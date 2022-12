Ruská agrese na Ukrajině: Záchranáři vytáhli mrtvolu ročního dítěte zpod trosek po ruském útoku na Kryvij Rih

17. 12. 2022

čas čtení 6 minut



- Záchranáři vyprostili tělo jedenapůlletého chlapce z trosek po ruském úderu na třípatrovou obytnou budovu ve středoukrajinském městě Kryvyj Rih v Dněpropetrovské oblasti, uvedl gubernátor oblasti Valentyn Rezničenko.



Při pátečním ranním útoku na Kryvyj Rih zahynuli celkem čtyři lidé, uvedl Rezničenko. Dalších 13 osob bylo při útoku zraněno, včetně čtyř dětí.



V dřívější aktualizaci Rezničenko uvedl:



"Zemřela 64letá žena a mladý pár. Jejich malý syn stále zůstává pod troskami domu.



Při oznámení vyzdvižení těla batolete z trosek budovy dnes ráno řekl: "Všichni jsme byli v pořádku:



Je těžké psát o něčem takovém."

- Kyjevský starosta říká, že provoz metra a dodávky vody jsou obnoveny, vytápění je obnoveno v polovině města



Starosta ukrajinského hlavního města v sobotu brzy ráno uvedl, že den po poslední vlně ruských leteckých úderů na kritickou infrastrukturu byl obnoven provoz městského metra a všichni obyvatelé byli napojeni na dodávky vody.



Ukrajinští představitelé uvedli, že Rusko v pátek vypálilo více než 70 raket při jednom z největších útoků od začátku války, což vyvolalo nouzové výpadky elektřiny v celé zemi.



Vitalij Kličko sdělil, že v polovině města bylo obnoveno vytápění a do dvou třetin se vrátila elektřina.



"Ale harmonogramy nouzových odstávek se realizují," napsal v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram. "Protože deficit elektřiny je značný."



- Ukrajina v sobotu pracovala na obnovení dodávek elektřiny do nemocnic, topných systémů a další kritické infrastruktury ve velkých městech poté, co poslední vlna ruských útoků na rozvodnou síť vyvolala obvinění z válečných zločinů. Série raket odpálených v pátek uvrhla řadu měst do tmy, přerušila dodávky vody a tepla a donutila lidi snášet mráz.



Rusko vypálilo na Ukrajinu více než 70 raket při jednom z největších útoků od začátku války. Ukrajina sestřelila 60 ze 76 raket, které na ni byly vypáleny, uvedl vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil.



- V druhém největším ukrajinském městě Charkově byla obnovena dodávka elektřiny pouze pro 55 % obyvatel, přičemž do půlnoci se plánuje plné zprovoznění sítě.



- Francie a Evropská unie uvedly, že utrpení způsobené mrznoucím civilistům představuje válečné zločiny, přičemž šéf zahraniční politiky bloku označil bombardování za "barbarské". "Tyto kruté a nelidské útoky mají za cíl zvýšit lidské utrpení," uvedl Josep Borrell.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij uvedl, že Rusko má stále dostatek raket pro několik dalších masivních úderů, a znovu vyzval západní spojence, aby Kyjevu dodali více a lepších systémů protivzdušné obrany. "Ať už uctívači raket z Moskvy počítají s čímkoli, stejně to nezmění poměr sil v této válce," řekl ve večerním projevu.



- Hromadné údery se zdály být pokračováním snahy Kremlu zničit ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ukrajinská státní energetická společnost Ukrenergo uvedla, že v důsledku útoků klesla spotřeba energie o 50 %. Společnost uvedla, že Rusko zasáhlo tepelné elektrárny, vodní elektrárny a rozvodny hlavních sítí. Společnost Ukrenergo uvedla, že oprava národní sítě a obnovení dodávek elektřiny bude trvat déle než po předchozích ruských raketových útocích, přičemž prioritu mají "zařízení kritické infrastruktury".



- Energetická infrastruktura byla zasažena po celé zemi, což mělo za následek úplné výpadky ve východních a centrálních ukrajinských regionech Charkov a Poltava. Páteční údery poškodily devět energetických zařízení v zemi, uvedl ukrajinský ministr energetiky Herman Halušenko. Starosta Charkova, druhého největšího ukrajinského města, uvedl, že raketové údery způsobily "kolosální" škody na infrastruktuře a město zůstalo bez elektřiny, topení a vody. Vysoce postavený představitel ukrajinského prezidenta uvedl, že v celé zemi dochází k nouzovému vypínání elektřiny.



- Kyjevská městská správa uvedla, že hlavní město Ukrajiny odolalo "jednomu z největších raketových útoků", které ruské síly podnikly od doby, kdy před téměř 10 měsíci vtrhly na Ukrajinu. Správa uvedla, že ukrajinské síly protivzdušné obrany sestřelily 37 z "asi 40" raket, které vstoupily do vzdušného prostoru města. V každém okrese došlo k přerušení dodávky vody, uvedl Kličko.



- Nejméně osm lidí bylo zabito a 23 zraněno při ukrajinském ostřelování v Ruskem kontrolované Luhanské oblasti na Ukrajině, informovala v pátek ruská státní tisková agentura Tass s odvoláním na nejmenovaný zdroj ze záchranných služeb. Ostřelování zničilo budovu v obci Lantrativka a někteří lidé zůstali uvězněni pod sutinami, uvedl Tass. Šéf "lidových milicí" v Luhansku rovněž prohlásil, že v důsledku ukrajinského ostřelování města Svatove v pátek ráno došlo k civilním obětem.



- Státy EU by měly po dodávkách na Ukrajinu společně nakupovat zbraně, aby doplnily zásoby, uvedla obranná agentura bloku a varovala, že USA nemusí být vždy schopny ochránit Evropu před hrozbami. "Ruská agresivní válka proti Ukrajině ukazuje nedostatky našich schopností," řekl Jiří Šedivý, výkonný ředitel Evropské obranné agentury. Agentura podle něj jednala s evropskými zbrojními firmami o zvýšení výroby a také se zeměmi o sdružování při nákupu vybavení a munice.



- Ruský prezident Vladimir Putin v pátek telefonicky hovořil s indickým premiérem Naréndrou Módím. Kreml uvedl, že Putin během hovoru na Módího žádost poskytl "zásadní hodnocení" konfliktu na Ukrajině. Úřad indického vůdce byl citován, že zopakoval výzvu k dialogu a diplomacii jako jediné cestě k řešení konfliktu.



- Putin v pondělí navštíví Bělorusko, kde bude jednat s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem. Dvojice bude jednat o rusko-běloruské integraci "stejně jako o aktuálních tématech mezinárodní a regionální agendy", uvedl Kreml. Putin a Lukašenko se setkají mezi čtyřma očima, při kterém "budou věnovat prioritní pozornost bezpečnostním otázkám a vymění si názory na situaci v regionu a ve světě", uvedla běloruská státní tisková agentura Belta, aniž by zmínila Ukrajinu.

