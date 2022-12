Zelenskij v projevu v americkém Kongresu hovořil o boji proti nacistickému Německu

22. 12. 2022

První zahraniční cesta ukrajinského prezidenta od ruské invaze se uskutečnila v obavách, že by se republikáni mohli postavit proti budoucím návrhům na financování





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij vystoupil na společném zasedání amerického Kongresu se důrazným projevem, v němž řekl, že jeho země nikdy nepřestane klást odpor ruské agresi - uvedl však, že klíčem ke konečnému vítězství je trvalá podpora Washingtonu.



"Naše dva národy jsou v této bitvě spojenci a příští rok bude zlomový. Já to vím. Je to bod, kdy ukrajinská odvaha a americké odhodlání musí zaručit budoucnost naší společné svobody. Svobody lidí, kteří si stojí za svými hodnotami," řekl.



Ukrajinský prezident poprvé od ruské invaze před 300 dny opustil svou zemi, přejel vlakem do Polska do města Przemysl a poté odletěl americkým vojenským letadlem do Washingtonu, kde se přímo obrátil na Kongres s žádostí o pokračování vojenské pomoci v obavách, že nastupující republikánské vedení Sněmovny reprezentantů by se mohlo postavit proti návrhům na další zbrojní a jinou pomoc ve výši 45 miliard dolarů v příštím roce.



Od únorové invaze Rusů již USA poskytly Ukrajině vojenskou pomoc ve výši 22 miliard dolarů. Ve středu Bílý dům oznámil další pomoc ve výši 1,85 miliardy dolarů, včetně poprvé poskytnutých raket protivzdušné obrany Patriot na ochranu ukrajinské infrastruktury, která byla ochromena ruskými útoky.



Zelenskij se snažil získat skeptiky na svou stranu projevem, v němž spojil budoucnost války a svobody s americkým závazkem vůči Ukrajině.



Řekl, že jeho země se vzepřela očekávání, že nebude schopna se proti Rusku udržet déle než několik týdnů.



"Navzdory všem předpokladům a zkáze a sklíčenosti Ukrajina nepadla. Ukrajina žije a kope," řekl.



Toto přežití podle něj přineslo různé druhy vítězství.



"Porazili jsme Rusko, a to v bitvě o myšlení celého světa. Nemáme žádný strach. Neměl by ho mít ani nikdo na světě. Ukrajina získala toto vítězství a to nám dodává odvahu, která inspiruje celý svět."



Zelenskij však řekl, že boj na bitevním poli pokračuje a že Amerika je ústředním bodem toho, co se tam děje.



"Vím, že vše závisí na nás, na ukrajinských ozbrojených silách. Přesto tolik záleží na světě. Tolik toho ve světě závisí na vás," řekl v Kongresu.



"Rusko by mohlo zastavit svou agresi, opravdu, kdyby chtělo. Ale vy můžete naše vítězství urychlit."





Zelenskij uvedl, že den před odletem do Washingtonu navštívil frontové město Bachmut v Donbasu. Tento region popsal jako "nasáklý krví".



"Rusové proti Bachmutu a dalším našim krásným městům používají vše, co mají. Okupanti mají značnou převahu v dělostřelectvu, mají převahu v munici, mají mnohem více raket a letadel, než jsme kdy měli my," řekl. "To je pravda, ale naše obranné síly stojí."



Přirovnal ukrajinské vojáky k americkým jednotkám, které se postavily na odpor Němcům v bitvě v Ardenách o Vánocích 1944.



A pak přešel k věci: Ukrajinci bojují a umírají. To nejmenší, co může Amerika udělat, je poskytnout jim zbraně, aby mohli vzdorovat.



"Máme dělostřelectvo. Ano. Děkuji. Stačí to? Ani ne," řekl za smíchu v sále.



Zelenskyj se také snažil definovat nepřítele v termínech, kterým američtí politici rozumějí - jako teroristický stát spojený s dalším nepřítelem USA, Íránem, který dodává bezpilotní letouny používané při útocích na ukrajinská města.



"Rusko našlo v této genocidní politice spojence, Írán. Smrtící bezpilotní letouny, které Rusko odpaluje po stovkách, se staly hrozbou pro naši kritickou infrastrukturu. Tak si jeden terorista našel druhého," řekl. "Je jen otázkou času, kdy udeří na vaše další spojence, pokud je nezastavíme hned. Musíme to udělat."



Zelenskij také hrál na americkou úctu k vlajce. Rozvinul modrožlutou ukrajinskou standartu, kterou přivezl z frontové linie. V rukou ji držela předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová a viceprezidentka Kamala Harrisová.



"Tato vlajka je symbolem našeho vítězství v této válce. Stojíme, bojujeme a zvítězíme, protože jsme jednotní - Ukrajina, Amerika a celý svobodný svět," řekl.



Nebylo jasné, zda Zelenského vystoupení stačilo k tomu, aby získal na svou stranu skeptické republikány v Kongresu, ale na schůzce v Bílém domě se mu dostalo ujištění.





"Nikdy nebudete stát sám," řekl ukrajinskému vůdci prezident Biden.







