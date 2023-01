Mezitím v Absurdistánu 226: Vynikající akce polské policie

17. 1. 2023 / Tomasz Oryński

Gazeta Wyborcza informuje o tom, že jeho bratr čelí pěti různým obvinění v souvislosti s daňovými podvody. Obvykle jsou lidé obvinění z trestných činů takového rozsahu zatýkáni, ale v tomto konkrétním případě zasáhl státní zástupce úzce spjatý s ministrem spravedlnosti, a tak si bratr policejního šéfa může užívat svobody.







Otřesné poměry v policii jsou však vidět i na nižších postech. Policisté vědí, že nejen jejich šéf se nemusí obávat důsledků svých činů. Dne 2. ledna si policejní hlídka přivolaná k požáru pozvala do svého vozidla dvě dospívající dívky, svědkyně. Po kontrole jejich dokladů se náhle rozjeli autem a dívky v podstatě unesli. Krátká jízda, během níž byly vyděšené dívky vystaveny komentářům s erotickým podtextem, skončila nárazem do stromu. V tu chvíli policisté dívkám řekli, ať "jdou do prdele", přestože byly při nehodě zraněny (jedna z nich dost výrazně). "Abych pravdu řekla, jsem ráda, že jsme se vybouraly," řekla sedmnáctiletá dívka, "měla jsem opravdu strach, co s námi ti policajti hodlají udělat."





Policisté následující dva dny pracovali, jako by se nic nestalo. Teprve když se o případ začal zajímat tisk (a pak i nějaký opoziční poslanec), zavolali na nemocenskou, a teprve když bylo jasné, že se to nepodaří zamést pod koberec, staršího z policistů suspendovali (mladší před incidentem teprve nastoupil do práce, takže se předpokládalo, že na něj starší kolega tlačil).





Zdá se tedy, že když jsme před pár lety měli opakující se téma havárií vládních limuzín, letos by se hlavním hrdinou tohoto seriálu mohli stát policisté. A není to žádné překvapení. Pravidelní čtenáři si možná vzpomenou na policisty, kteří po převzetí moci stranou PiS od policie odešli kvůli politizaci policie. To znamená, že odcházely nejzkušenější kádry a policie měla problém je nahradit - o nedostatku policistů jsme se v tomto seriálu také několikrát zmiňovali. Policie prostě přestala být atraktivní kariérní možností, protože nejenže se změnila v Kaczyńského soukromou armádu, ale ani plat nebyl valný.







Pravda, nedávno byly platy zvýšeny, ale přesto, vzhledem k snaze strany PiS o obnovu armády, pokud vás zajímají uniformované služby, může to být pro vás možnost. Pravda, armáda je také zpolitizovaná a možná budete nuceni obtěžovat uprchlíky na běloruských hranicích, ale alespoň vás nikdo neuvidí. Pokud jste policista vyslaný obtěžovat opoziční aktivisty, uvidí vás všichni a stanete se terčem posměchu.





Jako ty chlapy, co před týdnem trčeli venku na jeřábu ve Varšavě. Jak si možná pamatujete z předchozích kapitol - třeba z té před měsícem -, existuje skupina aktivistů, kteří pořádají happeningy během Kaczyńského každoměsíčních oslav měsíce výročí havárie letadla ve Smoleńsku. Protože policie dělá vše pro to, aby jejich (legálním) akcím zabránila, bývají zastavováni a obtěžováni i cestou. Proto si tento měsíc pronajali byt přímo v centru Varšavy a přijeli tam už večer předtím. Jak se ukázalo, tento týden Kaczyński nebyl přítomen, protože byl nemocný, takže neměli co na práci a zrovna si vychutnávali ranní kávu v kuchyni, když se najednou za oknem ve druhém patře objevili dva protiterorističtí policisté v koši připevněném na jeřábu. Aktivisté se samozřejmě nemohli zdržet smíchu když viděli takovou idiocii, a tak nejprve policistům nabídli kávu nebo čaj spolu s croissantem. Policisté odmítli s tím, že drží dietu. Na dotaz, co tam dělají, sdělili, že jsou tam vysláni "kvůli bezpečnosti aktivistů"





Mezitím novinářům dole na ulici nedovolili policisté vstoupit kvůli "zajišťovací činnosti jeřábního vozu". Vymlouvali se idiotsky - jeden říkal, že budova je kontrolována kvůli bombové hrozbě, druhý, že tam uniká plyn . Na otázku, zda když je únik plynu, neměla by být budova evakuována, odkázala policistka reportéra na policejního mluvčího.





