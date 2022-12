Topolánek tančí jak Křetínský píská. Trefili ho proto během Topol show koblihou

16. 12. 2022

"Mirek Topolánek na veřejnosti vystupuje jako nezávislý komentátor energetiky. Přitom dlouhodobě pracuje ve firmách spojených s EPH, které ničí planetu spalováním uhlí a plynu. Je manažerem EUSTREAMU, který vydělává na transportu plynu z Ruska, byl členem dozorčí rady elektrárny Opatovice a nyní je předsedou teplárenského sdružení za Plzeňskou teplárenskou. Zkrátka, je to Křetínského člověk, žádný nezávislý arbitr. Hodili jsme po něm muffin, protože je to jeden z mála způsobů jak můžeme vstoupit do diskuze s člověkem, který vlastní média, elektrárny a vydělává miliardy na ničení planety," uvedla jedna z protestujících.







Protestující upozornili, že i organizátor Topol Show, server Info.cz, patří do mediálního impéria Daniela Křetínského. "Daniel Křetínský prý miluje demokracii, ale ve skutečnosti skrze svá média ohýbá realitu ve svůj prospěch, útočí na klimatickou politiku a snahy zbavit se fosilních plaiv. Využívá k tomu hlasy jemu loajálních lidí, jako je právě Mirek Topolánek. Postupuje tak podobně jako Andrej Babiš. Potřebujeme, aby média nebyla pod vlivem oligarchů a informovala skutečně svobodně," dodává protestující.





Oligarchové, jako je Daniel Křetínský, dokáží ovlivňovat energetiku i veřejnou debatu po celé Evropě. Aktivně brání řešení klimatické krize a odchodu od fosilních paliv, aby si zachovali své postavení a miliardové zisky. Jedná se o jeden z nejviditelnějších příkladů toho, proč kapitalismus nefunguje. Dává do rukou mála lidí příliš velkou moc, kterou využívají například k ničení planety, ale i veřejné debaty.





Hlásíme se k odkazu zahraničního kolektivu Biotic Baking Brigade, který fungoval ve Spojených státech v 90. letech minulého století. Ten má na seznamu sestřelených koláčem třeba Billa Gatese, starosty San Francisca Willieho Browna a Gavina Newsoma, ekonoma Miltona Friedmana, bývalého ředitele společnosti Chevron Kena Derra a spoustu dalších.