Argumentace Daniela Veselého i Matěje Hollana je nesmyslná

11. 1. 2023 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

Oba materiály, jak text Daniela Veselého , tak citovaný článek Matěje Hollana jsou absolutně nesmyslné a jsou jen důkazem jak chabé úrovně myšlení jsme nyní často svědky v České republice.

Základní potíž s argumentací Daniela Veselého je sktuečnost, že režim, který v Rusku vytvořil Vladimír Putin, je stoprocentně zločinný. Vytvořil si fašistickou ideologii založenou na představě nadřazenosti ruského národa, který má právo okupovat jakékoliv území na světě a zotročit si kohokoliv, přesně, jako to dělalo nacistické Německo. Základní potíž s argumentací Daniela Veselého je sktuečnost, že režim, který v Rusku vytvořil Vladimír Putin, je stoprocentně zločinný. Vytvořil si fašistickou ideologii založenou na představě nadřazenosti ruského národa, který má právo okupovat jakékoliv území na světě a zotročit si kohokoliv, přesně, jako to dělalo nacistické Německo.

Představa, že se s tímto režimem dá uzavírat jakékoliv příměří, je naprosto pošetilá, protože Rusko nedodržuje žádné mezinárodní zákony ani dohody. Zejména od začátku agresivního útoku na Ukrajinu loni 24. dubna se dopustilo desetitisíců dobře zdokumentovaných válečných zločinů. V čele ruského státu jsou kriminálníci, s nimiž nelze dělat nic jiného, než je postavit před kriminální soudní dvůr. Právě proto usilují četní západoevropští politici už nyní o ustavení trestního soudního dvora pro Putina a ostatní jeho vrahy a kriminálníky.







Není jiná možnost, než tento kriminální režim porazit. Pokud by Západ přestal Ukrajinu vojensky podporovat, nebo pokud ji nezačne podporovat daleko efektivněji, tedy tanky a řádnou protiraketovou obranou, Ukrajina, protože je to daleko menší stát než Rusko, bude Ruskem okupována, zlikvidována a její obyvatelstvo bude částečně vyhlazeno, částečně vyhnáno do Evropy, kterou tím Rusko destabilizuje. Posílený ruský režim pak bude pokračovat ve vojenské agresi vůči dalším zemím, tentokráte ve střední Evropě. Kromě toho, pokud Západ dovolí Rusku vyjít z této superkriminální akce proti Ukrajině bez potrestání, bude to signál pro všechny diktátory světa, aby zahájili expanzivní války a genocidu proti všem svým sousedům. Dojde k absolutnímu rozkladu světového pořádku. Veselého odkazy na americké zlořády jsou v této vážné chvíli opravdu směšné.







Matěj Hollan nám vykládá o tom, jak je prý Emmanuel Macron v kapse Vladimíra Putina, a to přesně v době, kdy Francie vyvíjí velký nátlak na Německo, aby dodalo Ukrajině tanky.





Generál Petr Pavel je možná v kapse Spojených států a je jejich loajálním stoupencem, jako byl před lety loajálním členem komunistické československé rozvědky. Jenže ani tady není situace černobílá. Není nikde stoprocentně zajištěno, že Spojené státy budou i nadále vojensky Ukrajinu podporovat. V USA sílí vliv republikánů, mnozí z nichž začínají zpochybňovat obrovskou vojenskou pomoc Ukrajině. Možná se to panu Hollanovi tak jeví z Brna, ale Spojené státy nejsou žádný politický a vojenský monolit.Situace je daleko mnohoznačnější, než jak píše pan Hollan ve svém poněkud emocionálním textu.





I kdyby se Babiš snažil dělat trojského koně Ruska, Francie se toho účastnit nebude.







A kromě toho, co blázníte ohledně volby českého prezidenta. Není to snad zcela formální, pouze reprezentativní role? Pokud by se stal generál Pavel českým prezidentem, jeho hlavní náplní práce bude pokládat věnce. Těžko bude připravovat "proamerické spiknutí".





Proboha, uvažujte rozumně.



