Je Putin agent amerického imperialismu?

17. 12. 2022

Největší hrozbou pro ruský svět není Západ, ale Putin, argumentuje Timothy Garton Ash.



Nastal čas položit si otázku, zda je Vladimir Putin objektivně vzato agentem amerického imperialismu. Žádný Američan totiž nikdy nezpůsobil tomu, co Putin nazývá "ruským světem", ani z poloviny tolik škody jako sám ruský vůdce.



"Až do 24. února jsem mluvila rusky," řekla Adeline, studentka umění z nyní Ruskem okupovaného města Nová Kachovka. Několik dalších ukrajinských studentů řeklo, že v ukrajinské literatuře nacházejí "ducha svobody", ale v ruské literatuře podřízenost moci. Nastal čas položit si otázku, zda je Vladimir Putin objektivně vzato agentem amerického imperialismu. Žádný Američan totiž nikdy nezpůsobil tomu, co Putin nazývá "ruským světem", ani z poloviny tolik škody jako sám ruský vůdce.



Tetiana, uprchlice z nemilosrdně bombardovaného a zničeného města Mariupol, trpěla bez tepla, světla a vody ve sklepě pod neustálým bombardováním, viděla, jak jejího nejlepšího přítele zabila ruská raketa, a pak prožila traumatickou odyseu útěku. Tetiana nejenže mluví mnohem lépe rusky než ukrajinsky; její matka je ve skutečnosti z Ruska, stejně jako její tchán a tchyně. Ruský prezident by ji považoval za Rusku. Proto jsem se jí zeptal na její vzkaz Putinovi. Odpověděla, že by ho nejraději zabila.



Kamkoli jsem se na Ukrajině obrátil, v každém rozhovoru zaznívalo naprosté odmítnutí nejen ruského diktátora, nejen Ruské federace jako státu, ale všeho a téměř všech Rusů. Z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyplývá, že v roce 2013 mělo k Rusku kladný vztah asi 80 % Ukrajinců, v květnu 2022 to byla už jen 2 %. Jeden vysokoškolský učitel mi řekl, že jeho studenti nyní píší "rusko" s malým počátečním písmenem. "Já je neopravuji."



Totéž se děje na většině území bývalého ruského (a následně sovětského) impéria.



V Gruzii je silný odpor vůči neoimperiálnímu Rusku více než pochopitelný, protože Rusko od roku 2008 okupuje zhruba - pětinu suverénního území země (v Abcházii a Jižní Osetii). Ironií osudu to má dopad na mnoho desítek tisíc Rusů, kteří uprchli do Gruzie právě proto, aby se vyhnuli odvodu do bojů v Putinově válce proti Ukrajině. Gruzínci se ptají: proč neprotestujete doma?



Odpor se objevuje i ve středoasijských státech, které mají stále velmi úzké vazby na Moskvu.





Pojem russkij mir byl oživen na konci 90. let jako druh ruské soft-power iniciativy (mir znamená mír i svět).







Nakonec se Vladimir Putin zapíše do dějin nejen jako muž, který nedokázal obnovit ruské impérium, ale jako ničitel ruského světa.







Kompletní článek v angličtině ZDE

Odpor k Putinovým rekolonizačním válkám se rozšířil na celý širší pojem ruskojazyčného světa.