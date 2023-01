USA "nabídnou Turecku bojové letouny, aby souhlasilo se vstupem skandinávských zemí do NATO"

16. 1. 2023

Podle listu Wall Street Journal by Turecku byly stíhačky F-16, pokud by Finsko a Švédsko získaly zelenou pro členství v NATO. Turecký ministr zahraničí má tento týden navštívit Washington. Podle listu Wall Street Journal by Turecku byly stíhačky F-16, pokud by Finsko a Švédsko získaly zelenou pro členství v NATO. Turecký ministr zahraničí má tento týden navštívit Washington.

Podle Wall Street Journal plánuje Bílý dům požádat Kongres o souhlas s prodejem stíhaček F-16 Turecku za 20 miliard dolarů – pod podmínkou, že Ankara umožní Finsku a Švédsku připojit se k NATO.

Ke vstupu obou severských zemí je nutný jednomyslný souhlas všech 30 spojenců. Turecko a Maďarsko jsou jedinými zeměmi s výhradami, přičemž Budapešť slíbila, že svůj souhlas zpečetí v únoru. Turecko obvinilo severské země, že poskytují útočiště kurdským separatistům, které považuje za teroristy.

Finsko a Švédsko společně požádaly o vstup do NATO loni v květnu, necelé tři měsíce poté, co Rusko napadlo Ukrajinu.

Dohoda s Tureckem bude spojena se samostatným prodejem bojových letounů nové generace F-35 Řecku, uvedl list v pátek s odvoláním na nejmenované vládní zdroje. Podle WSJ by podmínkou prodeje byl "souhlas" Turecka v otázce rozšíření NATO.

Očekává se, že Bílý dům pošle návrh Kongresu tento týden, přibližně v době plánované návštěvy tureckého ministra zahraničí Mevlüta Çavuşoglua ve Washingtonu.

USA tlačily na Turecko, aby se důrazněji podílelo na sankcích uvalených na Rusko kvůli válce na Ukrajině.

Americký Kongres zvažuje prodej zbraní do Turecka déle než rok. Dohoda by se týkala celkem 40 stíhaček a navíc velkého množství raket a dalších dodávek. Hodnota transakce by se pohybovala kolem 20 miliard dolarů, tedy asi 18,4 miliard eur, což by z ní udělalo jeden z největších amerických prodejů zbraní v posledních letech.

Pro srovnání, cena finských nákupů amerických stíhaček F-35 se odhaduje na zhruba 8 miliard eur.

Podle Wall Street Journal se prodej zbraní Turecku může stát předmětem kritiky v Kongresu. Demokratický senátor Bob Menendez se například postavil proti prodeji stíhaček do Turecka kvůli situaci v oblasti lidských práv. Kongres bude mít měsíc na to, aby o návrhu rozhodl, uvedl list.

