izraelské blokádě humanitární pomoci do Gazy.



V pondělí pouze Španělsko vyzvalo k úplnému pozastavení dohody, ačkoli další silní zastánci Palestinců – Belgie, Irsko a Švédsko – zdůraznili nutnost přijetí opatření.





Zatímco celá dohoda může být pozastavena pouze jednomyslně, některé části dohody o vztazích – obchod nebo účast Izraele v programu EU pro výzkum a inovace Horizont – mohou být pozastaveny váženou většinou hlasů.

Dohoda o přidružení, která vstoupila v platnost v roce 2000, je základem obchodních vztahů mezi 27 zeměmi EU a Izraelem v hodnotě 68 miliard eur. Blok je největším trhem Izraele a představuje asi třetinu jeho vývozu.





Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares rovněž vyzval k embargu na dodávky zbraní a svým protějškům řekl, že EU musí se svým přítelem Izraelem otevřeně hovořit o porušování lidských práv.Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot novinářům řekl, že Izrael „jasně porušil“ článek 2 dohody mezi EU a Izraelem (ustanovení o lidských právech) a ministři na svém zasedání příští měsíc „vyvodí důsledky“.Německo, Řecko a Itálie však patřily mezi země, které se vyslovily proti pozastavení dohody.Italský ministr zahraničí Antonio Tajani uvedl, že jeho země přijímá palestinské uprchlíky kvůli dialogu s Izraelem. Maďarsko, které je věrným spojencem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, se postavilo proti samotnému zahájení přezkumu.O víkendu Izrael na uniklou zprávu reagoval zuřivě a označil ji za „pobuřující a neslušnou“. V memorandu adresovaném zahraničnímu útvaru EU uvedl, že zpráva je „zaujatým a extrémně jednostranným shrnutím mnoha protiizraelských hlasů“.Zpráva EU vychází převážně ze zjištění orgánů OSN a Mezinárodního soudního dvora.Belgie uvedla, že humanitární situace v Gaze by neměla být zapomenuta uprostřed obav z eskalace krize na Blízkém východě po amerických leteckých úderech na Írán.„Některé země mohou považovat za nevhodné přijímat opatření proti Izraeli, vzhledem k tomu, že Izrael bojuje s Íránem za zachování bezpečnosti,“ uvedl belgický ministr zahraničí Maxime Prévot.„Domnívám se, že tyto dvě otázky je třeba oddělit,“ dodal a vyzval, „abychom neztratili ze zřetele humanitární nouzi“.Švédská ministryně zahraničí Maria Malmer Stenergardová uvedla, že „extrémně vážná situace“ v Gaze by neměla být zapomenuta: „Lidé trpí a my nemůžeme jen přihlížet.“Agnes Bertrand Sanz z organizace Oxfam uvedla: „V historii jsou okamžiky, kdy zdržování a odvádění pozornosti nejsou neutrální, ale představují rozhodnutí.Zatímco ministři EU pokračují v debatách a odkládají rozhodnutí, celé rodiny v Gaze jsou pohřbívány pod troskami a lidé jsou zabíjeni při pokusech sehnat jídlo. Každá vteřina zdržení stojí životy.“