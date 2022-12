Mezitím v Absurdistánu 224

Jak se polští poslanci nedohodli na tom, zda prohlásit Rusko za teroristický stát

14. 12. 2022 / Tomasz Oryński

čas čtení 13 minut





- Koupíte si budovu za 1 zlotý.

- Budova je stará, takže žádáte o dotaci na obnovu ve výši 1,7 milionu od ministerstva kultury.

- pak dáte budovu na trh za 2,5 milionu.



Určitě jste ale uhodli, že tu musí mít nějaký háček. A ten tu je: musíte být arcibiskupem katolické církve. Dobré na tom je, že ta budova ani nemusí být kostel. Navzdory hospodářské krizi je v Polsku stále možné dobře si vydělat. A jaké že to jsou peníze? - snadno by pomohly překonat nejen polskou, ale dokonce i venezuelskou míru inflace. Jak to tedy udělat? Je to velmi jednoduché.- Koupíte si budovu za 1 zlotý.- Budova je stará, takže žádáte o dotaci na obnovu ve výši 1,7 milionu od ministerstva kultury.- pak dáte budovu na trh za 2,5 milionu.Určitě jste ale uhodli, že tu musí mít nějaký háček. A ten tu je: musíte být arcibiskupem katolické církve. Dobré na tom je, že ta budova ani nemusí být kostel. Vždyť tahle konkrétní bývala kostelem jen do roku 1527 , ale pak sloužila jako zbrojnice, sklady a hasičská stanice...



Církev to má dobré. Přestože káže o tom, že EU je velkou hrozbou pro polský způsob života, jako jeden z největších vlastníků půdy v zemi shrábne téměř 800 milionů zemědělských dotací z EU. Státní lesy se také překonávají, aby do církve pumpovaly co nejvíce peněz. Vyhlásily výběrové řízení na dotace - chtěly platit organizacím a institucím za podporu dřeva a lesnictví. Podle listu Gazeta Wyborcza se nejenže o drtivou většinu peněz přihlásily církevní instituce a farnosti, ale také to bylo aktivně organizováno pracovníky Státních lesů, kteří kněžím připomínali, aby předložili požadované dokumenty i dlouho po termínu, jen aby měli nějaký formální důvod jim peníze poslat.



Bohužel pro stranu PiS se teď určité peníze budou muset přelít i do kapes nepřátel PiS. Státní propagandistická televize TVP prohrála soudní spor po zveřejnění hanlivého "dokumentárního" filmu o LGBT aktivistech s názvem "Invaze". Bylo jí nařízeno zaplatit odškodné Kampani proti homofobii a zveřejnit omluvu v hlavním vydání svého stěžejního zpravodajského pořadu Wiadomości. Jsou to samozřejmě jen nějaké drobné ve srovnání s tím, co církev dostává každý den, ale jde o symbol, který se počítá. A takových symbolů bylo v poslední době několik:



- starosta Michałowa, malého města u běloruských hranic, který se aktivně zapojil do pomoci uprchlíkům, byl shledán nevinným, že překročil své pravomoci tím, že pomáhal uprchlíkům. Byl také sghledán nevinným z některých vymyšlených obvinění, která mu žalobci kladli za vinu. Soudce otevřeně řekl, že by se mu prokuratura a vláda měly omluvit, a naznačil, že tento případ je zřejmě politický.



- Manažerka skladu firmy Ikea byla rovněž zproštěna obvinění z náboženské diskriminace poté, co propustila muže, který na firemním fóru vyzýval k zabíjení LGBT lidí a později tvrdil, že pouze citoval Bibli.



- Televize TVP také prohrála s bývalým premiérem Włodzimierzem Cimoszewiczem poté, co ho obvinila ze zvandalizování pronajaté budovy. Televizi bylo nařízeno, aby věnovala peníze organizaci Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy, což je pro ně další políček, protože tuto charitativní organizaci nenávidí, jak si možná někteří věrní čtenáři pamatují.



- Mezitím vlastní případ TVP, v němž žalovali profesora práv, který tuto televizi přirovnal ke "goebbelsovským médiím", také pro tu televizi nedopadl dobře: prohráli. Ironií je, že když profesor Sadurski mluvil o goebbelsovských médiích podněcujících nenávist v lidech (v souvislosti s vraždou gdaňského primátora Adamowicze), nezmínil se konkrétně o TVP. Přesto ho zažalovali a prohráli, a nyní máme soudní rozhodnutí, které explicitně říká, že přirovnání TVP k nacistické propagandě je sice ostrou kritikou, ale oprávněnou.









