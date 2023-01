Itálie zuří, že se Irsko rozhodlo označovat lahve vína zdravotním varováním

13. 1. 2023

čas čtení 3 minuty





Italští kritici si stěžují, že zdravotní varování před alkoholem jsou "přímým útokem" proti Itálii jako klíčovému vývozci vína.





Plán Irska umístit na lahve vína, piva a lihovin přísná zdravotní varování vyvolal v Itálii hněv.



Irsko může v tomto opatření, které by spotřebitele upozorňovalo na rizika rakoviny a jaterních onemocnění spojených s alkoholem, pokračovat poté, co uplynula lhůta, v níž se proti němu mohla postavit Evropská komise. Plán Irska umístit na lahve vína, piva a lihovin přísná zdravotní varování vyvolal v Itálii hněv.Irsko může v tomto opatření, které by spotřebitele upozorňovalo na rizika rakoviny a jaterních onemocnění spojených s alkoholem, pokračovat poté, co uplynula lhůta, v níž se proti němu mohla postavit Evropská komise.





Dublin o svém záměru informoval komisi v červnu loňského roku a během šestiměsíčního moratoria neobdržel od tohoto orgánu námitku, a to navzdory protestům Itálie, Španělska a dalších šesti členských států EU.



Označování by obsahovalo také informace o rizicích pití alkoholu v těhotenství.



Největší italské sdružení zemědělců Coldiretti označilo tato "děsivá" varování za "přímý útok" proti Itálii.



Coldiretti poznamenal, že Itálie je klíčovým vývozcem vína, přičemž více než polovina ročních příjmů tohoto odvětví ve výši 14 miliard eur pochází ze zahraničí.



"Zelená od Evropské unie pro poplašné etikety na víně v Irsku představuje nebezpečný precedens, protože hrozí, že otevře dveře dalším právním předpisům, které mohou negativně ovlivnit rozhodování spotřebitelů," uvedlo sdružení v prohlášení. "Je zcela nevhodné klást rovnítko mezi nadměrnou konzumaci lihovin, typickou pro severské země, a umírněnou a uvědomělou konzumaci kvalitních výrobků s nižším obsahem alkoholu, jako je pivo a víno."



Ettore Prandini, předseda organizace Coldiretti, uvedl, že je sice správné, aby EU chránila zdraví občanů, ale že to "nelze převádět do zjednodušujících rozhodnutí, která hrozí nespravedlivou kriminalizací jednotlivých výrobků bez ohledu na zkonzumované množství".



Jakmile irská vláda nařízení oficiálně zavede, bude mít alkoholový průmysl tři roky na to, aby označení na obalech svých výrobků zavedl. Opatření je povoleno podle návrhu irských předpisů o veřejném zdraví z roku 2022, informoval loni v červnu deník Irish Independent.



Luigi D'Eramo, náměstek italského ministerstva zemědělství, potravinové suverenity a lesnictví, argumentoval, že víno a pivo by neměly být srovnávány s lihovinami a kouřením.



"Veřejné zdraví neochráníte kriminalizací jednotlivých produktů," řekl.



"Víno je historie, kultura ... výraz našich území a je součástí středomořské stravy. Jde o kvalitu a zodpovědnou spotřebu. Plán zdravotních varování je nebezpečným precedentem, který, pokud jej budou následovat další země, hrozí poškozením předního odvětví našeho potravinářského a zemědělského systému."





Giovanni Busi, předseda vinařského konsorcia Chianti, uvedl, že ačkoli Irsko není velkým dovozcem vína, pokud by podobné opatření přijaly i jiné země, pak by to způsobilo "nedocenitelné" škody na image italského vína.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

-1