Už jsem tu psal, jak málo respektu mám k policii, ale rekordní počet memů, které zaplavily internet, ukazuje, že nejsem jediný. Tenhle, předstírající dětskou kresbu, ukazuje vše, co v poslední době udělalo z policie terč posměchu.











Kromě policistů na jeřábu je tu vidět scéna s granátometem, Igor Stachowiak mučený taserem, lidé protestující za práva žen napadení pepřovým sprejem, policejní auto narážející do stromu se dvěma dívkami na zadním sedadle a také policie házející konfety z vrtulníku. Čtenáři tohoto seriálu si možná pamatují každou z těchto situací, kromě scény uprostřed, kde policista honí dítě, které snědlo housku v hodnotě 0,33 zlotých (na české asi za korunu sedmdesát).





Proměna policie v soukromou armádu strany PiS má samozřejmě kromě toho, že se tento dříve respektovaný sbor stal terčem posměchu a uvolnil disciplínu, i další stinné stránky. To vše - šikanování opozice, ochrana Kaczyńského akcí nebo prostě jeho domova - přijde daňové poplatníky draho. Ale strana PiS si zjevně myslí, že stát je její vlastní hřiště. Jeden z mladších politiků PiS se rozhodl, že chce požádat o ruku v romantické atmosféře, a vzal svou budoucí manželku do uhelného dolu . Velmi romantické. Měl jsem kamaráda, který požádal partnerku o ruku v solném dole Wieliczka. Jde o to, že tenhle konkrétní důl byl funkční důl, ne muzeum. Obyčejní lidé tam nesmějí. A určitě by v dole nikdo nepřerušil na 30 minut jakoukoli činnost jen proto, abyste vy nebo já požádali svou přítelkyni o ruku. Dokonce ani sami horníci si nemyslí, že by jim to bylo dovoleno. A přesto kvůli tomu, že si nějaký Kaczyńského kluk chtěl dopřát romantiku, vznikly státnímu podniku ztráty v řádech statisíců zlotých.





Ale ne vždy se veřejné peníze používají k soukromým ziskům. Někdy je to pro dobro strany. Strana Zbigniewa Ziobra je jen satelitem PiS, ale má větší ambice. Z minulosti jsou známí tím, že zneužívali veřejné peníze pro stranický prospěch, a nyní se pokusili provést průzkum o svých šancích v nadcházejících volbách, přičemž ho maskovali jako skutečný výzkum právnické vysoké školy, kterou na ministerstvu vedou.







Zdá se, že ke stejnému účelu je využívána i největší polská ropná společnost Orlen. Orlen, ovládaný člověkem PiS Danielem Obajtkem, využívá svého fakticky monopolního postavení k manipulaci s cenami a zároveň se snaží ovlivnit voliče tvrzením, že Polsko má nejlevnější pohonné hmoty v Evropě. Je pravda, že Polsko mělo jedny z nejlevnějších pohonných hmot, ale ne v porovnání s průměrným platem. Orlen je dlouhodobě obviňován z toho, že zvyšuje ceny pohonných hmot, aby zvýšil své zisky, a mohl se tak chlubit rekordními zisky za vlády PiS, ale v prosinci vyšlo mnohé najevo, když se v prosinci ukázalo, že Orlen prodává pohonné hmoty Čechům levněji než Polákům (Orlen vlastní Unipetrol a 400 čerpacích stanic Benzina v ČR).





Jak je to možné? Jednoduše: v České republice musí Orlen čelit konkurenci a vládě, která vážně uvažuje o zdanění nadměrných příjmů. Zatímco v Polsku, kde má de facto monopol na velkoobchodní cenu pohonných hmot, může velkoobchodní cenu pumpovat nahoru a pak tyto zisky použít k malému snížení maloobchodní ceny, aby strana PiS mohla tvrdit, že se stará o polské řidiče.





