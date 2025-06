Útok na demokracii v Británii: Ministryně vnitra chce zakázat protestní organizaci na základě zákona proti terorismu!

24. 6. 2025

Foto: Teroristé nesprejují barvu. Ti zabíjejí děti

Yvette Cooper ignoruje varování právníků této organizace, že takový krok by byl „nezákonný, nebezpečný a neuvážený“



Britská labouristická (!!) ministryně vnitra prohlásila, že zakáže organizaci Palestine Action na základě protiteroristických zákonů, a to navzdory varování právníků skupiny, že tento návrh je „nezákonný, nebezpečný a neuvážený“.



V pondělním prohlášení před parlamentem, tři dny poté, co aktivisté skupiny vnikli do letecké základny RAF Brize Norton, Yvette Cooperová uvedla, že návrh zákazu bude předložen parlamentu 30. června. Pokud bude schválen, bude členství v organizaci Palestine Action a vyzývání k její podpoře nezákonné. Kdo jí vyjádři podporu, bude odsouzen do vězení až na 17 let.



Mnoho jejích aktivistů bylo v minulosti porotou osvobozeno a v dopise zaslaném Cooperové v pondělí advokátní kancelář Kellys Solicitors, která zastupuje několik aktivistů Palestine Action, uvedla, že skupina „získala významnou podporu veřejnosti“.



Ve svém prohlášení však ministryně vnitra uvedla: „Hanebný útok na Brize Norton v časných ranních hodinách v pátek 20. června je jen posledním z dlouhé řady nepřijatelných trestných činů spáchaných organizací Palestine Action. Obranný průmysl Spojeného království je pro národní bezpečnost země zásadní a tato vláda nebude tolerovat ty, kteří tuto bezpečnost ohrožují.“



Palestine Action označila navrhovaný zákaz za „vyšinutý“ a obvinila Keira Starmera z „hluboké pokrytectví“, vzhledem k tomu, že v roce 2003 bránil protestující, kteří vnikli do letecké základny RAF Fairford, aby zabránili americkým bombardérům odletět do Iráku.

Protestující s rouškami na Trafalgar Square vedle policistů

Po pondělních zatčeních na londýnském Trafalgar Square protestující skandovali „Nechte je jít“ směrem k policejním zátarasům. Fotografie: Sean Smith/The Guardian



Organizace popsala své členy jako „učitele, zdravotní sestry, studenty a rodiče“ a uvedla: „Jedná se o nepříčetnou reakci na akci, při které byla rozprášena barva na protest proti tomu, že britská vláda vyzbrojuje Izrael k masakru palestinského lidu.



Skutečným zločinem zde není stříkání červené barvy na válečná letadla, ale válečné zločiny, které jsou díky těmto letadlům možné díky spoluvině britské vlády na genocidě Izraele.“



Uvedla, že Cooperovo prohlášení opakuje řadu kategoricky nepravdivých tvrzení proizraelských skupin a že její právníci se snaží využít všech možností k podání žaloby.



V dopise Kellysové Cooperovi, který byl exkluzivně poskytnut deníku Guardian, se uvádí, že dosud nedošlo k žádnému případu, kdy by byly organizace provádějící přímé protestní akce zakázány na základě zákona o terorismu z roku 2000, přestože několik dalších organizací použilo podobné metody jako Palestine Action, a že je „děsivým precedentem“ zařadit ji po bok skupin jako Islámský stát, al-Káida nebo National Action.



Uvádí se v něm: „Ačkoli některé akce osob spojených s Palestine Action zahrnovaly poškození majetku, aktivisté nepropagují ani nezamýšlejí protiprávní násilí proti osobám. Značná část akcí spojených s Palestine Action využívala zcela konvenční metody kampaně, jako jsou pochody, shromáždění a demonstrace. Označit je za „teroristickou“ organizaci je autoritářským krokem a zneužitím jazyka...



Návrh zakázat Palestine Action je zcela bezprecedentní a představuje nezákonný, nebezpečný a neuvážený útok na svobodu projevu a shromažďování.“





Amnesty International a Liberty také před oznámením zaslaly Cooperovi společný dopis, ve kterém vyjádřily své obavy.



Bývalý lídr labouristů Jeremy Corbyn označil rozhodnutí vlády za „stejně absurdní jako autoritářské“ a dodal: „Jedná se o drakonický útok na demokratické právo na protest a hanebný pokus skrýt skutečný význam násilí: masové vraždění Palestinců.“



Labouristický peer a advokát John Hendy KC řekl: „Jedná se o zneužití protiteroristické legislativy, která byla přijata pro teroristické aktivity, nikoli pro nenásilné protesty. Existuje celá řada trestních zákonů, které se zabývají nezákonnými nenásilnými protesty, jak premiérka ví lépe než většina lidí.“



Bývalý ministr spravedlnosti Charlie Falconer v neděli uvedl, že „takový druh demonstrace“ v Brize Norton nezakládá důvod pro zákaz, „takže musí existovat něco jiného, o čem nevím“.



Prohlášení ministra vnitra neobsahovalo žádné nové informace o této skupině. Cooper uvedl, že skupina byla shledána jako splňující podmínky pro zákaz „na základě důkladného procesu založeného na důkazech, kterého se zúčastnila řada odborníků z vlády, policie a bezpečnostních služeb“.



V neděli večer metropolitní policie uvalila omezení veřejného pořádku na plánovanou demonstraci solidarity s Palestinou, takže se v pondělí odpoledne stovky příznivců místo toho vydaly do ulic kolem Trafalgarského náměstí v Londýně.



Metropolitní policie uvedla, že byly zatčeny tři osoby. „Policisté vstoupili do davu, aby promluvili se třemi osobami, ale byli obklíčeni dalšími demonstranty, z nichž někteří se pokusili zadržené osoby osvobodit za použití síly. Dva byli zatčeni za bránění výkonu úředního rozhodnutí. Třetí osoba byla zatčena již dříve za rasově motivovaný přestupek proti veřejnému pořádku.“



Při zatýkání demonstranti skandovali „Pusťte je“ směrem k policejním zátarasům. Účastníci demonstrace označili rozhodnutí vlády za „antidemokratické“ a šokující přehmat.



Mezi znepokojenými byla i Nasiya, která žije v Londýně už 20 let. Narodila se a vyrostla v Jižní Africe, a jak sama řekla, z první ruky ví, jak vypadal apartheid. Držela transparent s nápisem: „Pamatujte, jak nazývali Nelsona Mandelu teroristou.“



Řekla: „Láme mi srdce, když pomyslím, že jsem v mládí bojovala za něco, za změnu světa, a ta změna se ve skutečnosti neuskutečnila.“

