Kamera, akce, nevěstinec! Korupční telenovela socialistického premiéra Španělska

Sánchezovo přežití visí na těchto neznámých a na tom, zda španělská veřejnost, unavená korupčními ságami, uvidí v tomto skandálu nejen selhání jednotlivců, ale návrat té samé „institucionální korupce“, kterou Sánchez sliboval vymýtit. Regenerátor riskuje, že bude pohlcen hnilobou, kterou slíbil vyčistit. Ironie je stejně hluboká jako potenciální důsledky pro křehkou politickou rovnováhu Španělska.

Detaily, které po částech vycházejí najevo v rámci soudních vyšetřování a mediálních reportáží, připomínají příšerný politický thriller. V jádru jsou obvinění z úplatků za veřejné zakázky soustředěná kolem bývalého ministra dopravy José Luise Ábalose a jeho blízkého spolupracovníka Kolda Garcíi – muže, jehož cesta od vyhazovače z nočního klubu a řidiče k klíčovému stranickému „fixerovi“ ztělesňuje určitý typ politického vzestupu. García, všeobecně známý jako ‚Koldo‘, údajně po celé desetiletí obsedantně nahrával rozhovory, čímž vytvořil archiv, který nyní policie podrobně zkoumá. Čtyři paměťové klíče jsou již v její držení; další, údajně smazané, ale obnovené z cloudu, slibují další odhalení.Obsah některých nahrávek však představuje nejhlubší ránu Sánchezově pečlivě budované image. Tajné nahrávky údajně zachycují osoby spojené se skandálem, jak vulgárně diskutují a srovnávají sexuální pracovnice. To je obzvláště trapné pro premiéra, který z feminismu a z boje proti španělskému machismu učinil základní kámen své vlády. Sánchez sám tento jazyk odsoudil jako „odporný“ a „naprosto neslučitelný“ s hodnotami jeho strany, ale rozpor je křiklavý.Skandál si minulý týden vyžádal první významnou oběť: rezignaci Santose Cerdána, organizačního tajemníka PSOE a dlouholetého Sánchezova spojence. Policejní zpráva spojila Cerdána s údajným vybíráním poplatků od firem za přístup k veřejným zakázkám v Navaře a jinde. Sánchez byl ponížen, když se musel veřejně omluvit za to, že Cerdána mylně bránil, a krizi kolem svého spojence odbyl jako pouhou „anekdotu“. Jen málokterý pozorovatel toto označení považoval za věrohodné.Zápletka se dramaticky přiostřila policejní razii v Ábalosově valencijském domě začátkem června. Policisté údajně nalezli bývalého ministra v přítomnosti ženy identifikované jako Anaís, kterou následně list El Mundo odhalil jako pornohvězdu Letizii Hiltonovou. Podle zpráv se Ábalos neobratně pokusil propašovat pevný disk před vyšetřovateli tím, že jej schoval do kapsy Hiltonové při povolené procházce se psem. Ábalos, „tvůrce králů“, který sehrál klíčovou roli v Sánchezově vzestupu z vnějšího pozorovatele strany k jejímu vedení, je podezříván soudcem Nejvyššího soudu z toho, že si během svého působení ve funkci ministra (2018–2021) přivlastnil statisíce eur v úplatcích. Zdroj blízký vládě citovaný listem The Telegraph naznačil, že Sánchezovo rozhodnutí Ábalose v roce 2021 odvolat souviselo s obavami o jeho „sklon k prostitutkám“.Mezitím se kolem Sánchezova nejbližšího okruhu točí další vyšetřování. Jeho manželka Begoña Gómezová čelí vyšetřování kvůli obviněním z nepatřičného vlivu. Přetrvávají otázky, zda byl zvlášť vytvořen pracovní post pro premiérova bratra Davida Sáncheze, hudebníka. Tyto rodinné vazby přidávají další vrstvy zranitelnosti.Politické důsledky jsou hmatatelné. Sánchezovo přežití dlouho záviselo na hluboce polarizované politické scéně a neochotě jeho krajně levicových koaličních partnerů ze strany Sumar, vedené místopředsedkyní vlády Yolandou Díazovou, vyvolat volby, které by mohly přivést k moci vládu PP a ultrapravicového Voxu. Nespokojenost Sumaru však minulou středu dosáhla nové úrovně. Zatímco se Sánchez v Kongresu zuřivě hájil proti lídrovi opozice Albertu Núñezovi Feijóovi, Díazová a její ministryně demonstrativně ponechaly své lavice v předních řadách prázdné. Feijóo, který ucítil krev, obvinil Sáncheze, že je „hluboko zapleten do korupčního schématu“, a prohlásil: „I když se převlékáš sebevíc, ty nejsi obětí. My Španělé jsme obětí.“ Vysmál se Sánchezovu odmítání vypsat předčasné volby s tím, že je to proto, že „ví, že prohraje“.Sánchez, přezdívaný protivníky „pes“ pro svou zdánlivou nezničitelnost, již předtím přestál bouře – masivní výpadky proudu, ničivé povodně ve Valencii, dřívější obvinění. Jeho progresivní agenda, včetně střetů s postavami jako Donald Trump či váhavost ve výdajích na NATO, rozzuřila španělskou pravici, ale upevnila jeho základnu. Tento skandál však útočí na jiné jádro: základní slib čisté vlády, na kterém postavil svůj premiérský mandát.Odsouzení „institucionální korupce“ PP Nejvyšším soudem bylo Sánchezovým odrazovým můstkem k moci. Dnes v tom jeho oponenti vidí básnickou spravedlnost a otevřeně doufají, že zopakují jeho manévr z roku 2018 proti Rajoyovi. Sánchez nařídil nový externí audit financí PSOE a trvá na tom, že jeho strana není zkorumpovaná. Ale pozvolné odhalování – zakázky, nahrávky, peníze, přízemní společnost – živí veřejný cynismus a prověřuje loajalitu spojenců znechucených špinavostí. Podle zpráv se připravují policejní zprávy o nejméně dalším ministrovi v souvislosti s Ábalosem.Otázkou nyní je, zda se teflonový povlak, odolný během let turbulencí, konečně odřel. Dokážou Sánchezovi koaliční partneři strávit další přízemní odhalení, zejména ta, která odporují jejich deklarovaným feministickým a etickým standardům? Přinese důkazní materiál, jak vyšetřovatelé hlouběji pronikají do Koldova archivu a toků peněz, přímou souvislost se stranickým financováním nebo s premiérem samotným?