Není divu, že vláda hledá nové zdroje příjmů. Když vidí, že se stále více Poláků obrací k cestování po železnici - částečně kvůli rostoucím cenám pohonných hmot, ale také díky tomu, že se kvalita polských železnic v poslední době výrazně zlepšila - rozhodla se zavést drastické zdražení jízdenek. To se setkalo s protesty cestujících, které podpořil i opoziční poslanec z levicové strany Razem, která silně podporuje přechod od individuální dopravy k veřejné. Ministr infrastruktury v odpovědi obvinil poslance Razem z "likvidace železničních spojů v 90. letech" (v prvním desetiletí po roce 1989 Polsko utrpělo dramatickou redukcí železničních tratí srovnatelnou pouze s nechvalně proslulými Beechingovými škrty ve Velké Británii). Zábavné je, že většina poslanců Razem jsou třicátníci, takže v 90. letech byli schopni nanejvýš demontovat některé koleje z hrací vláčkodráhy ve svých mateřských školkách...





Mezitím probíhá lovecká sezóna a nic nového se v této věci neděje. Jako obvykle se jen střílí z brokovnice do všeho možného v naději, že se jim podaří zastřelit divočáka. Tentokrát se z podezřelého divočáka vyklubal něčí dům jiný lovec a ještě jiný lovec . Ten druhý na následky zranění zemřel a tomu prvnímu se podařilo zachránit život poté, co byl letecky převezen do nemocnice. Zda byl zastřelen i nějaký divočák, není známo.





Takže když to shrneme: do akce se zapojily desítky policistů a také vozidlo hasičů. Dva z policistů viseli přes hodinu ve vzduchu před bytem, jejich kolegové dole mezitím lhali novinářům (oko.press si to ověřil u hasičů i v plynárenské síti, a žádný únik plynu samozřejmě nebyl). A to všechno jen proto, že pár lidí, kteří nemají rádi Kaczyńského, spolu popíjeli kávu.Další problém související s penězi pochází ze školství. Jak pravidelní čtenáři možná vědí, v Polsku se náboženství na školách vyučuje jako nepovinný předmět podle konkordátu. Přestože konkordát požaduje, aby Polsko výuku organizovalo, ale ne financovalo, účet za ni platí daňový poplatník. V době, kdy většina Poláků ještě měla vztah k církvi, to nebyl velký problém. Ale s tím, jak dramaticky klesá návštěvnost kostelů , klesá i zájem o výuku náboženství. Hodně přes 1000 polských škol už výuku náboženství kvůli nezájmu vůbec neorganizuje. Jiné školy se obracejí na biskupy s žádostí o udělení souhlasu se snížením počtu hodin (který mohou udělit nebo neudělit a nikdo s tím nic nenadělá). Problémem však je, že zatímco na náboženství chodí stále méně dětí, náklady rostou - protože je jedno, jestli na hodinu chodí 30 nebo 10 žáků, učitel musí být stále stejně placen , stejně jako učitelé ostatních předmětů. To vyvolává neklid mezi rodiči, protože když se náboženství vzdá více dětí, vzniká problém s plošným ignorováním pravidla, že nepovinné předměty mají být buď první, nebo poslední hodinu na rozvrhu, stále problematičtější, protože desítky dětí se ocitají ve škole uvězněné a nemají co dělat, když jejich spolužáci mají výuku náboženství. Rodiče dětí, které trpí důsledky nešťastné reformy školství provedené stranou PiS, by si také přáli, aby ředitelé škol vydávali peníze na důležitější předměty, jako jsou hodiny matematiky navíc apod. ale tady se toho moc dělat nedá... Osobně jsem za to jen rád, protože církvi tohle žádné nové stoupence nepřinese.Někdy mám pocit, že se nic nemění. Lovci se těší zvláštní ochraně vládnoucí strany. Kdyby tomu tak nebylo, určitě by už někdo měl vyvodit nějaké závěry a dostat lovce pod přísnější kontrolu. Je veřejně známo, že se při honech běžně pije, procedury se běžně ignorují a když dostanou lovci zbrojní průkaz, donedávna se nemuseli podrobovat žádným lékařským ani psychologickým kontrolám ( zákon byl nedávno změněn , ale stále je první termín těchto pravidelných kontrol daleko před námi). A soudě podle počtu nehod a nadměrného vybíjení zvěře v Polsku, je jistě na čase populaci lovců dramaticky snížit?