Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij navštívil Bachmut. Putin přiznal, že situace na "anektovaných" částech Ukrajiny je "extrémně složitá"

20. 12. 2022

- Putin konstatuje, že situace v nelegálně anektovaných částech Ukrajiny je "extrémně složitá"



Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že situace ve čtyřech oblastech východní Ukrajiny - Doněcku, Luhansku, Záporoží a Chersonu - které Moskva v září nelegálně anektovala, je "extrémně složitá".

"Situace v Doněcké a Luhanské lidové republice, v Chersonské a Záporožské oblasti je mimořádně obtížná," uvedl Putin v pondělí pozdě večer v komentáři přeloženém agenturou Reuters.



Putinovy výroky zazněly v Den bezpečnostních služeb, který se v Rusku hojně slaví. Putin rovněž nařídil Federální bezpečnostní službě (FSB), aby posílila dohled nad ruskou společností a hranicemi země v boji proti tomu, co charakterizoval jako "vznik nových hrozeb" ze zahraničí.





- Zelenskij navštívil frontové město Bachmut

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij navštívil frontové město Bachmut. Setkal se tam s představiteli armády a předal vojákům ocenění, uvedla jeho kancelář.



Podle agentury Reuters předtím znovu vyzval k poskytnutí dalších zbraní poté, co ruské bezpilotní letouny zasáhly energetické cíle při třetím leteckém útoku na energetická zařízení během posledních šesti dnů. Ve svém večerním projevu řekl:



"Zbraně, střely, nové obranné schopnosti ... vše, co nám dá možnost urychlit konec této války."



Ukrajinská armáda uvedla, že sestřelila 30 z 35 dronů "kamikadze", které Rusko v pondělí vypálilo, většinou na hlavní město Kyjev. Tyto bezpilotní letouny letí směrem ke svému cíli, pak se zřítí a při dopadu vybuchnou.

President Volodymyr Zelensky greets Ukrainian fighters on the front line in Bakhmut in Donetsk Oblast during an unannounced visit on Dec. 20.



Video by Ukrainian public broadcaster Freedom. pic.twitter.com/mLmJ6RfM4w — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 20, 2022





- Ukrajinští představitelé v úterý uvedli, že ve východním Doněcku a jižním Chersonu bylo zabito pět lidí a osm jich bylo zraněno a že 21 raket vyřadilo z provozu elektřinu v městě Záporoží.

- Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell v úterý odsoudil íránskou podporu Ruska ve válce na Ukrajině a pokračující potlačování opozice v zemi, uvedl však, že EU bude s Íránem nadále spolupracovat na obnovení dohody o íránském jaderném programu z roku 2015. "Nutné setkání s íránským ministrem zahraničí Hosejnem Amirabdollahianem v Jordánsku uprostřed zhoršujících se vztahů mezi Íránem a EU," uvedl Borrell na Twitteru před regionální konferencí, kterou hostí Jordánsko.



- Ukrajina urychluje úsilí o vymazání pozůstatků sovětského a ruského vlivu z veřejných prostranství tím, že bourá pomníky a přejmenovává stovky ulic na počest svých umělců, básníků, vojáků, vůdců nezávislosti a dalších - včetně hrdinů letošní války. Po invazi Moskvy, která zabila nebo zranila nesčetné množství civilistů a vojáků a poničila budovy a infrastrukturu, změnili ukrajinští představitelé kampaň, která se kdysi soustředila na likvidaci komunistické minulosti, na kampaň za "odrusování".





- Čína tvrdí, že cílem čínsko-ruských námořních cvičení, která začínají ve středu, je "další prohloubení" spolupráce mezi stranami, jejichž neoficiální protizápadní spojenectví po invazi Moskvy na Ukrajinu zesílilo, píše agentura AP.







- Putin byl v pondělí v Bělorusku, kde s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem, který se sotva zmínil o válce zuřící na nedaleké Ukrajině, uspořádali pozdě večer společnou tiskovou konferenci.





Na otázku ohledně Putinova výroku, který odmítl možnost, že by Rusko "pohltilo" Bělorusko, mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price uvedl, že by to mělo být považováno za "vrchol ironie", vzhledem k tomu, že "pochází od vůdce, který se v současné době, právě teď, snaží násilně pohltit svého druhého mírumilovného souseda". Dodal, že Washington bude i nadále velmi pozorně sledovat, zda Bělorusko poskytne Putinovi další podporu, a pokud se tak stane, bude "odpovídajícím způsobem" reagovat.





Jak válka pokračuje, zpravodajství se mění. "Nikdy nebudou kritizovat Putina a až na velmi vzácné výjimky nebudou kritizovat obecnou válečnou strategii," řekl Scarr. "Ale když se věci na místě začaly kazit, museli uznat alespoň část reality."







