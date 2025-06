Ohlédnutí za stále nekončící kauzou Čapí hnízdo

25. 6. 2025 / Boris Cvek

Před více než dvěma roky jsem na Britských listech chválil tiskovou konferenci soudce Šotta z Městského soudu v Praze k jeho osvobozujícímu rozsudku v kauze Čapí hnízdo. Líbila se mi jeho srozumitelnost, důraz na problém nastavení dotačního prostředí v České republice jako takový a také využití výpovědi svědka pro opačný závěr, než ve který měl svědek motivaci svědčit. Nyní konečně Vrchní soud vydal rozhodnutí, které zřejmě znamená zvrácení tohoto rozsudku. Soudce Šott už asi nebude moci zůstat u ping pongu a bude muset Babiše v této kauze uznat vinným. Cituji:





„Vrchní soud „má především za to, že provedené dokazování neumožňuje jiný závěr, než že obžalovaní účelově prezentovali společnost Farma Čapí hnízdo v dotačním řízení jako malý podnik, ač si byli vědomi toho, že tato společnost ve skutečnosti kritéria malého podniku nesplňuje,“ uvádí zpráva.

„Společnost Farma Čapí hnízdo byla totiž personálně i finančně zcela závislá na holdingu Agrofert, netrpěla nevýhodami malého podniku a byla do dotovaného projektu zapojena toliko formálně, zatímco fakticky jej realizoval holding Agrofert, který by na uvedenou dotaci neměl nárok,“ dodává.

Babiš a Nagyová tím pádem podle zprávy dosáhli obžalování neoprávněného přiznání dotace v rozsahu téměř 50 milionů Kč, čímž se dopustili dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie ve formě spolupachatelství.“

Nemám nejmenší problém s tím, že Vrchní soud vidí věc jinak než Městský soud. Naopak si myslím, že Městský soud by se měl konečně podřídit. A soudce Šott by měl opět brilantně srozumitelně vysvětlit, v čem se mýlil. Možná ale ani tím soudní tahanice neskončí. Bude-li Babiš Mětským soudem odsouzen, je jistě zajímavé, jaký bude trest. Asi spíše symbolický. Bude to něco znamenat politicky? Budeme mít premiéra, který byl soudně trestán? Dost možná ano.

Ostatně sám za sebe se mnohem více děsím Babišova orbánismu než toho, že by mohl vládnout jako odsouzený podvodník. Dokonce i přijetí miliardového daru od drogového dealera státem mi přijde mnohem horší než krádež desítek milionů v české dotační džungli. Tím nechci Babiše hájit, rozhodně budu volit proti němu.

Na kauze Čapí hnízdo je hrozná demokracii rozkládající pachuť neschopnosti orgánů činných v trestním řízení a pak i soudů jasně, rychle a srozumitelně se vyrovnat s dotačním podvodem, pokud vůbec o podvod šlo. Politicky Babiše nepoškodila a nepoškodí, spíše naopak. Možná jej zahnala dál od Unie a právního státu. Možná si i právě kvůli ní řekl, že v orbánistánu by se mu to nemohlo stát. Ostatně maďarský stát je založen na vládnoucí věrchuškou mafiánsky pojatém rozkrádání evropských fondů už mnoho let.

Moje chvála soudce Šotta:

https://blisty.cz/art/111534-excelentni-tiskovka-soudce-sotta-k-capimu-hnizdu.html

Rozhodnutí Vrchního soudu:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/babis-a-nagyova-nemohou-byt-zprosteni-viny-dokazovani-neumoznuje-jiny-zaver-pise_2506241130_kma





































