Velké pradleny demokracie

20. 6. 2025 / Petr Haraším

čas čtení 5 minut

Křepčili, skotačili a dováděli. Zazpívali si hromadně oligarchickou internacionálu a prali přitom výnosy ze své nemravné činnosti. Tato slova velkého muže a vůdce vstoupí do dějin. Hlupství zde ze sítě X.

Jde o etické pochybení. Chyba etické povahy. Vyvolávají dojem, že všichni jsou špinaví, všichni mají kauzy, všichni mají problémy – ale my nemáme nic. Strany vládní koalice mají vysokou politickou kulturu. Neschováváme se pod koberec. Postavíme se veřejnosti. Řešíme to čelem. Opozice má pouhé urážky, nesmysly, nabádají vládu k porušení zákonů. Zabavování majetku, úkolování institucí.

Chtít nás odvolat je extrémně nebezpečné. Pravila vrchní pradlena špinavých peněz za prodej drog, zbraní a všeho, co si lze za peníze koupit, když se morálka a zákon choulí v koutě, tedy třeba i onu dětskou pornografii – etické pochybení, chyba etické povahy.

Sledoval jsem bedlivě projevy opozice i koalice při posledním pokusu o svržení vlády politické změny. Nemluvím zde o SPD. Opozice přednášela fakta, statistiky, analýzy. Koalice výmysly, nepravdy a lži.





zde i Opozice citovala z médií, domácích i světových. Koalice necitovala nic. Proč? Protože koaliční vládu podporuje a chválí pouze groteskní, burleskní a obskurní Fórum ODS 24 zde zde . Nikdo jiný.





Jelikož ODS už nikdo nezůstal, musí se do volební kampaně namočit Fórum 24. Pro ODS udělají první, poslední – nezávisle a objektivně. Vytisknou 2 miliony volebních novin, aby se voliči dozvěděli informace, které se u nás tají, takřka cenzurují zde . Stačí sotva 4 miliony korun zde . Věru se těším na oslovení čtenářské obce. Milá lůzo, milí dezoláti, vy hovada, svině, tchoři, vy pátá kolono a nároková spodino, vám neseme noviny, abyste věděli, koho máte volit. A proč.





Dostali jsme se do totožného okamžiku a téže historické události, kdy byl premiér Nečas vyloučen až do konce utkání. Nechal si přerůst přes hlavu velké kluky, od kmotrů po šéfa ČEZ Beneše. A zaplatil. A my s ním.





Tehdy mohla TOP09 převzít modré kormidlo a uchránit nás před příchodem třetí síly v podání zdivočelého, odtrženého oligarchy od domovské stáje ODS. Už se nechtěl dělit.





Dnes mohli a měli vládu potopit poslanci STAN. Ale copak mohli, copak směli. Ano, nemohli, ano, nesměli.





A tak čekáme na podzimní druhý příchod satana – tentokrát se nezakecá.





Vítek Rakušan sdělil. Vláda nesmí upadnout. Musíme si mnohé odpracovat. Pro naše voliče a občany, abychom získali důvěru a volby. Nebo tak nějak lhal tklivým, profesionálním hlasem, až se Putin zelenal. Stranická lež, že STAN o ničem na ministerstvu spravedlnosti nevěděl, se rovná bolševické lži o jasné porážce zhýralého Západu socialistickým blokem. Někdy na počátku listopadu 1989.





Není to ani jeden týden a nadějná ministra Eva Decroix ukázala, jak ODS umí. Nejprve ji velcí kluci nadiktovali, co má najít. A našla. A co nemá najít. A nenašla.





Je to milá, hodná holka. Jak by řekl premiér Jakeš. Nebo premiér Fiala? Nevím proč, ale ti dva vůdci českého národa do zatracení se mi neustále nějak pletou.





Časovou osu udělala skvělou. Bez nevhodných časových údajů, jakýchkoli jmen a zásadních zvratů, což vejde do dějin preciznosti, přesnosti a profesionality zde





Ale možná se pletu. Neboť záhy poté začaly se dít věci. Poděšená vláda odborníků byla k večeru poněkud neklidná. U nové ministry mizely její poctivé tituly, co se jimi holedbá, kde může, jak nejvíce zde ze sítě X. Vše je sice křišťálové jako křišťálová studánka v křišťálovém lese zde . Ještě horší průšvih, než u adepta na ústavní soud Marka Bendy kandidáta to plzeňské verze studia práv. A jak se mu dobře vede. Za státní peníze.





Kauzy ODS odhalil Deník N. Hlavně tedy paní Zdislava Pokorná. Proto na ni začal hon. Dehonestace, vulgarity, nadávky. Jako první hodil kamenem čestný, slušný antinovinář Šafr. Situace eskalovala a gradovala, až byla neúnosná a vhodná pro supliku hlavě státu zde ze sítě X.





Útok fialových příznivců byl horší než od bandy ruských trollů. Za bitcoinovou aféru. Za odhalení uznaných a neuznaných titulů Evy Decroix. Msta ze strany ODS, oné etické, slušné a nanejvýš kulturní partaje, byla nestoudná. Marek Benda zašel až tam, kam chodí kremelská pimprlata Orbán, Fico, Trump zde ze sítě X.





A jako potrestání za mé kritické postřehy k vládě fialových odborníků nám hned vedle Orlové postaví pěknou jadernou elektrárnu zde . Kdybych byl býval viděl, tak bych ze zápraží mohl pozorovat komín i dva. Sotva 5 km od centra Orlové. Děkujeme ODS, děkujeme ČEZ a neděkujeme rodině Benešů.





Haraším Petr Orlau





Komentář z poslanecké sněmovny, kde jsem nikdy nebyl, narozdíl od antinovináře Šafra zde.





0