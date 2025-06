Gaza upadá do smrtícího chaosu, zatímco zoufalí Palestinci bojují o přežití

23. 6. 2025

čas čtení 8 minut





Svědci a záznamy nevládních organizací odhalují tragické následky boje o zajištění základních životních potřeb



Krátce po půlnoci ve čtvrtek ráno Abdullah Ahmed opustil svou spící ženu a děti v jejich malém a přeplněném domě v zdevastovaném táboře al-Bureij v centru Gazy a vydal se na sever. Jednatřicetiletý prodavač zeleniny se doslechl, že nedaleké distribuční centrum pomoci, které nedávno otevřela Gaza Humanitarian Foundation (GHF), tajná soukromá organizace podporovaná Izraelem a USA, která v tomto území zahájila činnost minulý měsíc, bude ve 2 hodiny ráno rozdávat jídlo.



Aby se tam dostali včas a měli co největší šanci získat krabici mouky, oleje, fazolí a dalších základních potravin, vydali se Ahmed a několik jeho přátel přes nebezpečné silnice poseté troskami.



Už jen dostat se do blízkosti centra pomoci, jednoho ze čtyř provozovaných GHF, bylo nebezpečné. „Po celou dobu jsme slyšeli zvuk granátů a zbloudilých kulek letících nad námi. Schovávali jsme se za troskami domů. Kdo se neschová, riskuje smrt,“ řekl.



Každý den někde na zdevastovaném území měly tyto shromáždění podobně smrtelný konec, když izraelské síly zahájily palbu.



Přesný počet obětí za posledních 12 dní není jasný. Lékařské úřady v Gaze uvádějí, že zemřelo asi 450 lidí a tisíce dalších byly zraněny. Izraelské obranné síly (IDF) přiznávají, že někteří lidé byli zraněni jejich střelbou, ale nepřiznaly žádné úmrtí při střelbě, která podle nich byla namířena proti „podezřelým“, kteří představovali hrozbu pro jejich síly, a že vždy nejprve vystřelily varovné výstřely.



Deset svědků však vesměs potvrdilo zprávy civilní obrany v Gaze a dalších oficiálních orgánů o opakovaných smrtelných incidentech s vysokým počtem obětí.



Když se Ahmed přiblížil k místu GHF severně od al-Bureij, uslyšel „silnou, ale přerušovanou střelbu z tanků, dělostřelectva a kvadrokoptér“. „Jak jsme se přibližovali k místu, střelba se obnovila a jen pár metrů ode mě dopadl granát, který rozmetal střepiny, z nichž některé mě zasáhly do hrudníku, krku a nohy,“ řekl Ahmed.



„Spadl jsem na zem ... Snažil jsem se zastavit krvácení z krku pomocí kousků oblečení. Moji přátelé mě nesli dlouhou vzdálenost, až jsme dorazili ke vchodu do města al-Bureij, kde jsme našli auto, které nás odvezlo do nemocnice al-Aqsa Martyrs.“



Svědci, z nichž mnozí byli po zranění vyslechnuti v nemocnici, popsali podobné scénáře. Zprávy potvrzují také záznamy zdravotnických skupin působících v Gaze.



Mezi 27. květnem a 19. červnem přijala polní nemocnice Červeného kříže v Rafahu 1 874 „pacientů se zraněními způsobenými zbraněmi“ a zaznamenala 18 „incidentů s hromadnými oběťmi“, při nichž drtivá většina pacientů oznámila zdravotnickému personálu, že byli zraněni při pokusu o přístup k pomoci v areálu GHF nebo v jeho blízkosti.



Podle organizace Lékaři bez hranic většina z 285 obětí ošetřených v její primární zdravotní klinice v al-Mawasi, Khan Younis a polní nemocnici Červeného kříže v Rafahu ve dnech 11. a 12. června hledala pomoc v distribučních místech GHF. Mezi nimi bylo 14 lidí, kteří byli prohlášeni za mrtvé při příjezdu nebo krátce poté.



