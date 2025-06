Nejméně dalších 23 Palestinců bylo v pátek zabito po tom, co izraelské síly zahájily palbu na osoby žádající o pomoc v Gaze

20. 6. 2025

čas čtení 8 minut





Nejméně 23 Palestinců bylo zabito poté, co izraelské síly zahájily palbu na osoby žádající o pomoc poblíž osy Netzarim ve střední Gaze, informovala v pátek brzy ráno stanice Al Jazeera s odvoláním na zdroj z nemocnice al-Awda v Deir al-Balah. (Každý den počty mrtvých během dne rostou.)



Podle katarské televizní stanice bylo od půlnoci při izraelských útocích zabito celkem 34 Palestinců.



Izrael zablokoval práci OSN a dalších humanitárních organizací v Gaze a povolil činnost pouze GHF. Od zahájení operace před několika týdny izraelské síly zabily nejméně 300 zoufale hladových civilistů, kteří se pokoušeli získat jídlo v jejích zařízeních.



Ve čtvrtek izraelské útoky na Gazu zabily nejméně 72 lidí, včetně 21, kteří se shromáždili poblíž míst distribuce potravin zřízených „Gaza Humanitarian Foundation“ (GHF).

Ministři zahraničí Velké Británie, Francie a Německa se v pátek setkají v Ženevě se svým íránským protějškem Abbasem Araqchim s cílem najít cestu zpět k diplomacii ohledně íránského jaderného programu.





Setkání se koná den poté, co americký prezident Donald Trump stanovil dvoutýdenní lhůtu pro rozhodnutí, zda se USA připojí k izraelské válce proti Íránu, aby mohla pokračovat jednání.



Bílý dům uvedl, že americký prezident „rozhodne o útoku na Írán do dvou týdnů“. Dodal, že korespondence s Teheránem pokračuje a stále existuje naděje na jednání.



Britský ministr zahraničí David Lammy po čtvrtečním setkání se svým americkým protějškem Marcem Rubiem uvedl, že „je čas zastavit vážné události na Blízkém východě a zabránit eskalaci v regionu, která by nikomu neprospěla“.



Rozhovory se budou konat v Ženevě, kde byla v roce 2013 uzavřena předběžná dohoda mezi Íránem a světovými mocnostmi o omezení íránského jaderného programu výměnou za zrušení sankcí, která byla v roce 2015 nahrazena komplexní dohodou. Poslední jaderná jednání mezi Íránem a USA byla zastavena, když Izrael 12. června zahájil překvapivý útok na Írán.



Íránský představitel uvedl, že Teherán vždy vítal diplomacii, ale vyzval takzvanou skupinu E3, aby využila všech dostupných prostředků k nátlaku na Izrael, aby zastavil útoky na Írán. „Írán zůstává odhodlán diplomatickým řešením jako jediné cestě k urovnání sporů – ale diplomacie je pod útokem,“ uvedl představitel.



Izrael mezitím otevřeně deklaroval svou podporu změně režimu v Íránu, přičemž ministr obrany Israel Katz uvedl, že nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí „už nesmí dále existovat“.



Izrael provedl útoky na íránský reaktor na těžkou vodu v Araku, což je jeho nejnovější útok na rozsáhlý íránský jaderný program. Íránská státní televize uvedla, že „neexistuje žádné nebezpečí radiace“ a že zařízení bylo před útokem evakuováno. Izrael také zaútočil na zařízení v Natanzu, které bylo zasaženo již několikrát.



Podle lidskoprávní organizace si týdenní izraelské útoky na Írán vyžádaly nejméně 657 mrtvých a 2 037 zraněných. Organizace Human Rights Activists se sídlem ve Washingtonu uvedla, že mezi mrtvými identifikovala 263 civilistů a 164 příslušníků bezpečnostních složek. Írán během konfliktu neuvádí pravidelné počty obětí a v minulosti počet obětí minimalizoval. V posledním pondělním prohlášení uvedl, že počet obětí je 224 a 1 277 zraněných.



Podle agentury AP bylo ve čtvrtek ráno při íránských raketových útocích na Izrael zraněno nejméně 240 lidí. Agentura s odvoláním na izraelské ministerstvo zdravotnictví uvedla, že čtyři osoby byly vážně zraněny.



Írán ve čtvrtek obvinil jadernou agenturu OSN, že se chová jako „partner“ v tom, co označil za izraelskou agresivní válku. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v zprávě před začátkem války mezi Íránem a Izraelem obvinila Írán z nedodržování svých závazků v jaderném programu.



