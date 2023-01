Rusko vyměnilo generála pověřeného vedením války na Ukrajině v rámci nejnovějších vojenských změn

12. 1. 2023

čas čtení 6 minut

Pozoruhodné. Neustálé vyměňování generálů je jasným signálem porážky.

Awesome. The shuffling of generals is a clear sign of defeat. https://t.co/E8zJ0DyZkG — Michael McFaul (@McFaul) January 11, 2023

Valerij Gerasimov nahradí Sergeje Surovikina, který byl jmenován vrchním velitelem ruské armády v říjnu. Zelenskij se vysmívá tvrzení o ruském vítězství v Soledaru

Rusko jmenovalo Valerije Gerasimova, náčelníka generálního štábu, svým vrchním velitelem pro válku na Ukrajině. je to poslední z několika velkých otřesů v moskevském vojenském vedení během selhávající invaze na Ukrajinu



Ve středečním prohlášení ministerstvo obrany uvedlo, že Gerasimovovo jmenování představuje "zvýšení statusu vedení" vojenských sil na Ukrajině a bylo provedeno s cílem "zlepšit kvalitu ... a efektivitu řízení ruských sil".

Sergej Surovikin, nechvalně známý generál, kterému ruská média přezdívají "generál Armagedon" a který byl v říjnu jmenován do funkce celkového velitele armády, zůstane Gerasimovovým zástupcem, uvedlo ministerstvo obrany. Surovikin už v Sýrii proslul vražděním civilistů.





Gerasimov, stejně jako ministr obrany Sergej Šojgu, čelil ostré kritice ze strany ruských jestřábích vojenských blogerů za četné neúspěchy na bojišti a za to, že se Moskvě nepodařilo zajistit vítězství ve válce, o níž Kreml tvrdil, že bude trvat jen několik dní.



Nejnovější změna ve vedení přichází uprostřed pokračujícího napětí mezi vysokými představiteli, kteří mají na starosti ruskou válku na Ukrajině.



V úterý večer se šéf ruské žoldnéřské skupiny Wagner Jevgenij Prigožin obořil na ministerstvo obrany země a pochlubil se, že jeho bojové zkušenosti "v mnoha ohledech výrazně převyšují ty osoby, které jsou ve službách ministerstva obrany již desítky let".



Prigožin, který již dříve kritizoval Gerasimova a Šojgua, pronesl svá prohlášení, když tvrdil, že jeho Wagnerova armáda údajně převzala kontrolu nad malým městem Soledar, kde se těží sůl.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij však tato tvrzení zesměšnil a ve videoprohlášení uvedl, že boje stále pokračují.



"Teroristický stát a jeho propagandisté se snaží předstírat", že v Soledaru dosáhli určitých úspěchů, řekl Zelenskij ve svém každodenním projevu, "ale boje pokračují".



Uvedl, že Doněcká fronta se drží "a my děláme vše pro to, abychom posílili ukrajinskou obranu bez přerušení, byť jen na jeden den".



Tvrzení o stavu bojů na východním Donbasu přišla v době, kdy Polsko oznámilo, že plánuje převést na Ukrajinu 10 hlavních bojových tanků Leopard 2 německé výroby, což je krok velkého významu.



Při středeční návštěvě Lvova to řekl polský prezident Andrzej Duda: "V rámci budování koalice bude předána rota tanků Leopard. Chceme, aby to byla mezinárodní koalice."



K převodu by bylo zapotřebí povolení Německa, na které Kyjev samostatně naléhá, aby dodalo tanky Leopard 2. To možná naznačuje zmírnění německého postoje k převodu hlavních bojových tanků po nedávných kontaktech mezi Varšavou a Berlínem.



Mluvčí německé vlády však uvedl, že si není vědom žádných žádostí spojenců o zaslání tanků na Ukrajinu.



Ruské obsazení Soledaru a městských solných dolů by mělo pro Moskvu symbolickou, vojenskou a obchodní hodnotu. Situace v Soledaru a jeho okolí se však zdála být proměnlivá a ani jedno z tvrzení nebylo možné nezávisle ověřit.



Prigožin zveřejnil fotografii, na níž je zachycen se skupinou svých bojovníků a tankem a která byla podle něj pořízena v jednom z tunelů solného dolu na jihozápadě Soledaru.



Uvedl také, že do bojů o město se zapojily pouze jednotky jeho polovojenské roty - mnozí z nich jsou odsouzenci, kterým byla nabídnuta milost, pokud budou bojovat.



Záběry, které ze Soledaru zveřejnil ukrajinský voják z bezpilotní jednotky - ve středu v 10 hodin dopoledne identifikovaný volacím znakem Maygar - naznačovaly, že těžké střety pokračují, ale ukrajinské síly stále drží pozice.



"Tohle je zvuk ze Soledaru," řekl do pozadí hluku neustálých dělostřeleckých úderů. "Čas od času dochází k lokálním bojům a dělostřelectvo působí na obou stranách."



Výpovědi ukrajinských vojáků na tomto úseku fronty naznačovaly, že Rusko přesunulo Wagnerovy bojovníky z Bachmutu, aby se soustředili výhradně na bitvu o Soledar.



Uvedla to náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar: "Probíhají tvrdé boje o udržení Soledaru."





Dodala: "Nepřítel nedbá na velké ztráty svého personálu a pokračuje v aktivním útoku. Přístupy k našim pozicím jsou prostě posety těly mrtvých nepřátelských bojovníků."

Otázka dodávek tanků na Ukrajinu se stala středobodem bouřlivého kola nedávné diplomacie, neboť řada zemí vyvíjí tlak na německého kancléře Olafa Scholze, aby povolil dodávky tanků Leopard 2.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

338

V ranním shrnutí ukrajinské armády však byla o Soledaru pouze jedna zmínka, když byl uveden jako jedna z několika ostřelovaných oblastí v Doněcké oblasti.Ukrajinský voják, který zveřejňoval aktuální videozáznamy z oblasti Bachmut, popsal boje v Soledaru jako prudké, kdy sporné budovy několikrát změnily majitele a vojáci utrpěli omrzliny.Ruské síly v poslední době zaměřily své úsilí na dobytí Soledaru v rámci svých ambicí dobýt nedaleké strategické město Bachmut a větší ukrajinskou oblast východního Donbasu, což vedlo v posledních pěti dnech k prudkým bojům při teplotách pod bodem mrazu.Ovládnutí Soledaru by bylo nejvýznamnějším ruským ziskem od srpna, po sérii ponižujících ústupů v druhé polovině roku 2022. Ruské síly bojují o dobytí Bachmutu již několik měsíců.Jakékoli vítězství by však bylo spojeno s obrovskými ztrátami, neboť vojáci obou stran utrpěli těžké ztráty v jedněch z nejintenzivnějších bojů od ruské invaze na Ukrajinu před téměř 11 měsíci.Kyjevská vláda v minulých dnech zveřejnila fotografie, které údajně ukazují desítky mrtvých ruských vojáků na bahnitých polích.