- V neposlední řadě byla jedna drobná celebrita shledána nevinnou z pomluvy poté, co ostře kritizovala chování pohraniční stráže na běloruských hranicích. Což je pro mě dobrá zpráva vzhledem k tomu, co chci napsat dál:Opovrhuji polskou policií. To, že policisté souhlasí s tím, že budou dělat Kaczyńskému děvky, je urážka uniformy polského policisty. Podívejte se na fotky, které zveřejnil Wadim Tyszkiewicz, dříve starosta Nové Soli a dnes opoziční senátor:



Když Kaczyński přijel do svého města na setkání se svými stranickými aktivisty, které tam přivezly autobusy z celého regionu, město bylo obsypáno stovkami policistů, kteří se postarali o to, aby se žádný běžný občan Nové Soli nemohl k "milovanému vůdci" ani přiblížit. Ani během stanného práva před 41 lety toto město nezažilo tak silnou přítomnost uniformovaných složek.Dokonce i v parlamentu mohou s Kaczyńským mluvit jen jeho stoupenci. Zde je záznam z mobilního telefonu opozičního poslance, který chtěl Kaczyńskému položit otázku:Podívejte se, jak se polovina vlády chová jako jeho bodyguardi. Kaczyński je možná paranoidní stařec, ale nechápu, proč to kdokoliv toleruje. Ale být policistou ministra a chovat se jako soukromá armáda bodyguardů vůdce strany, ač samo o sobě je to zavrženíhodné, to je jedna věc.Horší je, že oni porušují zákon, když podle rozmaru Kaczyńského nezákonně obtěžují a bijí legální demonstranty. Zde je nejnovější protidemonstrace ke Kaczyńského každoměsíčním připomínkám havárie ve Smoleńsku. Opoziční aktivisté pořádali protiprotesty na stejném místě, takže je postupně přesouvali dál, aby je Kaczyński neviděl. Nyní na něj demonstranti pomocí megafonů pokřikují otázky - a sotva začnou, už na ně útočí policie. Podívejte se na to od 3:00, abyste viděli, jak na ně policie, která je v poměru 5:1 k počtu protestujících, útočí ve chvíli, kdy začali skandovat:Ano, polská policie. Pohrdám vámi za to, čím jste se stali. Roky tvrdé práce, kdy jste se zbavovali oné komunistické milicionářské minulosti, a teď jste zase tam, kde jste začali, obtěžujete obyčejné občany, kterým se náhodou nelíbí současná vládní agenda (více jsem o tom nedávno psal - v angličtině - pro britský portál West Country Voices zde Ale samozřejmě nejde jen o policii. I další státní orgány se dobře starají o stranu, nebo dokonce o její přátele, jako v tomto případě (dalším z mnoha) muže napojeného na vládnoucí stranu, který před 3 lety zabil chodce na dobře označeném a osvětleném přechodu pro chodce, ale státní zastupitelství zdá se dělá vše pro to, aby se vyhnulo jeho postavení před soud. Platí to i pro parlament. Právě tam odhlasovali nový zákon , který znemožňuje postavit před soud lidi, kteří promrhali 70 000 000 zlotých při pokusu o zorganizování nelegálních korespondenčních voleb během covidové pandemie. Jen několik dní poté, co prokuratura odmítla vyšetřování s tím, že když se volby nakonec nekonaly, tak zřejmě o žádný problém nejde . Kéž bych mohl říci, že 70 000 000 zł pro mě není problém...Být člověkem PiS se obecně vyplatí. Můžete například získat útulné zaměstnání, tak útulné, že budete rádi odvádět 45 000 zł ročně - maximální zákonný limit - zpět své straně jako příspěvek, jako to udělali generální ředitelé státem ovládaných energetických společností . A i kdyby se z vás vyklubala totální katastrofa - jako z Jacka Kurského, který zničil veřejnoprávní média a udělal z nich propagandistickou výspu goebbelsovského typu, vždycky skončíte se zlatým padákem. Kurski právě dostal na doporučení polské vlády práci ve Světové bance . Jste rádi, že se o vysoké posty v této instituci uchází populističtí politici bez jakýchkoli zkušeností v oblasti bankovnictví? Je pravda, že Kurski řekl, že TEĎ už s politikou končí. Ale to říkal, i když se stal šéfem TVP, a přitom tady ve svém