Nejvyšší šíitský duchovní vůdce Iráku, velkajatolláh Alí Sistání, varoval před útoky na íránské vedení a uvedl, že válka mezi Íránem a Izraelem by mohla uvrhnout celý region do chaosu. Sistani ve čtvrtečním prohlášení uvedl, že jakékoli útoky na „nejvyšší náboženské a politické vedení“ Íránu budou mít „katastrofální důsledky pro celý region“.



Íránský ministr zahraničí vyloučil jednání s USA, dokud bude pokračovat „agrese“ Izraele



Íránský ministr zahraničí Abbas Araqchi uvedl, že vedení země nebude jednat s USA, protože jsou „partnerem Izraele v zločinech proti Íránu“.



Agentura Reuters uvedla, že Araqchi v íránské státní televizi řekl: „Dokud Izrael nepřestane s agresí, není prostor pro jednání s námi.“



Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot hovořil s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem před schůzkou ministrů zahraničí Velké Británie, Francie a Německa s jejich íránským protějškem Abbasem Araqchim v Ženevě.



Cílem ženevské schůzky je najít cestu zpět k diplomacii ohledně íránského jaderného programu.



Francouzský diplomatický zdroj uvedl, že Rubio zdůraznil, že USA jsou „připraveny na přímý kontakt s Íránci kdykoli“.



Ali Shamkhani, blízký poradce nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího, je nyní ve stabilním stavu poté, co byl před týdnem vážně zraněn při izraelském útoku.



Al Jazeera citovala íránská státní média, agenturu Tasnim, která uvedla, že se jeho stav po ošetření zlepšil.



„Jsem naživu a připraven obětovat se,“ citovala jeho slova v zprávě adresované nejvyššímu vůdci a íránskému národu.



Bylo potvrzeno, že při íránském raketovém útoku na Beershebu bylo zraněno sedm lidí.



Jerusalem Post citoval mluvčího lékařského centra Soroka, který uvedl, že utrpěli lehká zranění při útěku do bezpečných oblastí během útoku.



Izraelský ministr obrany Israel Katz uvedl, že Hizballáh bude zničen, pokud teroristická organizace z Libanonu zaútočí na Izrael na podporu Íránu.



Izraelské obranné síly ve čtvrtek večer podrobně informovaly o svých operacích a uvedly, že přes noc zasáhlo více než 60 stíhacích letadel cíle v Teheránu.



IDF uvedla, že zasáhla několik průmyslových objektů v Teheránu, které podle ní sloužily k výrobě raket. „Tyto objekty sloužily jako klíčové průmyslové centrum íránského ministerstva obrany,“ uvedla.



Uvedla také, že zasáhla sídlo íránské vojenské výzkumné a vývojové organizace SPND. (Viz 6:45)



IDF dodala, že zachytila čtyři drony vypuštěné z Íránu.





Po íránském raketovém útoku vypukl požár poblíž kanceláře Microsoftu v jižním Izraeli



Íránská raketa zasáhla v pátek brzy ráno Beershebu, uvedly záchranné služby, den poté, co raketa zasáhla nemocnici ve stejném jižním městě. Írán uvedl, že cílem útoku byla kancelář Microsoftu a požár, který vypukl ve městě, byl údajně v sousední ulici.



Záchranná služba Magen David Adom zveřejnila na X fotografii, na které bylo vidět několik hořících vozidel. Uvedla, že nebyly hlášeny žádné zraněné, ale izraelská média později citovala její prohlášení, že pět lidí utrpělo lehká zranění.





Izraelský vojenský představitel uvedl, že Írán vystřelil jednu raketu a že v reakci na to vystřelil izraelský protiraketový systém, který však raketu nezachytil, informoval reportér Times of Israel Emanuel Fabian.



CNN uvedla, že požár byl v blízkosti technologického parku, kde sídlí kanceláře společnosti Microsoft. Budova s nápisem Microsoft byla vidět i na dalších záběrech zveřejněných na internetu.



Íránská balistická raketa dopadla v Beershebě a způsobila škody.



Íránské revoluční gardy (IRGC) uvedly, že cílem útoku byla společnost Microsoft.





V prohlášení citovaném serverem Drop Site news uvedla, že se zaměřila na tuto společnost „kvůli její úzké spolupráci s izraelskou armádou a její účasti na systému podporujícím agresi, a nikoli proto, že se jedná o civilní subjekt. Kybernetická oblast, která byla napadena, zahrnuje také rezidence osob z oblasti špionáže a umělé inteligence, které přímo spolupracují s nepřátelskou armádou a jejím bezpečnostním aparátem.“



Zdroj v angličtině ZDE

