Proč se v Česku aktivního boje s ruskou pátou kolonou nedočkáme

16. 12. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 5 minut

Podobně jako Blažek sehrál klíčovou roli při nastolování poraženecké a slouhovské linie vlády vůči Zemanovu Hradu, jeho oposmluvní instinkty jej vedou také k bezpáteřnému postoji v kauze ruské páté kolony jako celku. Jenomže zatímco přinejmenším část Zemanových sponzorů masivně vydělává na pomoci Ukrajině a dosluhující prezident proto alespoň navenek od svých dlouholetých prokremelských postojů ustoupil, o osobách, s nimiž se teď nechal vyfotit Pavel Blažek, nic podobného říci nemůžeme. Otevřenou podporou ruské agrese se dopouštějí mj. schvalování genocidy – a povinností státních orgánů bylo už dávno je v souladu s § 405 trestního zákoníku poslat do chládku. Zákonná ustanovení totiž nejsou „ke svobodné diskusi“, jak se někteří domnívají.

Namísto odvolání ale prosakují informace, podle kterých se premiér Blažka zbavit nemůže, neboť mu prý příliš mnoho dluží. To vede některé komentátory až k tomu, aby o ministrovi psali jako o „faktickém předsedovi ODS“. Petr Fiala si toho nemohl nevšimnout, stejně jako celkově stále neudržitelnějšího personálního profilu svého ministra. Výsledek? Jedno veliké hluché nic.

Přitom právě popsaná tristní situace jako by byla pouhou podmnožinou širšího problému. Fialova vláda se celkem osvědčila v zahraničněpolitické oblasti (odmyslíme-li si řeči o „držení Bruselu na uzdě“ spolu s PiSáckým Polskem a postfašisty z Itálie). Na druhé straně ale to, co kabinet produkuje doma, často vzbuzuje přinejmenším rozpaky.