Dokumentární film o situaci na východě Ukrajiny na přelomu podzimu a zimy 2022

Černozem

15. 12. 2022

čas čtení 2 minuty

Dokumentární film Adama Sybery, který vznikl během jeho mise na Ukrajině, má za cíl jednak divákům poskytnout vhled do humanitárních misí a jednak poskytnout svědectví o místních událostech, jelikož snad žádná ze světových událostí posledních let, nebyla tolik zkreslována propagandou a manipulací s informacemi.











Do Ukrajiny jsem se letos poprvé vypravil s ukrajinistikou Lenkou Víchovou a analytikem Davidem Stulíkem již 20.2, tedy krátce před velkým vpádem okupačních sil ruské armády, kdy už se jevilo, že eskalace do totální války z ruské strany je nevyhnutelná. Za tu dobu jsem podniknul několik výprav, ať už za účelem humanitární pomoci či výzkumu v oblasti informační války a občanské odolnosti, kterou se už řadu let zabývám.



Na cestách v uplynulém roce, jsem potkal řadu skvělých odborníků z různých polí působnosti, a nakonec se ukotvil v organizacích Team4Ukraine a Maidan Monitoring Information Center. Obě se situací v Ukrajině zabývají již od roku 2014, kdy Ruská federace začala naplno realizovat svoje imperiální ambice na území Evropy.



V obou organizacích působím jako analytik, ve druhé jmenované pak i jako válečný korespondent. Do té mě přivedl kriminolog Petr Pojman, který se zde zabývá výzkumem válečných zločinů a se kterým zde úzce spolupracuji. Zakladatelkou organizace je renomovaná ukrajinská novinářka, analytička a členka informačního odboje Nataliya Zubar, Kharkovská rodačka.



Všichni zastáváme názor, že v digitální době, přehlceném informačním prostoru a akutnosti nebezpečí, které hrozí demokratickému společenskému uspořádání tak jak ho známe v dnešní podobě, je zaznamenávání a zveřejňování informací z první ruky zcela klíčové.



Z tohoto impulsu tak vznikl dokument o jedné z cest, kterou jsme podnikli s vojenským křídlem Team4Ukraine do města Kramatorsk, ve východní Ukrajině. Cílem této mise bylo doručit tři sanitní vozy a zdravotnické vybavení pro jednotky zdravotníků působících na frontové linii zejména v Donětské oblasti ale i jiných částech Donbasu. Zde pomáhají zachraňovat životy vojáků i civilistů poznamenaných ruskou agresí.

0