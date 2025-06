Satelitní snímky nepotvrdily Trumpova slova o "totálním zničení" íránských jaderných zařízení

25. 6. 2025

Americké údery na tři íránská jaderná zařízení částečně poškodily pozemní konstrukce a zařízení. Ale satelitní snímky a dokonce ani úředníci ve Spojených státech nepotvrzují slova Donalda Trumpa o "totálním zničení" těchto zařízení, nebo dokonce o "neuvěřitelných škodách", které na nich byly způsobeny. A nikdo neví, kde je 400 kg obohaceného uranu.

Posouzení rozsahu škod prostřednictvím nezávislé analýzy vyžaduje čas, poznamenávají západní média. Ale může to dokonce zkomplikovat úkol sledovat íránský uran a zabránit zemi ve výrobě jaderných zbraní.

Satelitní snímky továrny na obohacování uranu ve Fordó pořízené v neděli a distribuované společností Maxar Technologies ukazují krátery, možná zřícené vchody do tunelů a propadliny na vrcholu pohoří, ve kterém se objekt nachází. Snímky také ukazují, že velká pomocná budova, která může být použita k větrání podzemních dílen na obohacování uranu, zůstala nedotčena. Šest patnáctitunových bomb na ničení bunkrů bylo svrženo na továrnu ve Fordó. Počáteční analýza izraelské armády ukázala, že zařízení bylo vážně poškozeno, ale nebylo zcela zničeno. Nebyly zaznamenány žádné emise radiace, uvedla MAAE.

Dva izraelští představitelé se znalostí zpravodajských údajů řekli, že existují důkazy, že Íránci v reakci na Trumpovy opakované hrozby, že se připojí k nepřátelským akcím, odstranili 400 kg uranu obohaceného na 60 %. Jak řekl generální ředitel MAAE Rafael Grossi, z technického hlediska se to téměř rovná 90 % - což je úroveň potřebná k vytvoření jaderných zbraní. Podle něj inspektoři agentury naposledy viděli íránský uran týden před začátkem izraelských náletů.

Americký viceprezident J.D. Vance řekl NBC, že USA nejsou ve válce s Íránem, ale bojují proti jeho jadernému programu. Na otázku, zda si je "na 100 %" jistý úplným zničením jaderných zařízení po americkém úderu, Vance odpověděl vyhýbavě: "Nebudu zacházet do podrobností důvěrných zpravodajských informací... Ale viděli jsme toho hodně a mohu s jistotou říci, že jsme výrazně zpozdili vývoj jejich jaderných zbraní." Je to proto, že Íránci již nemají vybavení, s nímž by mohl být uran použit k výrobě funkčních zbraní, vysvětlil Vance v rozhovoru s ABC.

Ale co se s tímto uranem děje nyní, neví: "V nadcházejících týdnech budeme pracovat na tom, abychom s tímto palivem něco udělali, a to je jedna z věcí, o kterých budeme mluvit s Íránci."

Na nedělním brífinku pro novináře se ministr obrany Pete Hegseth a předseda sboru náčelníků štábů Dan Kane také zdrželi opakování Trumpových maximalistických prohlášení. Podle nich počáteční odhad ukázal "vážné poškození a zničení".

Fotografie střediska pro obohacování uranu v Natanzu, na které izraelské letectvo zaútočilo 13. června, ukazují nový kráter o průměru asi 5,5 metru. Podle Maxaru se nachází přímo nad částí podzemního komplexu. Obrázek neposkytuje přesvědčivý důkaz, že útok poškodil starší, větší a méně chráněné zařízení než Fordó, které se nachází v hloubce 40 metrů a je vyztuženo 8 metrů vysokou skořepinou z betonu a oceli. Američané na něj odpálili 30 raket Tomahawk z ponorek.

Daria Dolzikova, vedoucí vědecká pracovnice Royal United Services Institute, se domnívá, že je nepravděpodobné, že vstup USA do války přesvědčí Írán, aby rozšířil spolupráci s MAAE:

"Pravděpodobnějším scénářem je, že Írán dospěje k přesvědčení, že spolupráce a transparentnost nefungují, že je moudřejší budovat hlubší zařízení a nehlásit je, aby se předešlo podobným útokům na cíle v budoucnu."

Bombardování také zkomplikuje práci MAAE, řekl Robert Kelly, který vedl inspekce v Iráku a Libyi jako ředitel agentury, protože MAAE již nebude moci používat nástroje, které má k dispozici. "Nyní, když jsou zařízení bombardována a všude jsou roztroušeny všechny druhy materiálů, MAAE již nikdy nebude schopna odebírat vzorky životního prostředí. Částice jakéhokoli izotopového složení mají nekonečný poločas rozpadu a nebude možné pochopit jejich původ."

Zdroj v angličtině: ZDE

