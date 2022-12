Musk pozastavil novinářům přístup na Twitter, tvrdí, že mu hrozí "atentát"

16. 12. 2022

Pozn. JČ: Twitter se zřejmě v Muskových rukou stane zcela nepoužitelnou sociální sítí. Ne že bych se srovnával se slavnými americkými novináři, avšak včera mi Musk zablokoval na 24 hodin můj účet na Twitteru, protože jsem se tam zeptal amerického ministra zahraničí Blinkena, proč USA nebombardují ústředny íránské tajné policie, aby zabránily masovému vyvraždování mladých íránských demonstrantů - zjevně je to Američanům jedno.





Twitter tvrdí, že více než půl tuctu reportérů ohrozilo Elona Muska tím, že sdíleli jeho polohu. Prověrka jejich tweetů však o tom neukazuje žádné důkazy, píše Washington Post.



Twitter ve čtvrtek večer pozastavil účty více než půl tuctu novinářů ze CNN, New York Times, The Washington Post a dalších médií. Majitel společnosti Elon Musk obvinil reportéry, že zveřejnili "v podstatě souřadnice atentátu" na něj a jeho rodinu.



The Post neviděl žádný důkaz, že by tak některý z reportérů učinil.



K pozastavení činnosti došlo bez varování nebo vysvětlení ze strany Twitteru. Došlo k nim den poté, co Twitter změnil svou politiku sdílení "aktuálních informací o poloze" a pozastavil účet @ElonJet, který využíval veřejná letová data ke sdílení polohy Muskova soukromého letadla.





Mnozí z novinářů, kteří byli ve čtvrtek suspendováni, včetně technologického reportéra deníku Washington Post Drewa Harwella, se zabývali touto změnou pravidel a také Muskovým tvrzením, že on a jeho rodina byli sdílením polohy jeho letadla ohroženi.



Společnost Twitter na otázky týkající se pozastavení činnosti přímo neodpověděla. Musk však na Twitteru bez důkazů naznačil, že novináři odhalili soukromé informace o jeho rodině, což je známé jako doxxing. "Kritizovat mě celý den je naprosto v pořádku, ale doxxing mé polohy v reálném čase a ohrožení mé rodiny ne," napsal ve čtvrtek pozdě večer na Twitteru.



Harwell, který se v poslední době věnoval zákazu @ElonJet a nárůstu nepodložených tvrzení na Twitteru, zjistil, že se nemůže přihlásit ke svému účtu ani tweetovat kolem půl osmé večer ve čtvrtek.



"Harwell byl z Twitteru vykázán bez varování, postupu nebo vysvětlení, a to po zveřejnění jeho zpráv o Muskovi," uvedla v prohlášení výkonná redaktorka deníku The Post Sally Buzbeeová. "Náš novinář by měl okamžitě dostat znovu přístup na Twitter."



Téhož večera bylo suspendováno nejméně osm dalších novinářů, včetně technologického reportéra deníku New York Times Ryana Maca.



Reportér CNN Donie O'Sullivan byl suspendován krátce poté, co zveřejnil tweet o Muskově tvrzení, že "šílený stalker" pronásledoval jeho malého syna v Los Angeles, jak vyplývá ze snímků obrazovky.



Matt Binder, reportér serveru Mashable, psal na Twitteru o O'Sullivanově suspendování, když jeho účet byl také zablokován



Účet nezávislého novináře Tonyho Webstera byl od čtvrtečního večera také pozastaven. Stejně tak byly pozastaveny účty bývalého moderátora stanice MSNBC Keitha Olbermanna, reportéra Interceptu Micaha Leeho, hlavního národního zpravodaje Hlasu Ameriky Steva Hermana a Aarona Rupara, autora Substacku, který má na Twitteru téměř 800 000 sledujících.



"Je nemožné srovnávat snahy Twitteru o svobodu projevu s blokací účtů kritických novinářů," uvedl v prohlášení výkonný ředitel American Civil Liberties Union Anthony D. Romero. "První dodatek chrání Muskovo právo to udělat, ale je to hrozné rozhodnutí. Jejich účty by měly být okamžitě obnoveny."



Podle dvou bývalých zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu s pracovníky Twitteru, byly zákazy účtů v interních systémech Twitteru označeny jako "směr Ella". Ella Irwinová, vedoucí oddělení důvěry a bezpečnosti společnosti, plnila mnoho Muskových příkazů od chvíle, kdy koncem října společnost koupil a začal ve jménu toho, co nazval "svobodou projevu", porušovat její pravidla.



Předchozí pozastavení bylo označeno jako "Elonův pokyn".



Irwin sdělil serveru Verge: "Aniž bych se vyjadřoval ke konkrétním účtům, mohu potvrdit, že pozastavíme všechny účty, které porušují naše zásady ochrany osobních údajů a ohrožují ostatní uživatele."



Musk ve čtvrtek pozdě večer na Twitteru napsal, že pozastavení bude trvat týden, ačkoli několik novinářů bylo Twitterem informováno, že byli zabanováni natrvalo. Později večer uspořádal na Twitteru anketu o tom, kdy by měl účty obnovit - ale znovu ji spustil poté, co se většina respondentů vyslovila pro okamžité obnovení.



Musk také zopakoval své nepodložené tvrzení, že novináři prozradili soukromé informace o jeho rodině.



"Pro 'novináře' platí stejná pravidla doxxingu jako pro všechny ostatní," napsal v dalším tweetu. "Zveřejnili mou přesnou polohu v reálném čase, v podstatě souřadnice atentátu."



Kolem půl dvanácté ve čtvrtek se Musk připojil k chatu na Twitteru Spaces - v podstatě veřejnému konferenčnímu hovoru - s několika novináři, včetně těch, kteří byli zabanováni, v němž zopakoval své tvrzení, že ho "doxovali".



Novináři ho v tomto ohledu zpochybnili.



"Naznačujete, že sdílíme vaši adresu, což není pravda," řekl Harwell.



Musk opáčil: "Zveřejnili jste odkaz na adresu." "To je pravda," odpověděl.



Harwell odpověděl: "V průběhu reportáže o @ElonJet jsme zveřejnili odkaz na @ElonJet, který nyní není online."



Musk hovor náhle opustil asi po čtyřech minutách.



Musk koncem října koupil Twitter za 44 miliard dolarů a rychle se rozhodl zrušit řadu opatření předchozího vedení proti nenávistným projevům a dezinformacím. Přistoupil k obnovení účtu bývalého prezidenta Donalda Trumpa a dalších účtů pozastavených za předchozího vedení s tím, že nová politika Twitteru je "svoboda slova, ale ne svoboda dosahu".



Muskův Twitter však již před čtvrteční zjevnou čistkou zakázal některé vysoce postavené účty.



Ve středu byl trvale pozastaven účet @ElonJet, přestože Musk o několik týdnů dříve na Twitteru uvedl, že jej ponechá v platnosti jako součást "mého závazku ke svobodě projevu".



Ve stejný den nové zásady Twitteru zakázaly sdílení "živých informací o poloze, včetně informací sdílených přímo na Twitteru nebo odkazů na ... cestovní trasy, skutečnou fyzickou polohu nebo jiné identifikační informace, které by odhalily polohu osoby, bez ohledu na to, zda jsou tyto informace veřejně dostupné".

