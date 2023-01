Excelentní tiskovka soudce Šotta k Čapímu hnízdu

10. 1. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 5 minut



Po vyhlášení osvobozujícího rozsudku, nepravomocného, v tzv. kauze Čapí hnízdo jsem čekal smršť odborných komentářů, protože tento výsledek procesu byl velkým překvapením nejen pro širokou veřejnost, ale dokonce i pro obžalovaného a jeho obhájce. Sám za sebe mohu říci, že jsem na základě mediálních zpráv o procesu pokládal za naprosto jisté, že Babiš bude odsouzen. Co se vlastně stalo?

Myslím, že odborné komentáře chybí z jednoho prostého důvodu: soudce Šott na tiskové konferenci veřejnosti naprosto jasně a důvěryhodně vysvětlil celý postup soudu. Za celou dobu, co tahle kauza běží, jsem nikdy neslyšel nikoho mluvit tak věcně a objektivně o celé podstatě případu. V prvé řadě je třeba popřít, že by Babiš byl osvobozen kvůli tomu, že se něco nepodařilo prokázat. Podle soudce se naopak podařilo vyvrátit obě hlavní obvinění.

První a nejdůležitější linie obvinění, tzv. policejní verze, stála na tom, že firma, která nakonec získala dotaci na Čapí hnízdo, vznikla jako podvodný projekt za účelem zmíněné dotace. To soudce naprosto odmítl. Tvrdil, že během procesu se jasně ukázalo, že tak to nebylo. Druhá linie obvinění, a na tu vsadilo státní zastupitelství (což naznačuje, že policejní verzi nebralo vážně), tvrdila, že bez ohledu na to, jak vznikla firma, sama žádost o dotaci byla proti zákonu. A zda opět soudce jasně řekl, že dokonce ani objektivně v žádosti samé nebylo nalezeno nic, co by bylo proti právu, natož aby bylo možno dokázat úmysl podvádět.

Zde je nutné se zastavit. Soudce s ironickým úsměvem na tiskovce komentoval naše pravidla pro získávání dotací, konkrétně definici malé a střední firmy z roku 2003. Dokonce tvrdil, že kdyby správní soud posuzoval dotaci na Čapí hnízdo, možná by konstatoval, že pravidla byla natolik pružně využita, až to odporuje smyslu zákona. To, že u nás byly nebo ještě jsou unijní dotace, ale i ty české, masivně rozkrádány a různě zneužívány, soudce asi ani říci nemohl, i kdyby si to myslel. Nicméně na iRozhlasu můžeme najít článek z roku 2017, kde to konstatuje OLAF: „Evropský Úřad pro boj proti podvodům (OLAF) eviduje v České republice ročně desítky „podvodných nesrovnalostí“ u projektů v hodnotě stovek milionů korun. Jen u několika málo případů se daří podvody prokázat a pachatele postavit před soud.“

Problém je nepochybně v tom, jak jsou u nás nastavena pravidla pro udělování dotací, jak se kontroluje jejich využití, jak v této věci vůbec funguje společenská smlouva o tom, nad čím budeme, nebo nebudeme, zavírat oči. Pokud má ale soudce z Babišovy kauzy pravdu, zrovna tady celé to obvinění a stíhání bylo jedno velké fiasko, které se vůbec nezakládalo na faktech, i když soudce se vůči policii i státnímu zastupitelství vyjadřoval vstřícně a solidárně.

Uvidíme, zda se státní zástupce odvolá k Vrchnímu soudu v Praze. Z těch mála komentářů, které jsem mohl slyšet nebo číst, se ale zdá, že zdůvodnění rozsudku je velmi pečlivé a dobře podložené. Zajímavé je také sledovat reakce tzv. demokratů, zda pro ně právní stát znamená opravdu nějakou hodnotu, i když se to zrovna nehodí do jejich krámu. Každý si musí položit otázku, zda pro něj je demokracie a právní stát jen to, když věci jdou podle jeho emocí, plánů a zájmů, nebo zda skutečně má jít o pravidla, instituce, fakta a věcný přístup.

Snad ještě „drobnost“ na závěr. Zvrat v první linii obvinění přinesl podle soudce svědek, kterého odmítala a napadala sama obhajoba a jehož svědectví se při klapkách na očích, které asi měli všichni zaujatí, zdálo jít jasně proti Babišovi. Podle soudce ale právě tento svědek ukázal, že dotčená firma nevznikla podvodně a pouze za účelem dotace. Je znepokojivé, že tohle stěžejní svědectví nedokázala získat policie. Bez jeho svědectví, jak naznačil soudce, by asi rozsudek byl skutečně postaven na tom, že se „nepodařilo prokázat“. Pokud ale mnozí odpůrci Babiše tvrdí, že čin se stal, ale soud ho neprokázal, tak soudce tvrdí opak: čin se nestal, ani v jedné z obou dvou linií obvinění.

Odkaz na tiskovku soudce Šotta:

https://www.novinky.cz/clanek/krimi-soudce-sott-zpochybnil-tri-svedky-v-babisove-kauze-zalobci-proveri-krivou-vypoved-40419514?fbclid=IwAR2MsW1tUvOZ5k-5lkspFj0hwcv5Pk_8dfArY_QGJAKI9-nzWaNIij6trl4#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest209_meranie_spent_time_varB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz







Odkaz na zprávu na iRozhlasu:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesko-ve-spicce-mezi-dotacnimi-hrisniky-drtiva-vetsina-nesrovnalosti-se-k-soudu_1709130600_pek?fbclid=IwAR0FarCItuqxB9aur3w4QLK7wP-gvqXob9pDfj2JyuPWQF_MlhjwxbfmHAY







0