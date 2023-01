Václav Hořejší: Nevšiml jsem si, že by si Rusko chtělo podrobit jakýkoliv stát

Představuji si, že pokud Západ dospěje, podobně jako signatáři naší výzvy, k závěru, že množství lidských a materiálních obětí tohoto konfliktu, a to nejen na Ukrajině, ale nepřímo i jinde ve světě, je již neúnosně vysoké, vyzve ukrajinské představitele k neprodlenému zahájení rozhovorů s Ruskem o uzavření příměří, jehož součástí by bylo i přerušení zahraniční vojenské pomoci Ukrajině. Těchto rozhovorů se samozřejmě aktivně zúčastní také američtí a evropští diplomaté. Myslím, že v současné situaci by s takovým návrhem souhlasilo i Rusko.