Potraviny jsou v Gaze extrémně nedostatkové, protože Izrael v březnu a dubnu zavedl přísnou blokádu všech dodávek, čímž ohrozil mnoho z 2,3 milionu lidí, kteří tam žijí, „kritickým rizikem hladomoru“. Kilogram cukru nyní stojí 60krát více než před válkou a 25kilový pytel mouky až 500 dolarů. Palivo na vaření je nedostatkové, čerstvá zelenina je pro mnoho lidí téměř nedostupná a čerstvé maso není k dispozici.



Od částečného zrušení blokády minulý měsíc se OSN snaží dovážet humanitární pomoc, ale naráží na velké překážky, včetně silnic zasypaných troskami, izraelských vojenských omezení, pokračujících leteckých útoků a rostoucí anarchie.



Mnoho úmrtí v posledních týdnech nastalo, když se rozšířily zvěsti o možném příjezdu nákladních vozů s humanitární pomocí, které do Gazy vyslal Světový potravinový program (WFP) a kterým Izrael nedávno povolil použití severních vstupních bodů do Gazy, což umožňuje přímější přístup do oblastí, kde je humanitární krize nejnaléhavější.



Žádná z těchto dodávek však nedorazila na místo určení, všechny byly zastaveny a vyloženy, někdy zločineckými gangy, ale většinou zoufalými obyčejnými Palestinci, uvedli představitelé humanitární pomoci.



WFP ve středu oznámil, že za poslední čtyři týdny se mu podařilo do Gazy dopravit pouze 9 000 tun potravinové pomoci, což je „zlomek toho, co potřebuje 2,1 milionu hladových lidí“.



I ti, kteří pomoc dostanou, jsou v ohrožení. Jakmile se zásoby v centrech vyčerpají, někteří z těch, kteří přišli příliš pozdě, okrádají ty, kteří odcházejí.



Svědci popsali, jak dospělí bili a okrádali děti, aby jim vzali jídlo před jedním ze tří center GHF v Rafahu. Zloději bodli staršího muže do paže, když se snažil udržet pytel s jídlem, a plakal, že jeho děti nemají co jíst, uvedl jeden ze svědků.



Izrael doufá, že GHF nahradí předchozí komplexní systém distribuce pomoci provozovaný OSN, který podle izraelských úředníků umožňoval Hamásu krást a prodávat zásoby.



Mluvčí uvedl, že IDF „bude i nadále usnadňovat humanitární pomoc v pásmu Gazy a zároveň vynaloží veškeré úsilí, aby se pomoc nedostala do rukou teroristické organizace Hamás“.



Agentury OSN a hlavní humanitární organizace, které od začátku 20měsíční války dodávají humanitární pomoc do Gazy, nový systém odmítly s tím, že je nepraktický, nedostatečný a neetický. Popírají, že by Hamás pomoc ve velkém rozsahu kradl.



Humanitární pracovníci v Gaze uvedli, že část pomoci poskytované GHF se dostává k Hamásu, který je sice vážně oslaben, ale zůstává hlavním aktérem v tomto stále více rozděleném a chaotickém území.



„Posílají lidi, aby si ji vyzvedli přímo v centrech, což je docela jednoduché, protože GHF nikoho nekontroluje,“ uvedl jeden z vysokých představitelů OSN působící v Gaze.



Palestinští svědci uvedli, že izraelské jednotky střílely, aby zabránily davům v přesunu za určitý bod před otevřením center nebo protože lidé opustili silnici určenou armádou.



IDF uvedla, že její „operační postupy ... jsou doprovázeny systematickým procesem učení“. Uvedla, že zkoumá bezpečnostní opatření, jako jsou ploty a dopravní značky.



GHF tvrdí, že v jejích centrech ani v jejich blízkosti nedošlo k žádným střelbám. Mluvčí, který podle pravidel GHF vystoupil pod podmínkou anonymity, uvedl, že k incidentům došlo před otevřením center a že se jich účastnili lidé žádající o pomoc, kteří se pohybovali „v zakázaných časech ... nebo se snažili zkrátit si cestu“. GHF tvrdí, že se snaží zlepšit bezpečnost, mimo jiné změnou otevírací doby na denní hodiny.



Ve středečním prohlášení GHF uvedla, že v Gaze „bezpečně a bez incidentů“ rozdala 30 milionů jídel.





Podle ministerstva zdravotnictví dosáhl počet obětí války v Gaze od jejího vypuknutí 55 600, převážně civilistů.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

