Izrael: Nové hnutí vyzývá k emigraci a zakládání diaspor

14. 12. 2022

čas čtení 4 minuty

Izraelci jsou na sociálních sítích vybízeni k imigraci do jiných zemí, protože jejich beznaděj nastává v souvislosti s konzervativní povahou nadcházející koalice a obavami liberálních náboženských i nenáboženských skupin o jejich bezpečnost a blahobyt.

Jejich hlavním problémem jsou dramatická prohlášení náboženských a ultraortodoxních politiků k otázkám náboženství a státu, ale také k rozšiřování osad v Judeji a Samaří.

Desítkám skupin aktivních na sociálních sítích je denně zasílán vzkaz: "Ahoj lidi, rozhodli jsme se zorganizovat tuto skupinu jako odpověď na to, co se v zemi děje: Změna režimu, povaha země se mění k horšímu a fakt, že život už není stejný jako dřív."

V čele všech skupin stojí stejný počet lidí a mají název "Odchod ze země – společně". Cílem je zorganizovat skupinu tak, aby mohli všichni odejít společně, s cílem 10 000 emigrantů pro první vlnu.

Proč se Izraelci chtějí stěhovat do zahraničí?

Hlavním organizátorem skupin je Janiv Gorelik, který neodpověděl na dotazy deníku The Jerusalem Post. Gorelik byl v posledních několika letech velmi aktivní v demonstracích proti nominovanému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi a velmi hlasitě vystupoval proti "vnucování náboženství", jak to vidí v Izraeli, stejně jako proti ultraortodoxní politické moci.

Jedním z aktivních členů skupiny je Mordechai (Moti) Kahana, izraelsko-americký obchodník a filantrop, který se nejvíce proslavil svou prací s uprchlíky z občanské války v Sýrii.

"Udělal jsem aliju do USA v roce 1991," řekl Kahana o své imigraci s použitím hebrejského slova "alija" (výstup), které definuje opak – imigraci Židů z diaspory do Izraele.

Na otázku, proč nazval svou imigraci alija, Kahana vysvětlil, že "zvýšil jsem svou životní úroveň a zvýšil jsem úroveň svého vlastního vzdělání a vzdělání svých dětí".

Jako Izraelec, který vyrostl v problémových čtvrtích v Jeruzalémě, byl prodchnut nábožensko-sionistickou ideologií. "Sionismus mi koluje v žilách, přesto jsem přijel do New Yorku vydělat peníze," řekl. Jeho manželka ve své práci pro židovské federace a další židovské organizace získala pro Izrael finanční prostředky přes jednu miliardu dolarů.

Před několika dny Kahana na Twitteru napsal: "Po letech pašování Židů z válečných zón v Jemenu, Afghánistánu, Sýrii a na Ukrajině do Izraele jsem se rozhodl pomoci Izraelcům provést aliju do USA".

Byl aktivní ve skupině izraelských Američanů, která kandidovala v posledních volbách do Světového sionistického kongresu, skupině, která získala pouze tolik hlasů, aby vyslala jednoho delegáta na kongres v Izraeli.

"Členové izraelsko-americké strany si mysleli, že jsem trochu extrémní, protože jsem jim řekl, že je čas nabídnout sionistickému hnutí alternativu pro případ, že by se situace v Izraeli stále zhoršovala. Nepřeji si, aby byla naše země zničena, ale co se stane, když bude zničena?"

Kahana řekl: "Vidím velkou nenávist mezi bratry a vidím Íránce s přesnými střelami namířenými na Izrael. Před dvěma tisíci lety [během zničení Druhého chrámu] to bylo úplně stejné."

Kahana navrhl, aby polovina prostředků Keren Kajemet LeIsrael-Židovského národního fondu (JNF-KKL) byla věnována na židovské vzdělání v Severní Americe, "protože jsme polovina židovského národa," řekl. "Židovské vzdělání ať je bezplatné nebo alespoň dotované. Židovské vzdělání je v USA příliš drahé."

Kahana obdržel desítky žádostí od Izraelců o pomoc při emigraci, zejména těch, kteří provozují malé technologické společnosti, které mají zájem o přemístění celé své firmy do USA. "Viděl jsem lidi ve skupině WhatsApp mluvit o imigraci Izraelců do Rumunska nebo Řecka, ale osobně si myslím, že pro ně bude mnohem snazší emigrovat do USA. Mám obrovskou farmu v New Jersey a nabídl jsem Izraelcům, aby se připojili, abych z mé farmy udělal kibuc."

Zdroj v angličtině: ZDE