tweetu doslova přiznává, že to pro něj byla politická funkce.Ale když se postavíte proti vládě, může vás šikanovat každá instituce. Andrzej Zbrożek bydlí v domě v lese a podporuje vznik národního parku - Turnický národní park je navrhován už více než 30 let, ale Státní lesy se proti němu ostře postavily, protože vydělávají příliš mnoho peněz kácením stromů v pralese v této oblasti. A tak poté, co vyjádřil svou podporu, lesníci postavili přes cestu, po které se on - a jeho sousedé - dostávají k hlavní silnici, zábranu s tím, že tato cesta je určena pouze pro lesnický provoz . Namontovali tam kameru a posílají záznamy policii, která nemá jinou možnost než ho pokutovat pokaždé, když jede domů či ven z domu.A jak se kromě toho všeho žije v Polsku? Vlaky prý mají zpoždění častěji než vlaky na válkou zmítané Ukrajině. Není divu, že mnoho lidí volí autobus, který může být nebezpečný: ve Vratislavi havaroval autobus, při čemž zahynul jeho řidič a dva cestující byli zraněni. Vyšetřování ukázalo, že řidič celý den řídil městský autobus a večer si přivydělával řízením dálkového autobusu. Ale alespoň rodinná politika funguje dobře: poté, co bylo zjištěno, že žena, která utekla z násilného vztahu, žije se svým dvouletým dítětem venku ve stanu, přispěchala státní instituce se svou prací a... dítě odebrala a ženu se pokusila zatknout poté, co ji obvinila z ohrožování dítěte. Teprve poté, co se tématu chopila média , se ženě dostalo potřebné pomoci.A jak se vyvíjí mezinárodní politika? No, jde to opravdu dobře. Andrzej Duda hovořil s Emmanuelem Macronem. Až na to, že nemluvil, protože to byli ti ruští vtipálci. Znovu. Naštěst í, jak píší provládní média , mu rychle došlo, že se skutečným Macronem nemluví. Až na to, že ne: mluvil s nimi přes sedm minut. To je naprostá blamáž prezidentova štábu , tím spíš, že to není poprvé, co naletěl. Ale i kdyby polští politici mluvili se skutečnými reálnými zahraničními partnery, připomínalo by to vtip nebo špatný stand-up skeč. Poté, co na polské území spadla raketa, nabídli Němci, že do Polska přesunou část svého protiraketového systému Patriot. Strana PiS to odmítla a řekla Němcům, aby je místo toho dali Ukrajině - což bylo problematické, protože Patrioty jsou důležitou součástí protivzdušné obrany NATO. Poté, co to Němci straně PiS vysvětlili, což už bylo trochu krkolomné, polská vláda milostivě, ale neochotně souhlasila s jejich přijetím. Největším průšvihem však bylo parlamentní hlasování o rezoluci označující Rusko za teroristický stát. Všechny strany - od levice až po krajně pravicovou Konfederaci - se na obsahu této rezoluce shodly, vypadalo to jako formalita. Ale že by se Poláci na něčem shodli a spolupracovali? To by bylo na Kaczyńského příliš. A tak pustil ze řetězu Antoniho Macierewicze, který přihodil obvinění, že Rusko ve Smoleńsku zavraždilo polského prezidenta. Na tom se samozřejmě opozice nemohla shodnout, protože to není pravda - navzdory Macierewiczově a Kaczyńského posedlosti experti zjistili, že šlo jen o havárii způsobenou nedbalostí na polské straně. Proto odmítli hlasovat, čímž porušili kvórum a znemožnili přijetí rezoluce, přestože strana PiS má většinu.A tak jsme opět u obvyklé hádky. Levicová opozice obviňuje PiS, že je proputinovská a dehonestuje rezoluci, která by označila Rusko za teroristickou zemi (což se zdá být pravda). PiS obviňuje opozici z téhož a tvrdí, že jiné podobné rezoluce obsahují podobné výroky o tom, že Rusko sestřeluje letadla (což je pravda v případě MH17, ale samozřejmě ne v případě havárie letadla ve Smoleńsku, takže záměrně dezinformují veřejnost). A otevřeně proruská Konfederace nyní sbírá body tím, že říká: "Podívejte se na ně, oni se nedokážou shodnout ani na takových věcech, jako je znění nějakého nedůležitého, bezvýznamného dokumentu!"